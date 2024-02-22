Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно
16:57 22.02.2024 (обновлено: 17:02 22.02.2024)
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
© Пресс-служба президента Украины
Украина может рассчитывать на получение первого датского истребителя F-16 летом 2024 года. Партнёры Киева призвали оперативно подготовить страну к приёму самолётов "в дар", сообщили 22 февраля в министерстве обороны Дании
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен поясняет, что для приёма такой военной помощи должны быть выполнены все условия и надеется, что всё будет готово к лету.
”Трудно установить твердый график передачи истребителей F-16, потому что есть несколько условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Украина могла использовать подаренный самолёт.(...) Мы ожидаем, что сможем поставить Украине первые истребители F-16, если подготовка пойдёт по плану", – заявил он.
Передача первого истребителя F-16 зависит, в частности, от того, будут ли украинские пилоты и необходимый для полётов персонал иметь высшее образование, а также от наличия на Украине необходимой логистики и инфраструктуры.
20 января, 09:13Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 КиевуЗападные страны откладывают и вряд ли передадут Украине истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 20 января РИА Новости