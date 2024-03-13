https://ukraina.ru/20240313/1053856132.html
Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев
Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев - 13.03.2024 Украина.ру
Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев раскрыл... Украина.ру, 13.03.2024
2024-03-13T11:53
2024-03-13T11:53
2024-03-13T11:53
россия
украина
александр перенджиев
франция
эммануэль макрон
нато
ес
видео
арктика
калининград
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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев раскрыл подробности о подготовке французского вторжения на Украину, высказался относительно перспектив войны за Арктику и объяснил, почему до сих пор Запад не бросил все силы на помощь киевскому режиму. 00:30 – анализ заявления президента Франции Макрона о вводе войск на Украину; 08:21 – как Франция собирается поссорить Россию с глобальным Югом; 10:48 – о том, как Запад готовится воевать с Россией за ресурсы Арктики; 14:57 – Калининград, Карелия и Мурманск: куда США и НАТО готовятся нанести удар?19:23 – Германия, Франция и Польша: кто сильнее всего подставляется под удар России?24:21 – как гробы с погибшими на Украине бойцами НАТО и уничтоженная западная военная техника останавливают полномасштабное вторжение Запада.
россия
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арктика
калининград
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Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев раскрыл подробности о подготовке французского вторжения на Украину, высказался относительно перспектив войны за Арктику и объяснил, почему до сих пор Запад не бросил все силы на помощь киевскому режиму.
00:30 – анализ заявления президента Франции Макрона о вводе войск на Украину;
08:21 – как Франция собирается поссорить Россию с глобальным Югом;
10:48 – о том, как Запад готовится воевать с Россией за ресурсы Арктики;
14:57 – Калининград, Карелия и Мурманск: куда США и НАТО готовятся нанести удар?
19:23 – Германия, Франция и Польша: кто сильнее всего подставляется под удар России?
24:21 – как гробы с погибшими на Украине бойцами НАТО и уничтоженная западная военная техника останавливают полномасштабное вторжение Запада.