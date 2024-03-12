Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters - 12.03.2024 Украина.ру
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Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters
Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters - 12.03.2024 Украина.ру
Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters
Впервые за несколько месяцев США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощь объёмом 400 миллионов долларов. Об этом 12 марта сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников
2024-03-12T18:19
2024-03-12T18:19
новости
сша
вашингтон
киев
финансирование
военная помощь
военная техника
всу
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По данным источников, официальное объявление о предоставлении помощи ожидается в этот же день, 12 марта. Напомним, в последний раз Киев получил от Вашингтона 250 миллионов долларов в конце прошлого года. Сегодня в Конгрессе США до сих пор не согласовали объёмный пакет военной помощи Киеву из-за разногласий конгрессменов. Чтобы уговорить их президент США неоднократно заявлял, что отсутствие поддержки для Украины будет иметь "смертоносные последствия".
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новости, сша, вашингтон, киев, финансирование, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, США, Вашингтон, Киев, финансирование, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters

18:19 12.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Впервые за несколько месяцев США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощь объёмом 400 миллионов долларов. Об этом 12 марта сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников

"США готовят пакет оружейной помощи на 400 миллионов долларов для Украины", – сказано в материале СМИ.

По данным источников, официальное объявление о предоставлении помощи ожидается в этот же день, 12 марта.
Напомним, в последний раз Киев получил от Вашингтона 250 миллионов долларов в конце прошлого года. Сегодня в Конгрессе США до сих пор не согласовали объёмный пакет военной помощи Киеву из-за разногласий конгрессменов. Чтобы уговорить их президент США неоднократно заявлял, что отсутствие поддержки для Украины будет иметь "смертоносные последствия".
Василий Колташов интервью - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Вчера, 19:15
Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в АтлантикеУкраина готова продлить транзит российского газа, но при условии соответствующего запроса от Евросоюза или посредничества стран—членов объединения.
 
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