Залужный может стать новым президентом Украины, а у Зеленского началась истерика – политолог Кнырик - 13.03.2024 Украина.ру
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Залужный может стать новым президентом Украины, а у Зеленского началась истерика – политолог Кнырик
Залужный может стать новым президентом Украины, а у Зеленского началась истерика – политолог Кнырик - 13.03.2024 Украина.ру
Залужный может стать новым президентом Украины, а у Зеленского началась истерика – политолог Кнырик
Западная пресса давно раскручивает фигуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве будущего президента Украины и сменщика Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
2024-03-13T06:00
2024-03-13T06:00
новости
украина
сша
валерий залужный
владимир зеленский
константин кнырик
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США хотят сменить власть на Украине и разработали план, по которому сместить Зеленского можно через избрание нового спикера Верховной Рады, который должен стать и.о. президента. Этот спикер скажет: "У нас демократия. Хватит диктатуры. Давайте проводить выборы". На этих выборах победит Залужный, считает эксперт."С политтехнологической точки зрения Залужный – идеальная фигура, которую очень удобно раскручивать. Ему даже ничего не надо делать. Чем дольше он молчит, тем проще создавать ему образ народного героя и храброго воина, который во всем разбирается. Потому что когда Залужный начинает говорить, то это сразу негативно сказывается на его репутации", - объяснил Кнырик.На Украине ранее опубликовали результаты социологического исследования, в которых было сказано, что рейтинг Залужного в случае второго тура президентских выборов был бы в два раза выше, чем у Зеленского, рассказал политолог.В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. Отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью у украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Полный текст интервью Константин Кнырик: На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, валерий залужный, владимир зеленский, константин кнырик
Новости, Украина, США, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Константин Кнырик

Залужный может стать новым президентом Украины, а у Зеленского началась истерика – политолог Кнырик

06:00 13.03.2024
 
© скриншот видео Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный
© скриншот видео Генеральний штаб ЗСУ
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Западная пресса давно раскручивает фигуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве будущего президента Украины и сменщика Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
США хотят сменить власть на Украине и разработали план, по которому сместить Зеленского можно через избрание нового спикера Верховной Рады, который должен стать и.о. президента. Этот спикер скажет: "У нас демократия. Хватит диктатуры. Давайте проводить выборы". На этих выборах победит Залужный, считает эксперт.
"С политтехнологической точки зрения Залужный – идеальная фигура, которую очень удобно раскручивать. Ему даже ничего не надо делать. Чем дольше он молчит, тем проще создавать ему образ народного героя и храброго воина, который во всем разбирается. Потому что когда Залужный начинает говорить, то это сразу негативно сказывается на его репутации", - объяснил Кнырик.
На Украине ранее опубликовали результаты социологического исследования, в которых было сказано, что рейтинг Залужного в случае второго тура президентских выборов был бы в два раза выше, чем у Зеленского, рассказал политолог.
В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. Отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью у украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Полный текст интервью Константин Кнырик: На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКонстантин Кнырик
 
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