Александр Толмачев: Пока Папа Римский поднимает белый флаг, Россию ждет большая работа на Черном море - 12.03.2024 Украина.ру
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Александр Толмачев: Пока Папа Римский поднимает белый флаг, Россию ждет большая работа на Черном море
Александр Толмачев: Пока Папа Римский поднимает белый флаг, Россию ждет большая работа на Черном море - 12.03.2024 Украина.ру
Александр Толмачев: Пока Папа Римский поднимает белый флаг, Россию ждет большая работа на Черном море
С воздушными дронами ВС РФ добились огромного прогресса. Наша следующая задача — лишить Украину доступа к Черному морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Толмачев.
2024-03-12T14:28
2024-03-12T14:57
интервью
россия
украина
ватикан
папа римский
нато
всу
война
сша
кризис
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Папа Римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI, фрагмент которого был опубликован 9 марта, заявил, что проигрывающей Украине нужно иметь смелость поднять белый флаг. При этом ведущие политики Запада отвергли призыв Папы Римского, а Россия в очередной раз подтвердила готовность к переговорам.— Александр, вы являетесь членом Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Наверняка после того, как выплыл секретный разговор немецких генералов о нанесении ударов по Крымскому мосту, усилились меры по обеспечению безопасности и самого моста, и всей инфраструктуры. Какие меры вы считаете наиболее эффективными?— И без этого разговора хорошо известно, что НАТО разрабатывает планы атаки на наши объекты инфраструктуры. Ситуация с "Северными потоками" нас очень многому научила. Что касается технических вопросов обеспечения безопасности, то это вопрос к сотрудникам министерства обороны. В стратегическом плане можно сказать следующее. Во-первых, лучшая защита — нападение. Нам нужно методично отодвигать границу [линию боевого соприкосновения] от объектов критически важной инфраструктуры.Во-вторых, если с воздушными дронами мы добились огромного прогресса, то на море нам ещё предстоит большая работа. Россия, в первую очередь, сухопутная держава. Нам на цивилизационном уровне тяжелее вести борьбу на море — но всё возможно. Мы можем наносить непоправимый урон по портовой инфраструктуре врага до тех пор, пока Украина не будет полностью отрезана от Чёрного моря.— Вы являетесь последовательным защитником христианских ценностей. Скажите, верите ли вы заявлениям Папы Римского о том, что "Украина должна найти в себе мужество поднять белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, раз ВСУ явно проигрывают войну? — Несмотря на то, что действующий Папа, судя по всему, искренне верующий человек, и, возможно, он действительно так считает, в целом об институте папства такого сказать нельзя. В своё время Святой престол был организатором одной из "крысиных троп", через которые в Латинскую Америку бежали фашистские преступники. Так что у Ватикана давние и очень тесные отношения с нацизмом, о чём мы никогда не забудем. Первое место, где мы будем искать беглых украинских нацистов, — это Ватикан.— Как, с вашей точки зрения, спецоперация (СВО) отражается на внутренней жизни страны? — Очевидно, что Россия выдержала натиск Запада и в военном, и в экономическом плане. Это важное достижение нашего народа, президента и правительства России. Во многом это стало возможным благодаря беспрецедентному сплочению россиян вокруг защиты своего Отечества. Это не значит, что сейчас допустимо расслабиться и почивать на лаврах. Одна из целей стратегии США — долгосрочное сдерживание, удушение России. В скором времени нам необходимо качественно обновить свои подходы к развитию страны. Задача — качественное и количественное развитие экономики. Как минимум ближайшие шесть лет выход на эту траекторию будет ключевым приоритетом.— Происходящее на Украине, Ближнем Востоке, в Африке – это локальные события, случайно совпадающие по времени, или фрагменты общей картины? Какие силы стоят за этим?— Система международных отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, находится в глубоком кризисе. На практике это выражается в резком росте напряжённости в отношениях между странами. На этот кризис активно работали США — это была часть их глобальной стратегии по переделу мира после распада СССР. Но, как часто бывает, они сами создали монстра, который вышел из-под их контроля, и теперь всему миру приходится разгребать последствия преступной глупости — даже безумия — США. Наша задача теперь — совладать с этим монстром и его создателями в придачу.Президент Путин в своём выступлении на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи сказал очень важную вещь: США — сверхдержава, не справившаяся с грузом ответственности.— Какие вопросы, на ваш взгляд, решит победа России на Украине? Или дело идёт к реальной мировой войне как единственному способу выйти из кризиса, и кто победит, тот и будет писать новые правила?— Исторический опыт показывает, что закат любого миропорядка заканчивался глобальной войной. Наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны были как раз такими конфликтами. Есть и хорошая новость — мы стали другими: сильнее и опытнее. Примеры тому — рост уровня образования и благосостояния, извлечённые из Великой Отечественной и Второй мировой уроки, наличие ядерного оружия.Но, как говорится, хочешь мира — готовься к войне. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, и мы будем готовы.
https://ukraina.ru/20230426/1045681056.html
https://ukraina.ru/20240312/1053828507.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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интервью, россия, украина, ватикан, папа римский, нато, всу, война, сша, кризис, геополитика, черное море, украина.ру, вооруженные силы украины, владимир путин, северный поток
Интервью, Россия, Украина, Ватикан, Папа Римский, НАТО, ВСУ, война, США, кризис, геополитика, Черное море, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Северный поток

