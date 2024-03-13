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Залужный может стать новым президентом Украины, а у Зеленского началась истерика – политолог Кнырик

Залужный может стать новым президентом Украины, а у Зеленского началась истерика – политолог Кнырик - 13.03.2024 Украина.ру

Залужный может стать новым президентом Украины, а у Зеленского началась истерика – политолог Кнырик

Западная пресса давно раскручивает фигуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в качестве будущего президента Украины и сменщика Владимира Зеленского. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

2024-03-13T06:00

2024-03-13T06:00

2024-03-13T06:00

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украина

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валерий залужный

владимир зеленский

константин кнырик

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США хотят сменить власть на Украине и разработали план, по которому сместить Зеленского можно через избрание нового спикера Верховной Рады, который должен стать и.о. президента. Этот спикер скажет: "У нас демократия. Хватит диктатуры. Давайте проводить выборы". На этих выборах победит Залужный, считает эксперт."С политтехнологической точки зрения Залужный – идеальная фигура, которую очень удобно раскручивать. Ему даже ничего не надо делать. Чем дольше он молчит, тем проще создавать ему образ народного героя и храброго воина, который во всем разбирается. Потому что когда Залужный начинает говорить, то это сразу негативно сказывается на его репутации", - объяснил Кнырик.На Украине ранее опубликовали результаты социологического исследования, в которых было сказано, что рейтинг Залужного в случае второго тура президентских выборов был бы в два раза выше, чем у Зеленского, рассказал политолог.В феврале Зеленский объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. Отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью у украинцев, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.Полный текст интервью Константин Кнырик: На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие читайте на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, валерий залужный, владимир зеленский, константин кнырик