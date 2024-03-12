Переговоры по урегулированию ситуации на Украине невозможны без РФ – Эрдоган
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Намерения завершить украинский конфликт обречены на провал, если они игнорируют позицию России. Такие планы не приведут к мирному урегулированию, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В ходе выступления перед аккредитованными в стране послами он заявил, что Анкара поддерживает диалог и с Москвой, и с Киевом, пытаясь таким образом содействовать согласованию новой схемы безопасной доставки зерна по Чёрному морю.
"Мы заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в то же время подчеркиваем, что мирные планы, игнорирующие Россию, не приведут к результату", – цитирует РИА Новости Эрдогана.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Турция готова вновь стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Турецкий лидер считает, что дипломатии нужно дать шанс и наконец перейти к диалогу, но вместе с тем одобряет "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского, который в РФ считают ультиматумом.
4 марта, 17:43Эрдоган сегодня с Западом, но это ненадолго. Почему Турция призывает к новым переговорам в Стамбуле Россия и Украина достигли предела своих военных возможностей в противостоянии и поэтому сторонам необходимо начать диалог о мире. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан