Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России - 13.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240313/1053862180.html
Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России
Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России - 13.03.2024 Украина.ру
Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России
СБУ атаковала дронами объекты нефтяной инфраструктуры на территории России. На территории НПЗ в Нижегородской области после падения беспилотника начался пожар и была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. БПЛА атаковали также НПЗ в Рязанской и Ленинградской областях.
2024-03-13T15:20
2024-03-13T15:20
интервью
россия
запад
ленинградская область
алексей зубец
владимир путин
нпз
сбу
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_44:12:868:476_1920x0_80_0_0_bd21456f39af6c8c4a102af9339fe41c.jpg
Заказчиком такого рода акций является коллективный Запад, который руками украинцев пытается влиять на российский нефтяной потенциал, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Николаевич, смогут ли эти атаки поколебать позиции Росси на нефтяном рынке?– Российская промышленность в последнее время получила серьезные удары. Было бы глупо это отрицать. Но эти удары были бы по-настоящему эффективны, если бы снизили возможность России экспортировать нефтепродукты на внешние рынки. Если бы эти удары снизили российский нефтяной потенциал на треть это была бы очень серьезная проблема, этот потенциал было бы невозможно восстановить.Украина перешла к тактике массовых налетов десятков дронов, а на самом деле они пытаются скопировать российскую тактику, но не удачно. То, что делает украинская сторона годится для пиара. Киев хочет показать Западу, что отрабатывает его деньги. Цель Запада — это экономическое ослабление России.То есть заказчиком такого рода акций является коллективный Запад, который руками украинцев пытается влиять на российский нефтяной потенциал. Но для этого необходимо, чтобы они смогли вывести из строя треть российской нефтепереработки и вывести навсегда. И тогда это будет действительно серьезная потеря, которая может заставить Россию подумать о каких-то уступках. Но с учетом масштаба страны и защищенности топливно-энергетического комплекса, и недостатка мощности производства оружия украинцев, вывести из строя треть российского ТЭК они не могут в принципе.- Как повлияют массированные налеты БПЛА на производство нефтепродуктов?- Они могут снизить объем производства бензина на несколько процентов. Россия в ответ на это запретит экспорт бензина, чтобы не допустить роста цен на внутреннем рынке. Экспортные доходы России останутся практически без изменений. И в общем никаким серьезным образом повлиять на обороноспособность и экономические возможности России таким образом они не могут.То есть удары дронами это деньги, выброшенные на ветер. Во-первых, это PR, во-вторых, это попытка истощить ПВО. Они рассчитывают, что через 20-30 таких атак у России закончатся возможности сбивать дроны. Надеюсь, люди, которые у нас отвечают за ВПК, понимают, насколько важно обеспечить закрытое небо над российской инфраструктурой.- Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву обратил внимание на то, что увеличивающиеся расходы на оборонку только разгоняют российскую экономику. Как работает этот механизм?- Во-первых, это государственный заказ. Само оружие, надо сказать, это деньги, выброшенные на ветер, дополнительные стоимости оно само по себе не производит. Это нецелевые и нефункциональные расходы. Но любое военное производство влечет за собой появление смежников. На каждый военный завод работают сотни смежников, которые производят сопутствующую продукцию.Эти дополнительные расходы на оборону работают своего рода допингом для экономики. То есть невоенные гражданские производства, которые работают на оборону, становятся более прибыльными и эффективными.Такая кейнсианская модель поддержки экономики, где поддержка происходит через ВПК. Эту модель придумал еще в XX веке британский экономист Джон Кейнс.Об этом и говорил президент Путин. Речь идет о стимулировании российской экономики за счет подпитки ее оборонными заказами. Хотя само по себе производство ракет и танков не целевое расходование ресурсов, но в общем экономическом контексте это полезная и важная вещь, которая позволяет разгонять российскую экономику.
https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html
https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html
https://ukraina.ru/20240313/1053851660.html
россия
запад
ленинградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036457170_150:0:785:476_1920x0_80_0_0_114986acc5a73fd2627d9563e7f34a04.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, запад, ленинградская область, алексей зубец, владимир путин, нпз, сбу, впк
Интервью, Россия, Запад, Ленинградская область, Алексей Зубец, Владимир Путин, НПЗ, СБУ, ВПК

Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России

15:20 13.03.2024
 
© Youtube / Алексей ЗубецАлексей Зубец для интервью
Алексей Зубец для интервью
© Youtube / Алексей Зубец
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
СБУ атаковала дронами объекты нефтяной инфраструктуры на территории России. На территории НПЗ в Нижегородской области после падения беспилотника начался пожар и была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. БПЛА атаковали также НПЗ в Рязанской и Ленинградской областях.
Заказчиком такого рода акций является коллективный Запад, который руками украинцев пытается влиять на российский нефтяной потенциал, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Алексей Николаевич, смогут ли эти атаки поколебать позиции Росси на нефтяном рынке?
– Российская промышленность в последнее время получила серьезные удары. Было бы глупо это отрицать. Но эти удары были бы по-настоящему эффективны, если бы снизили возможность России экспортировать нефтепродукты на внешние рынки. Если бы эти удары снизили российский нефтяной потенциал на треть это была бы очень серьезная проблема, этот потенциал было бы невозможно восстановить.
Украина перешла к тактике массовых налетов десятков дронов, а на самом деле они пытаются скопировать российскую тактику, но не удачно. То, что делает украинская сторона годится для пиара. Киев хочет показать Западу, что отрабатывает его деньги. Цель Запада — это экономическое ослабление России.
Алексей Зубец
3 декабря 2020, 09:49
Алексей Зубец: кто онЭкономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
То есть заказчиком такого рода акций является коллективный Запад, который руками украинцев пытается влиять на российский нефтяной потенциал. Но для этого необходимо, чтобы они смогли вывести из строя треть российской нефтепереработки и вывести навсегда. И тогда это будет действительно серьезная потеря, которая может заставить Россию подумать о каких-то уступках. Но с учетом масштаба страны и защищенности топливно-энергетического комплекса, и недостатка мощности производства оружия украинцев, вывести из строя треть российского ТЭК они не могут в принципе.
- Как повлияют массированные налеты БПЛА на производство нефтепродуктов?
- Они могут снизить объем производства бензина на несколько процентов. Россия в ответ на это запретит экспорт бензина, чтобы не допустить роста цен на внутреннем рынке. Экспортные доходы России останутся практически без изменений. И в общем никаким серьезным образом повлиять на обороноспособность и экономические возможности России таким образом они не могут.
То есть удары дронами это деньги, выброшенные на ветер. Во-первых, это PR, во-вторых, это попытка истощить ПВО. Они рассчитывают, что через 20-30 таких атак у России закончатся возможности сбивать дроны. Надеюсь, люди, которые у нас отвечают за ВПК, понимают, насколько важно обеспечить закрытое небо над российской инфраструктурой.
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
11:03
Ядерное оружие и Украина, Трамп или спящий Джо, украинский "нос в кокаине": интервью Путина КиселевуПрезидент России Владимир Путин 13 марта дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и РИА "Новости". Издание Украина.ру приводит ключевые тезисы главы российского государства
- Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву обратил внимание на то, что увеличивающиеся расходы на оборонку только разгоняют российскую экономику. Как работает этот механизм?
- Во-первых, это государственный заказ. Само оружие, надо сказать, это деньги, выброшенные на ветер, дополнительные стоимости оно само по себе не производит. Это нецелевые и нефункциональные расходы. Но любое военное производство влечет за собой появление смежников. На каждый военный завод работают сотни смежников, которые производят сопутствующую продукцию.
Эти дополнительные расходы на оборону работают своего рода допингом для экономики. То есть невоенные гражданские производства, которые работают на оборону, становятся более прибыльными и эффективными.
Зеленский Запад лидеры коллаж
09:13
О военных расчётах ЗападаПостоянно встречаю в социальных сетях, а также в телевизионных шоу и экспертных оценках наивные заявления вроде того, что раз у Запада нет ракет и снарядов для Украины, то все его потуги собраться на войну с Россией не более чем блеф и на это вообще не надо обращать внимания.
Такая кейнсианская модель поддержки экономики, где поддержка происходит через ВПК. Эту модель придумал еще в XX веке британский экономист Джон Кейнс.
Об этом и говорил президент Путин. Речь идет о стимулировании российской экономики за счет подпитки ее оборонными заказами. Хотя само по себе производство ракет и танков не целевое расходование ресурсов, но в общем экономическом контексте это полезная и важная вещь, которая позволяет разгонять российскую экономику.
 
ИнтервьюРоссияЗападЛенинградская областьАлексей ЗубецВладимир ПутинНПЗСБУВПК
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00Исторический миф: "новая хронология" академика Фоменко
15:51"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов
15:20Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в России
15:15Олег Измайлов: После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке
15:14В Эстонии придумали способ финансирования Украины - взять в долг у граждан
15:08Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все
15:01Оккупация впрок. Польша отгородится от России украинскими землями
14:56Александр Ионов: Цепному псу США недолго лаять — век Байдена на Украине уходит, РФ готовит РЭБ для флота
14:49Цейтнот киевского режима и кураторов Украины: Баширов об игре в шахматы на гробовой доске
14:32СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ
14:29Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города
14:04Польша хочет напугать Путина. Европейская помощь Украине обернётся её разделом
13:30Путин объяснил отказ США вводить войска на Украину
13:26Первый "Оскар" комом: почему украинских победителей вырезали из телеверсии?
13:23Военные выселяют местных жителей, денег нет, молодёжь исчезает. Чем живёт Краматорск
13:00Предупреждение Западу, последствия атак, неудачная кража активов РФ. Главное на Украине на 13:00 13 марта
12:59Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня
12:35"Пряники Зеленского" не помогут вернуть беженцев. Украинские эксперты о том, кому жить, а кому умирать
12:05Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен
11:57"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию
Лента новостейМолния