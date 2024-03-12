Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область
Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Курской области, прорыв не состоялся, заявил 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт в видеообращении в телеграм-канале
"Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы. Был стрелковый бой, но никакого прорыва не было", - сказал Старовойт.
Глава региона поблагодарил пограничное управление Федеральной службы безопасности, министерство обороны РФ за защиту территорий и спокойствие жителей.
С утра 12 марта идёт обстрел населенного пункта Теткино Глушковского района, добавил губернатор.
А за ночь российские системы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью, сообщали в Минобороны РФ.
В регионе продолжает действовать ракетная опасность, добавил Старовойт.