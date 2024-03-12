Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область - 12.03.2024 Украина.ру
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Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область - 12.03.2024 Украина.ру
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Курской области, прорыв не состоялся, заявил 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в видеообращении в телеграм-канале
2024-03-12T12:00
2024-03-12T12:00
новости
курская область
россия
роман старовойт
дрг
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Глава региона поблагодарил пограничное управление Федеральной службы безопасности, министерство обороны РФ за защиту территорий и спокойствие жителей.С утра 12 марта идёт обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района, добавил губернатор.А за ночь российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью, сообщали в Минобороны РФ.В регионе продолжает действовать ракетная опасность, добавил Старовойт.
https://ukraina.ru/20240312/1053831542.html
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новости, курская область, россия, роман старовойт, дрг
Новости, Курская область, Россия, Роман Старовойт, ДРГ

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

12:00 12.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Курской области, прорыв не состоялся, заявил 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в видеообращении в телеграм-канале
"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы. Был стрелковый бой, но никакого прорыва не было", - сказал Старовойт.
Глава региона поблагодарил пограничное управление Федеральной службы безопасности, министерство обороны РФ за защиту территорий и спокойствие жителей.
С утра 12 марта идёт обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района, добавил губернатор.
А за ночь российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью, сообщали в Минобороны РФ.
В регионе продолжает действовать ракетная опасность, добавил Старовойт.
09:00
Провал Макрона, сорванные атаки дронов, радикальная партия ВСУшников. Главное на Украине на утро 12 марта
 
НовостиКурская областьРоссияРоман СтаровойтДРГ
 
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