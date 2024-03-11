https://ukraina.ru/20240311/1053824681.html

Константин Кнырик: На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие

Константин Кнырик: На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие - 11.03.2024 Украина.ру

Константин Кнырик: На Западе не с кем договариваться, поэтому РФ может применить ядерное оружие

Пока на Западе нет фигур, с которыми Россия могла бы заключить долгосрочный договор о безопасности, Москва обеспечивает свою безопасность теми методами и средствами, которые ей доступны. Если угрозы будут существенными, то она готова применять и тактическое ядерное оружие, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

2024-03-11T19:13

2024-03-11T19:13

2024-03-11T19:13

интервью

россия

всу

сво

украина

политика

эммануэль макрон

сша

запад

владимир зеленский

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в публичном пространстве появилось две новости, касающиеся конфликта между экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским.Первое. Ряд западных СМИ сообщил, что Залужный за отказ от политических амбиций получил не только должность посла в Британии в виде почетной ссылки, но и 53 миллиона долларов в качестве компенсации.Второе. Журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ сообщили, что получили доступ к закрытому телеграм-каналу "ParaBelum", в котором командиры элитных подразделений ВСУ обсуждают план свержения Зеленского и замены его на Залужного.- Константин, со стороны кажется, что эти факты противоречат друг другу. Но, может быть, вы сможете увидеть в них связь?- Западная пресса давно и планомерно раскручивает фигуру Залужного как потенциального сменщика Зеленского.Более того, на прошлой неделе на Украине была опубликована социология (там это не наука, а инструмент политической манипуляции), где было сказано, что рейтинг Залужного в случае второго тура президентских выборов был бы в два раза выше, чем у Зеленского.Даже если ссылка Залужного в Британию состоится, то это никак не помешает ему в какой-то момент проявить себя как политика.Кстати, с политтехнологической точки зрения Залужный – идеальная фигура, которую очень удобно раскручивать. Ему даже ничего не надо делать. Чем дольше он молчит, тем проще создавать ему образ народного героя и храброго воина, который во всем разбирается. Потому что когда Залужный начинает говорить, то это сразу негативно сказывается на его репутации.Почему Зеленский сейчас начинает истерить по поводу своей легитимности и рассказывает о том, о чём когда-то рассказывал Порошенко (план "Шатун" и третий Майдан)? Потому что он понимает, что за это зацепились американцы.США подготовили сценарий смены власти на Украине через избрание нового спикера Верховной Рады, который становится и.о. президента. Этот спикер скажет: "У нас демократия. Хватит диктатуры. Давайте проводить выборы". И на этих выборах должен победить Залужный.Поэтому приведенные вами сведения никак не противоречат друг другу. Залужный может стать новым президентом Украины. А если Залужному еще и удалось развести Зеленского на какие-то деньги, то они только помогут в осуществлении его замысла.- Вы сказали про политтехнологический фактор. Если Залужный отправится в Лондон, то он вроде бы не будет иметь право критиковать обстановку на Украине, потому что он находится за пределами страны. Как быть с этим?- Это вообще не проблема.Пристайко (человек Порошенко), будучи послом Украины в Великобритании, успешно и многократно критиковал режим Зеленского. Зеленский долго не мог его уволить. А когда он наконец-то согласовал его увольнение,, то это не особенно ему помогло, потому что Пристайко успел вывалить достаточно критики в адрес Зеленского.Более того, для участия в политической жизни совсем не обязательно критиковать персонально Зеленского. Залужный может просто грамотно рассуждать о том, что ВСУ недостаточно рационально ведут боевые действия и что на Украине полно коррупционных схем.Короче говоря, можно критиковать отдельные явления. Это даст Залужному определенные политические очки и баллы.- Когда созреют условия для смены власти на Украине?- Они уже давно созрели.Давид Арахамия заявил, что порядка 18 депутатов Верховной Рады хотят сложить мандаты (по моей информации их 50). Алексей Гончаренко* не так давно тоже говорил, что на Украине грядет парламентский кризис из-за нежелания Рады принимать закон о мобилизации. На самом деле это не так. Американцы обрабатывают депутатов, чтобы в мае голосование по назначению нового спикера состоялось.Кто будет новым спикером? Это обозначила Виктория Нуланд во время своего визита в Киев. Из всех украинских политиков она встретилась именно с Разумковым. Тут все просто и очевидно.В мае, как только Зеленский потеряет свою легитимность, Разумков через Верховную Раду станет спикером парламента и будет и.о президента Украины до проведения выборов, на которых победу одержит Залужный.- Как эта смена режима скажется на состоянии украинской армии и общества?- Никак.Просто новых назначенцев Запад попытается впарить России в качестве субъектов для потенциальных переговоров. Эти переговоры кровь из носу нужны Западу, чтобы выиграть время и остановить продвижение ВС РФ. Зеленскому и Арахамии Москва однозначно не поверит, а поэтому Западу нужно создать хоть какой-то доверительный образ переговорщиков от Украины.А украинскому обществу плевать на то, кто ими управляет. Мне кажется, если у какого-то человека из глубинки спросить, кто возглавляет правительство, он с трудом вспомнит о Шмыгале.- Как нам показать Западу, что мы не пойдем ни на какую заморозку конфликта и будем проводить СВО до конца?- Вопрос не в заморозке. Мы можем пойти на заморозку конфликта, если у нас будет четкое понимание о том, для чего мы это делаем.Почему Запад сейчас так истерит? На Западе понимают, что у них сейчас нет предложений, которые могли бы остановить Россию. Поэтому Макрон прямо говорит, что если ВС РФ дойдут до Киева и Одессы, то Франция впишется за Украину. Они пытаются нас пугать. Это и есть торг.Просто современная дипломатия деградировала и перестала быть дипломатией в классическом смысле слова, когда встречаются министры иностранных дел и о чем-то договариваются, а главы государств подписывают эти соглашения. Сегодня мы имеем дело с публичной дипломатией, когда через СМИ стороны торгуются между собой. Этим и занимается Макрон, выступая с угрозами.Нам же надо продолжать то, чем мы занимаемся. Не спеша, сохраняя как можно больше жизней наших солдат и объектов гражданской инфраструктуры, двигаться вперед.Вопрос же не в Украине и не в прекращении СВО. Вопрос намного глобальнее. Нам нужно сформировать новые контуры общемировой безопасности с учетом нашего мнения. Эти вопросы мы будем решать не с Зеленским и не с Залужным. И даже не с Байденом, Макроном и Шольцем. Это сложный процесс, который не закончится тем, что мы сели и договорились.Пока ни в США, ни в Европе нет фигур, с которыми можно было бы заключить долгосрочный договор о безопасности, который будет соблюдаться в перспективе хотя бы 50-60 лет. Пока мы обеспечиваем нашу безопасность теми методами и средствами, которые нам доступны. Если эти угрозы будут существенными, то мы готовы применять и тактическое ядерное оружие.*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20231130/1051624616.html

https://ukraina.ru/20240310/1053797762.html

https://ukraina.ru/20240307/1053745656.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

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