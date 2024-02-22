Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно - 22.02.2024 Украина.ру
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Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно
Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно - 22.02.2024 Украина.ру
Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно
Украина может рассчитывать на получение первого датского истребителя F-16 летом 2024 года. Партнёры Киева призвали оперативно подготовить страну к приёму самолётов "в дар", сообщили 22 февраля в министерстве обороны Дании
2024-02-22T16:57
2024-02-22T17:02
новости
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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен поясняет, что для приёма такой военной помощи должны быть выполнены все условия и надеется, что всё будет готово к лету.Передача первого истребителя F-16 зависит, в частности, от того, будут ли украинские пилоты и необходимый для полётов персонал иметь высшее образование, а также от наличия на Украине необходимой логистики и инфраструктуры. Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что хоть Украине и намерены передать истребители F-16, но для их приёма ещё не все готово. Также он призвал не надеяться на то, что эти самолёты гарантированно приведут ВСУ к победе.
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новости, украина, всу, истребитель, дания, сво, спецоперация
Новости, Украина, ВСУ, истребитель, Дания, СВО, Спецоперация

Дания отправит истребители F-16 на Украину летом, но это не точно

16:57 22.02.2024 (обновлено: 17:02 22.02.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Украина может рассчитывать на получение первого датского истребителя F-16 летом 2024 года. Партнёры Киева призвали оперативно подготовить страну к приёму самолётов "в дар", сообщили 22 февраля в министерстве обороны Дании
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен поясняет, что для приёма такой военной помощи должны быть выполнены все условия и надеется, что всё будет готово к лету.

”Трудно установить твердый график передачи истребителей F-16, потому что есть несколько условий, которые должны быть выполнены для того, чтобы Украина могла использовать подаренный самолёт.(...) Мы ожидаем, что сможем поставить Украине первые истребители F-16, если подготовка пойдёт по плану", – заявил он.

Передача первого истребителя F-16 зависит, в частности, от того, будут ли украинские пилоты и необходимый для полётов персонал иметь высшее образование, а также от наличия на Украине необходимой логистики и инфраструктуры.
Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что хоть Украине и намерены передать истребители F-16, но для их приёма ещё не все готово. Также он призвал не надеяться на то, что эти самолёты гарантированно приведут ВСУ к победе.
F-16
20 января, 09:13
Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 КиевуЗападные страны откладывают и вряд ли передадут Украине истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 20 января РИА Новости
 
НовостиУкраинаВСУистребительДанияСВОСпецоперация
 
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