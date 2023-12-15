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Дания представила пакет военной помощи Украине на миллиард долларов

Дания представила пакет военной помощи Украине на миллиард долларов - 15.12.2023 Украина.ру

Дания представила пакет военной помощи Украине на миллиард долларов

Правительство Дании вынесло на рассмотрение парламенту самый большой пакет военной помощи Украине на семь миллиардов крон (более одного миллиарда долларов), рассчитанный на трёхлетний период. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба правительство королевства

2023-12-15T02:46

2023-12-15T02:46

2023-12-15T02:46

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 13 декабря анонсировала представление этого пакета, отметив, что он может включать танки, дроны и боеприпасы. По её словам, Дания вместе с партнёрами также передаст Киеву истребители F-16."Четырнадцатый пакет помощи на сумму 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов), сверх этого выделяется 1,75 миллиарда крон (более $253 млн) на закупку (продукции) напрямую от промышленности (Дании) для Украины... Средства на промышленность выделяются из "Фонда Украины" в размере 1 миллиарда крон (более $144 млн) в 2024 году, 500 миллионов крон (более $72 млн) в 2025 году и 250 миллионов крон (более $36 млн) в 2026 году с возможностью дальнейшего финансирования", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте датского правительства.Помимо танков, БПЛА и боеприпасов в пакет войдут средства ПВО, антидроновое оборудование, военно-морские мощности, отмечается в документе. Средства на промышленность "будут направлены на закупку у оборонной промышленности для удовлетворения потребности Украины в военной поддержке".Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что новый украинский пакет является "самым большим пакетом помощи на сегодняшний день".Напомним, что ВВС Дании планируют провести замену парка самолётов F-16 на F-35 на два года раньше ранее намеченного срока, к 2025 году, для ускорения передачи истребителей F-16 Киеву.

https://ukraina.ru/20231214/1052090480.html

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новости, дания, украина, военная помощь, всу, сво