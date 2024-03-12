https://ukraina.ru/20240312/1053845737.html

Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters

Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters - 12.03.2024 Украина.ру

Вашингтон готовится выделить Киеву $400 млн – Reuters

Впервые за несколько месяцев США готовятся выделить Украине новый пакет военной помощь объёмом 400 миллионов долларов. Об этом 12 марта сообщает Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников

2024-03-12T18:19

2024-03-12T18:19

2024-03-12T18:19

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По данным источников, официальное объявление о предоставлении помощи ожидается в этот же день, 12 марта. Напомним, в последний раз Киев получил от Вашингтона 250 миллионов долларов в конце прошлого года. Сегодня в Конгрессе США до сих пор не согласовали объёмный пакет военной помощи Киеву из-за разногласий конгрессменов. Чтобы уговорить их президент США неоднократно заявлял, что отсутствие поддержки для Украины будет иметь "смертоносные последствия".

https://ukraina.ru/20240311/1053820446.html

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новости, сша, вашингтон, киев, финансирование, военная помощь, военная техника, всу, сво