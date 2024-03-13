https://ukraina.ru/20240313/1053863436.html

"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов

"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов - 13.03.2024 Украина.ру

"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов

Авторы телеграм-канала "Два майора" опубликовали опровержение фейкового видео "Легиона "Свобода России"*, которые заявили, что прорвались через границу РФ

2024-03-13T15:51

2024-03-13T15:51

2024-03-13T15:51

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Коллаборанты записали видео якобы из села Тёткино Курской области. Однако в Сети разоблачили этот фейк. На видео узнали дом в селе Рыжевка Сумской области."Два майора" опубликовали фото и координаты населенного пункта с видео террористов.В украинских пабликах люди также подтвердили, что видео снято в Рыжевке. Некоторые в комментариях сообщили, что засомневались в правдивости видео, увидев на зданиях жёлто-синие орнаменты."Перемога не удалась", "Дырявый легион", "Вообще непонятно, что это за люди, и откуда они взялись", - отреагировали пользователи Сети.Во вторник,12 марта, российские войска отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник отброшен и понёс значительные потери.Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что была попытка нарушить российскую границу. "Был стрелковый бой, но никакого прорыва не было", - сказал Старовойт.*террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240312/1053836176.html

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