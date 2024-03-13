Оккупация впрок. Польша отгородится от России украинскими землями
15:01 13.03.2024 (обновлено: 15:45 13.03.2024)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш в Варшаве в честь Дня независимости Польши
Заявление президента России Владимира Путина в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости о том, что если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет оттуда, тесно связано и с историей, и с современной трактовкой обеспечения безопасности. И польской, и российской.
"Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда", — сказал Путин.
И добавил, что Польша тогда захочет вернуть земли, которые считает исторически своими. И в этом нет никакого сомнения.
Вернуть "Всходни Кресы" или Малопольшу (так в Польше без всякого стеснения трактуется большая половины нынешней Украины) -- это одна из "голубых мечт" многих поколений гоноровых поляков, которых почти поголовно мучают фантомные боли былого почти имперского величия. Речь идёт о тех временах, когда Польша была могущественным восточноевропейским государством под названием Речь Посполита, ее короли могли претендовать на добрую половину тронов на континенте, а королевич Владислав IV Ваза был царем московским в 1610—1613 годах и сохранял за собой этот титул до 1634 года.
Владислав никогда не правил в Москве, православие не принял и, следовательно, венчан на царство не был, но заочно принял присягу московского правительства и жителей Москвы. И даже получил все привезенные ему царские регалии, за исключением короны.
Потом народное ополчение Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина поляков из Кремля выгнало, но еще в 1617—1618 годах Владислав по наущению польского Сейма норовил вернуть себе русский трон. И Московское государство молодого царя Михаила Романова смогло от него откупиться только уступками Смоленщины и Черниговщины.
Все русские царские регалии Владислав вернул только по Поляновскому миру лишь в 1634 году, уже будучи законным польским королем.
Кроме того, возвращение как минимум пяти областей Волыни и Галичины (Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская) – это еще и месть за то историческое унижение, которая Польша претерпела не без помощи России. Сначала Москва взяла под свой скипетр указанную Малопольшу, легализовав на ней некую Русь-Украину гетмана Богдана Хмельницкого. Потом в 1686 году Россия выкупила у Польши все права на Киев и официально закрепила его за собой. А Польша получила за это 4,4 тонны серебра, что по нынешним ценам с коэффициентом "поправки на эпоху" тянет примерно на 3 млрд рублей.
И уж, конечно, Польша никогда не простит России активное участие в трех разделах Польши в 1772, 1793 и 1795 годах, после чего государство поляков исчезло с карты мира до 1918 года.
Потом поляки смогли получить частичную сатисфакцию и отобрать у Советской России Галичину и Волынь. Но ненадолго, до 1939 года. Потому что Иосиф Сталин хоть поляков и любил, но землями русскими их никогда не баловал - в отличие от немецких. Судьбу Польши Сталин решил вместе с Германией. А потом, когда он уже решал судьбу самой Германии, от неё была отрезаны доставшиеся Польше куски Силезии.
Однако уязвленная в веках гордость и неизбывное желание отомстить всегда были слабым местом поляков, одной из основ их самоидентификации и путеводных идеологических маячков нации. В значительной мере такое положение сохраняется и сегодня. Поляки на генетическом уровне не могут признать за Украиной и украинцами права на государственное существование, что бы при этом они ни говорили для блезиру или повинуясь политкорректности и политико-дипломатическому этикету с протоколом.
Сейчас у Польши опять появилась возможность вернуть себе, как ей кажется, "свои" земли и подтвердить реноме "гиены Европы". Это определение приписывают британскому премьеру Уинстону Черчиллю, хотя он никогда так не говорил. Но определение прижилось, ибо поляки всегда подхватывали и отхватывали территориальные куски у других государств при малейшей заварухе на континенте.
Сейчас же на Украине идет специальная военная операция (СВО), которая должна обеспечить безопасность России любой ценой. Вплоть до исчезновения с карты Европы уже Украины. И под это дело и Польша, конечно же, хочет оттяпать под себя Галичину и Волынь.
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Поэтому, кроме болезненной и вечно кровоточащей истории, второй причиной того, что Польша, войдя на Украину, будет до конца держаться за "свои земли", является вопрос безопасности. И даже если бы не было всех этих польских личностных мотивов и соображений исторической мести, этот вопрос был бы определяющим в поведении Варшавы. Как говорится, ничего личного, только геополитика.
Проще всего эту максиму недавно высказало руководство Венгрии, которое заявило, что оно не хотело бы жить на границе с Россией. Точно такими же соображениями руководствуется и Варшава. Польская русофобия извечно подпитывается не только мстительной злобливостью и злорадной памятливостью, но и страхом. Даже ужасом от того, что русский медведь, если что, с нею цацкаться не будет.
И именно отсюда желание заполучить Галичину и Волынь в качестве буфера между собой и Россией. Или ошметками былой Украины, если та сумеет каким-то удивительным образом сохраниться на карте Европы в страшно урезанном виде.
Судите сами: одно дело, если Россия выйдет на границы с нынешней Польшей. И совсем другое дело, когда между двумя государствами будет буфер хотя бы в виде новых польских земель. Вот вам размеры: Волынская область -- 20 144 км², Ровенская область -- 20 051 км², Львовская область -- 21 831 км², Тернопольская область -- 13 824 км², Ивано-Франковская -- 13 927 км².
Это огромная территория, значительно увеличивающая, как сейчас модно говорить, подлетное время ракет и к Москве, и, вы не поверите, к Варшаве. Ракет любых, но особенно с ядерными боеголовками. А большего России и Польше по большому счету и не надо.
Есть, правда, один немаловажный нюанс, о котором Путин не говорил. Может ведь так случиться, что Польше, как всегда, не хватит геополитического такта и умения сдерживаться, и она не сможет остановиться в своем русофобском лае и наскакивании на Россию. В таком случае сценарий развития событий и возможная судьба не только Украины, но и Польши уже известны. В том числе и из рассказанной выше истории.
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Упомянутый Черчилль о пресловутом "сговоре Сталина и Гитлера за счет Польши" в своем отличном труде "Вторая мировая война" написал: "В пользу Советов нужно сказать, что Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на запад исходные позиции германских армий, чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей необъятной империи. В умах русских каленым железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 году… А теперь их границы были значительно восточнее, чем во время первой войны. Им нужно было силой или обманом оккупировать Прибалтийские государства и большую часть Польши, прежде чем на них нападут. Если их политика и была холодно расчетливой, то она была также и в высокой степени реалистичной".
Это, повторяю, Черчилль сказал. Зачем Путину это повторять? Да и вообще в вопросах оккупации впрок лучше перебдеть, чем недобдеть. Умные политики это и без чужих напоминаний знают, а неумные обычно нарываются.