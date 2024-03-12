Украина снова получит от США дальнобойные ракеты ATACMS – Politico
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
В новый пакет военной помощи от США объёмом 300 миллионов долларов войдут, в том числе, дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои осведомлённые источники
Уточняется, что в новый пакет будет входить "несколько противопехотных средств, или APAM, более старой версии системы ATACMS большой дальности, которая может преодолевать расстояние в 100 миль и нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб".
Кроме этого, Киев получит снаряды для гаубиц 155-го калибра, а также управляемой ракетной системы залпового огня.
Дальнобойные ракеты ATACMS уже применялись украинской армией в зоне проведения спецоперации. Осенью прошлого года сообщалось, что США тайно передали ВСУ дальнобойные ракеты, способные поражать цели, находящиеся в 160 километрах. В минобороны РФ заявляли, что российское ПВО успешно отражает и такие атаки – 25 октября военнослужащие ВС РФ перехватили сразу две ракеты ATACMS.
26 октября 2023, 17:34Лукашенко: США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войнуАлександр Лукашенко прокомментировал поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS и заявил об угрозе полномасштабной войны. Своими тревогами он поделился 26 октября в Минске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто