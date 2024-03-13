https://ukraina.ru/20240313/1053862180.html

Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России

Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России - 13.03.2024 Украина.ру

Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России

СБУ атаковала дронами объекты нефтяной инфраструктуры на территории России. На территории НПЗ в Нижегородской области после падения беспилотника начался пожар и была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. БПЛА атаковали также НПЗ в Рязанской и Ленинградской областях.

2024-03-13T15:20

2024-03-13T15:20

2024-03-13T15:20

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россия

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Заказчиком такого рода акций является коллективный Запад, который руками украинцев пытается влиять на российский нефтяной потенциал, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Николаевич, смогут ли эти атаки поколебать позиции Росси на нефтяном рынке?– Российская промышленность в последнее время получила серьезные удары. Было бы глупо это отрицать. Но эти удары были бы по-настоящему эффективны, если бы снизили возможность России экспортировать нефтепродукты на внешние рынки. Если бы эти удары снизили российский нефтяной потенциал на треть это была бы очень серьезная проблема, этот потенциал было бы невозможно восстановить.Украина перешла к тактике массовых налетов десятков дронов, а на самом деле они пытаются скопировать российскую тактику, но не удачно. То, что делает украинская сторона годится для пиара. Киев хочет показать Западу, что отрабатывает его деньги. Цель Запада — это экономическое ослабление России.То есть заказчиком такого рода акций является коллективный Запад, который руками украинцев пытается влиять на российский нефтяной потенциал. Но для этого необходимо, чтобы они смогли вывести из строя треть российской нефтепереработки и вывести навсегда. И тогда это будет действительно серьезная потеря, которая может заставить Россию подумать о каких-то уступках. Но с учетом масштаба страны и защищенности топливно-энергетического комплекса, и недостатка мощности производства оружия украинцев, вывести из строя треть российского ТЭК они не могут в принципе.- Как повлияют массированные налеты БПЛА на производство нефтепродуктов?- Они могут снизить объем производства бензина на несколько процентов. Россия в ответ на это запретит экспорт бензина, чтобы не допустить роста цен на внутреннем рынке. Экспортные доходы России останутся практически без изменений. И в общем никаким серьезным образом повлиять на обороноспособность и экономические возможности России таким образом они не могут.То есть удары дронами это деньги, выброшенные на ветер. Во-первых, это PR, во-вторых, это попытка истощить ПВО. Они рассчитывают, что через 20-30 таких атак у России закончатся возможности сбивать дроны. Надеюсь, люди, которые у нас отвечают за ВПК, понимают, насколько важно обеспечить закрытое небо над российской инфраструктурой.- Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву обратил внимание на то, что увеличивающиеся расходы на оборонку только разгоняют российскую экономику. Как работает этот механизм?- Во-первых, это государственный заказ. Само оружие, надо сказать, это деньги, выброшенные на ветер, дополнительные стоимости оно само по себе не производит. Это нецелевые и нефункциональные расходы. Но любое военное производство влечет за собой появление смежников. На каждый военный завод работают сотни смежников, которые производят сопутствующую продукцию.Эти дополнительные расходы на оборону работают своего рода допингом для экономики. То есть невоенные гражданские производства, которые работают на оборону, становятся более прибыльными и эффективными.Такая кейнсианская модель поддержки экономики, где поддержка происходит через ВПК. Эту модель придумал еще в XX веке британский экономист Джон Кейнс.Об этом и говорил президент Путин. Речь идет о стимулировании российской экономики за счет подпитки ее оборонными заказами. Хотя само по себе производство ракет и танков не целевое расходование ресурсов, но в общем экономическом контексте это полезная и важная вещь, которая позволяет разгонять российскую экономику.

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html

https://ukraina.ru/20240313/1053851660.html

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Денис Рудометов

интервью, россия, запад, ленинградская область, алексей зубец, владимир путин, нпз, сбу, впк