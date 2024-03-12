США впервые почти за три месяца объявили о новом транше для Украины
© AP / Susan WalshДжейк Салливан
© AP / Susan Walsh
Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи объёмом 300 миллионов долларов. Этот транш стал первым после почти трехмесячного перерыва, сообщил представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге для журналистов 12 марта
По его словам, благодаря новому траншу украинская армия, в том числе, получит снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS, но и этого мало, считают в Белом доме.
"Пакет содержит большую партию артиллерийских снарядов для HIMARS. Эти боеприпасы поддержат огонь украинских орудий в течение лишь короткого периода, их не хватит для удовлетворения потребностей Украины на поле боя", – сказал Салливан.
Он также обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины. "Время идёт", а помощь Киеву нужна прямо сейчас, подчеркнул спикер Белого дома.
Напомним, в последний раз Киев получил от Вашингтона 250 миллионов долларов в конце прошлого года.
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