https://ukraina.ru/20240312/1053845737.html
Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters
Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters - 12.03.2024 Украина.ру
Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters
Впервые за несколько месяцев США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощь объёмом 400 миллионов долларов. Об этом 12 марта сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников
2024-03-12T18:19
2024-03-12T18:19
2024-03-12T18:19
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По данным источников, официальное объявление о предоставлении помощи ожидается в этот же день, 12 марта. Напомним, в последний раз Киев получил от Вашингтона 250 миллионов долларов в конце прошлого года. Сегодня в Конгрессе США до сих пор не согласовали объёмный пакет военной помощи Киеву из-за разногласий конгрессменов. Чтобы уговорить их президент США неоднократно заявлял, что отсутствие поддержки для Украины будет иметь "смертоносные последствия".
https://ukraina.ru/20240311/1053820446.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, вашингтон, киев, финансирование, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, США, Вашингтон, Киев, финансирование, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО
Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters
Впервые за несколько месяцев США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощь объёмом 400 миллионов долларов. Об этом 12 марта сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников