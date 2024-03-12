Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн - 12.03.2024 Украина.ру
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Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн
Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн - 12.03.2024 Украина.ру
Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн
Самоходные артиллерийские установки Caesar, миномёты 120-го калибра и боеприпасы к ним готова передать украинской армии Дания. Союзник Киева анонсировал новый пакет военной помощи объёмом 330 миллионов долларов, передаёт пресс-служба минобороны Дании
2024-03-12T18:59
2024-03-12T18:59
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Уточняется, что средства для САУ Caesar Дания выделяет вместе с Францией, а расходы на 155-мм артиллерийские снаряды она разделила с Эстонией и Чехией. С февраля 2022 года Дания предоставила Киеву уже 15 пакетов военной помощи. В конце прошлого года Украина получила от союзника миллиард долларов. Позже в Дании обещали отправить ВСУ истребители F-16 летом этого года, но точные сроки поставки неизвестны.
https://ukraina.ru/20231011/1050094632.html
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новости, дания, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Дания, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, военная помощь, военная техника

Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн

18:59 12.03.2024
 
 / Перейти в фотобанкДания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн
Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн
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Самоходные артиллерийские установки Caesar, миномёты 120-го калибра и боеприпасы к ним готова передать украинской армии Дания. Союзник Киева анонсировал новый пакет военной помощи объёмом 330 миллионов долларов, передаёт пресс-служба минобороны Дании
Уточняется, что средства для САУ Caesar Дания выделяет вместе с Францией, а расходы на 155-мм артиллерийские снаряды она разделила с Эстонией и Чехией.

"Помощь оказана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину на широком фронте", – приводит пресс-служба слова министра обороны Дании Троельса Лунд Поульсена.

С февраля 2022 года Дания предоставила Киеву уже 15 пакетов военной помощи. В конце прошлого года Украина получила от союзника миллиард долларов. Позже в Дании обещали отправить ВСУ истребители F-16 летом этого года, но точные сроки поставки неизвестны.
Грег Вайнер интервью
11 октября 2023, 16:23
Грег Вайнер о том, как Трамп будет выигрывать выборы и как Дания заменит Польшу с Германией на УкраинеПомощь Украине стала водоразделом между республиканцами и демократами в Палате представителей США. О том, что должен сделать Трамп, чтобы выиграть выборы в США и спасти Израиль, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
 
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