Александр Толмачев: Пока Папа Римский поднимает белый флаг, Россию ждет большая работа на Черном море

14:28 12.03.2024 (обновлено: 14:57 12.03.2024)
 
© пресс-служба депутата Госдумы А.Р. ТолмачёваАлександр Толмачёв интервью
Александр Толмачёв интервью
© пресс-служба депутата Госдумы А.Р. Толмачёва
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
С воздушными дронами ВС РФ добились огромного прогресса. Наша следующая задача — лишить Украину доступа к Черному морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Толмачев.
Папа Римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI, фрагмент которого был опубликован 9 марта, заявил, что проигрывающей Украине нужно иметь смелость поднять белый флаг. При этом ведущие политики Запада отвергли призыв Папы Римского, а Россия в очередной раз подтвердила готовность к переговорам.
— Александр, вы являетесь членом Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Наверняка после того, как выплыл секретный разговор немецких генералов о нанесении ударов по Крымскому мосту, усилились меры по обеспечению безопасности и самого моста, и всей инфраструктуры. Какие меры вы считаете наиболее эффективными?

— И без этого разговора хорошо известно, что НАТО разрабатывает планы атаки на наши объекты инфраструктуры. Ситуация с "Северными потоками" нас очень многому научила. Что касается технических вопросов обеспечения безопасности, то это вопрос к сотрудникам министерства обороны.
В стратегическом плане можно сказать следующее. Во-первых, лучшая защита — нападение. Нам нужно методично отодвигать границу [линию боевого соприкосновения] от объектов критически важной инфраструктуры.

Во-вторых, если с воздушными дронами мы добились огромного прогресса, то на море нам ещё предстоит большая работа. Россия, в первую очередь, сухопутная держава. Нам на цивилизационном уровне тяжелее вести борьбу на море — но всё возможно.
Мы можем наносить непоправимый урон по портовой инфраструктуре врага до тех пор, пока Украина не будет полностью отрезана от Чёрного моря.
Александр Толмачёв
26 апреля 2023, 10:11
Александр Толмачев: кто онДепутат Государственной Думы
— Вы являетесь последовательным защитником христианских ценностей. Скажите, верите ли вы заявлениям Папы Римского о том, что "Украина должна найти в себе мужество поднять белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, раз ВСУ явно проигрывают войну?

— Несмотря на то, что действующий Папа, судя по всему, искренне верующий человек, и, возможно, он действительно так считает, в целом об институте папства такого сказать нельзя.
В своё время Святой престол был организатором одной из "крысиных троп", через которые в Латинскую Америку бежали фашистские преступники. Так что у Ватикана давние и очень тесные отношения с нацизмом, о чём мы никогда не забудем. Первое место, где мы будем искать беглых украинских нацистов, — это Ватикан.
— Как, с вашей точки зрения, спецоперация (СВО) отражается на внутренней жизни страны?

— Очевидно, что Россия выдержала натиск Запада и в военном, и в экономическом плане. Это важное достижение нашего народа, президента и правительства России. Во многом это стало возможным благодаря беспрецедентному сплочению россиян вокруг защиты своего Отечества.
Это не значит, что сейчас допустимо расслабиться и почивать на лаврах. Одна из целей стратегии США — долгосрочное сдерживание, удушение России.
В скором времени нам необходимо качественно обновить свои подходы к развитию страны. Задача — качественное и количественное развитие экономики. Как минимум ближайшие шесть лет выход на эту траекторию будет ключевым приоритетом.
— Происходящее на Украине, Ближнем Востоке, в Африке – это локальные события, случайно совпадающие по времени, или фрагменты общей картины? Какие силы стоят за этим?

— Система международных отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, находится в глубоком кризисе. На практике это выражается в резком росте напряжённости в отношениях между странами.
На этот кризис активно работали США — это была часть их глобальной стратегии по переделу мира после распада СССР. Но, как часто бывает, они сами создали монстра, который вышел из-под их контроля, и теперь всему миру приходится разгребать последствия преступной глупости — даже безумия — США.
Наша задача теперь — совладать с этим монстром и его создателями в придачу.

Президент Путин в своём выступлении на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи сказал очень важную вещь: США — сверхдержава, не справившаяся с грузом ответственности.
— Какие вопросы, на ваш взгляд, решит победа России на Украине? Или дело идёт к реальной мировой войне как единственному способу выйти из кризиса, и кто победит, тот и будет писать новые правила?

— Исторический опыт показывает, что закат любого миропорядка заканчивался глобальной войной. Наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны были как раз такими конфликтами.
Есть и хорошая новость — мы стали другими: сильнее и опытнее. Примеры тому — рост уровня образования и благосостояния, извлечённые из Великой Отечественной и Второй мировой уроки, наличие ядерного оружия.
Иван Скориков интервью
03:58
Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина"Европа наблюдает за всеми тенденциями в США, разделяясь в политических мнениях. А в это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно отступают за Авдеевкой, еще более накаляя напряжение на Западе.
Но, как говорится, хочешь мира — готовься к войне. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, и мы будем готовы.
 
ИнтервьюРоссияУкраинаВатиканПапа РимскийНАТОВСУвойнаСШАкризисгеополитикаЧерное мореУкраина.руВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСеверный поток
 
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