Украина снова получит от США дальнобойные ракеты ATACMS – Politico - 12.03.2024 Украина.ру
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Украина снова получит от США дальнобойные ракеты ATACMS – Politico
Украина снова получит от США дальнобойные ракеты ATACMS – Politico - 12.03.2024 Украина.ру
Украина снова получит от США дальнобойные ракеты ATACMS – Politico
В новый пакет военной помощи от США объёмом 300 миллионов долларов войдут, в том числе, дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои осведомлённые источники
2024-03-12T19:59
2024-03-12T19:59
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Уточняется, что в новый пакет будет входить "несколько противопехотных средств, или APAM, более старой версии системы ATACMS большой дальности, которая может преодолевать расстояние в 100 миль и нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб". Кроме этого, Киев получит снаряды для гаубиц 155-го калибра, а также управляемой ракетной системы залпового огня. Дальнобойные ракеты ATACMS уже применялись украинской армией в зоне проведения спецоперации. Осенью прошлого года сообщалось, что США тайно передали ВСУ дальнобойные ракеты, способные поражать цели, находящиеся в 160 километрах. В минобороны РФ заявляли, что российское ПВО успешно отражает и такие атаки – 25 октября военнослужащие ВС РФ перехватили сразу две ракеты ATACMS.
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новости, сша, вооруженные силы украины, украина, politico, россия, сво, военная техника, нато
Новости, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Politico, Россия, СВО, военная техника, НАТО

Украина снова получит от США дальнобойные ракеты ATACMS – Politico

19:59 12.03.2024
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
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В новый пакет военной помощи от США объёмом 300 миллионов долларов войдут, в том числе, дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на свои осведомлённые источники
Уточняется, что в новый пакет будет входить "несколько противопехотных средств, или APAM, более старой версии системы ATACMS большой дальности, которая может преодолевать расстояние в 100 миль и нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб".
Кроме этого, Киев получит снаряды для гаубиц 155-го калибра, а также управляемой ракетной системы залпового огня.
Дальнобойные ракеты ATACMS уже применялись украинской армией в зоне проведения спецоперации. Осенью прошлого года сообщалось, что США тайно передали ВСУ дальнобойные ракеты, способные поражать цели, находящиеся в 160 километрах. В минобороны РФ заявляли, что российское ПВО успешно отражает и такие атаки – 25 октября военнослужащие ВС РФ перехватили сразу две ракеты ATACMS.
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