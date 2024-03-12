Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн

Грег Вайнер о том, как Трамп будет выигрывать выборы и как Дания заменит Польшу с Германией на Украине

Помощь Украине стала водоразделом между республиканцами и демократами в Палате представителей США. О том, что должен сделать Трамп, чтобы выиграть выборы в США и спасти Израиль, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер