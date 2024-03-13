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"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов
"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов - 13.03.2024 Украина.ру
"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов
Авторы телеграм-канала "Два майора" опубликовали опровержение фейкового видео "Легиона "Свобода России"*, которые заявили, что прорвались через границу РФ
2024-03-13T15:51
2024-03-13T15:51
2024-03-13T15:51
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Коллаборанты записали видео якобы из села Тёткино Курской области. Однако в Сети разоблачили этот фейк. На видео узнали дом в селе Рыжевка Сумской области."Два майора" опубликовали фото и координаты населенного пункта с видео террористов.В украинских пабликах люди также подтвердили, что видео снято в Рыжевке. Некоторые в комментариях сообщили, что засомневались в правдивости видео, увидев на зданиях жёлто-синие орнаменты."Перемога не удалась", "Дырявый легион", "Вообще непонятно, что это за люди, и откуда они взялись", - отреагировали пользователи Сети.Во вторник,12 марта, российские войска отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник отброшен и понёс значительные потери.Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что была попытка нарушить российскую границу. "Был стрелковый бой, но никакого прорыва не было", - сказал Старовойт.*террористическая организация, запрещена в РФ
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новости, курская область, сумская область, россия, украина, легион, диверсанты, дрг
Новости, Курская область, Сумская область, Россия, Украина, легион, диверсанты, ДРГ
"Перемога не удалась": в Сети разоблачили видео диверсантов
Авторы телеграм-канала "Два майора" опубликовали опровержение фейкового видео "Легиона "Свобода России"*, которые заявили, что прорвались через границу РФ
"Экстремисты из "Легион свобода России" умеют лишь врать на своих видео", - написали
авторы.
Коллаборанты записали видео якобы из села Тёткино Курской области. Однако в Сети разоблачили этот фейк. На видео узнали дом в селе Рыжевка Сумской области.
"Два майора" опубликовали фото и координаты населенного пункта с видео террористов.
В украинских пабликах люди также подтвердили, что видео снято в Рыжевке. Некоторые в комментариях сообщили, что засомневались в правдивости видео, увидев на зданиях жёлто-синие орнаменты.
"Перемога не удалась", "Дырявый легион", "Вообще непонятно, что это за люди, и откуда они взялись", - отреагировали пользователи Сети.
Во вторник,12 марта, российские войска отбили четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Противник отброшен и понёс значительные потери.
Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил
, что была попытка нарушить российскую границу. "Был стрелковый бой, но никакого прорыва не было", - сказал
Старовойт.
*террористическая организация, запрещена в РФ