https://ukraina.ru/20240222/1053476825.html

Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно

Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно - 22.02.2024 Украина.ру

Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно

Украина может рассчитывать на получение первого датского истребителя F-16 летом 2024 года. Партнёры Киева призвали оперативно подготовить страну к приёму самолётов "в дар", сообщили 22 февраля в министерстве обороны Дании

2024-02-22T16:57

2024-02-22T16:57

2024-02-22T17:02

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен поясняет, что для приёма такой военной помощи должны быть выполнены все условия и надеется, что всё будет готово к лету.Передача первого истребителя F-16 зависит, в частности, от того, будут ли украинские пилоты и необходимый для полётов персонал иметь высшее образование, а также от наличия на Украине необходимой логистики и инфраструктуры. Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что хоть Украине и намерены передать истребители F-16, но для их приёма ещё не все готово. Также он призвал не надеяться на то, что эти самолёты гарантированно приведут ВСУ к победе.

https://ukraina.ru/20240120/1052799273.html

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