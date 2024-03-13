https://ukraina.ru/20240313/1053856132.html

Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев

Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев - 13.03.2024 Украина.ру

Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев раскрыл... Украина.ру, 13.03.2024

2024-03-13T11:53

2024-03-13T11:53

2024-03-13T11:53

россия

украина

александр перенджиев

франция

эммануэль макрон

нато

ес

видео

арктика

калининград

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Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев раскрыл подробности о подготовке французского вторжения на Украину, высказался относительно перспектив войны за Арктику и объяснил, почему до сих пор Запад не бросил все силы на помощь киевскому режиму. 00:30 – анализ заявления президента Франции Макрона о вводе войск на Украину; 08:21 – как Франция собирается поссорить Россию с глобальным Югом; 10:48 – о том, как Запад готовится воевать с Россией за ресурсы Арктики; 14:57 – Калининград, Карелия и Мурманск: куда США и НАТО готовятся нанести удар?19:23 – Германия, Франция и Польша: кто сильнее всего подставляется под удар России?24:21 – как гробы с погибшими на Украине бойцами НАТО и уничтоженная западная военная техника останавливают полномасштабное вторжение Запада.

россия

украина

франция

арктика

калининград

мурманск

германия

польша

запад

европа

фрг

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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