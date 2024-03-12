США впервые почти за три месяца объявили о новом транше для Украины - 12.03.2024 Украина.ру
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США впервые почти за три месяца объявили о новом транше для Украины
США впервые почти за три месяца объявили о новом транше для Украины - 12.03.2024 Украина.ру
США впервые почти за три месяца объявили о новом транше для Украины
Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи объёмом 300 миллионов долларов. Этот транш стал первым после почти трехмесячного перерыва, сообщил представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге для журналистов 12 марта
2024-03-12T21:27
2024-03-12T21:27
новости
украина
джейк салливан
вашингтон
киев
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всу
военная помощь
военная техника
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По его словам, благодаря новому траншу украинская армия, в том числе, получит снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS, но и этого мало, считают в Белом доме. Он также обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины. "Время идёт", а помощь Киеву нужна прямо сейчас, подчеркнул спикер Белого дома. О том, что Вашингтон готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине ранее в этот же день сообщала газета Reuters. СМИ указывало, что Киев, в том числе получит дальнобойные ракеты ATACMS. Напомним, в последний раз Киев получил от Вашингтона 250 миллионов долларов в конце прошлого года.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, джейк салливан, вашингтон, киев, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Джейк Салливан, Вашингтон, Киев, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника

США впервые почти за три месяца объявили о новом транше для Украины

21:27 12.03.2024
 
© AP / Susan WalshДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© AP / Susan Walsh
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Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи объёмом 300 миллионов долларов. Этот транш стал первым после почти трехмесячного перерыва, сообщил представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге для журналистов 12 марта
По его словам, благодаря новому траншу украинская армия, в том числе, получит снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS, но и этого мало, считают в Белом доме.
"Пакет содержит большую партию артиллерийских снарядов для HIMARS. Эти боеприпасы поддержат огонь украинских орудий в течение лишь короткого периода, их не хватит для удовлетворения потребностей Украины на поле боя", – сказал Салливан.
Он также обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины. "Время идёт", а помощь Киеву нужна прямо сейчас, подчеркнул спикер Белого дома.
О том, что Вашингтон готовится объявить о новом пакете военной помощи Украине ранее в этот же день сообщала газета Reuters. СМИ указывало, что Киев, в том числе получит дальнобойные ракеты ATACMS.
Напомним, в последний раз Киев получил от Вашингтона 250 миллионов долларов в конце прошлого года.
- РИА Новости, 1920, 22.01.2024
22 января, 09:22
Почему военная помощь для Украины остаётся в Пентагоне и полетит ли Америка в тартарары - ДомринАмериканист, доктор юридических наук Александр Домрин в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов на Тайване, а также рассказал о перспективах Трампа после ошеломляющей победы в гонке за выдвижение в штате Айова и о шансах на выдвижение Мишель Обамы
 
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