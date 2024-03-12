США впервые почти за три месяца объявили о новом транше для Украины

Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - Домрин

Американист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов на Тайване, а также рассказал о перспективах Трампа после ошеломляющей победы в гонке за выдвижение в штате Айова и о шансах на выдвижение Мишель Обамы