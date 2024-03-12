https://ukraina.ru/20240312/1053834410.html

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область - 12.03.2024 Украина.ру

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Курской области, прорыв не состоялся, заявил 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в видеообращении в телеграм-канале

2024-03-12T12:00

2024-03-12T12:00

2024-03-12T12:00

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Глава региона поблагодарил пограничное управление Федеральной службы безопасности, министерство обороны РФ за защиту территорий и спокойствие жителей.С утра 12 марта идёт обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района, добавил губернатор.А за ночь российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью, сообщали в Минобороны РФ.В регионе продолжает действовать ракетная опасность, добавил Старовойт.

https://ukraina.ru/20240312/1053831542.html

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новости, курская область, россия, роман старовойт, дрг