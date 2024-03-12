Александр Толмачев: Пока Папа Римский поднимает белый флаг, Россию ждет большая работа на Черном море
14:28 12.03.2024 (обновлено: 14:57 12.03.2024)
© пресс-служба депутата Госдумы А.Р. ТолмачёваАлександр Толмачёв интервью
© пресс-служба депутата Госдумы А.Р. Толмачёва
С воздушными дронами ВС РФ добились огромного прогресса. Наша следующая задача — лишить Украину доступа к Черному морю. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Толмачев.
Папа Римский Франциск в интервью швейцарской вещательной компании RSI, фрагмент которого был опубликован 9 марта, заявил, что проигрывающей Украине нужно иметь смелость поднять белый флаг. При этом ведущие политики Запада отвергли призыв Папы Римского, а Россия в очередной раз подтвердила готовность к переговорам.
— Александр, вы являетесь членом Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Наверняка после того, как выплыл секретный разговор немецких генералов о нанесении ударов по Крымскому мосту, усилились меры по обеспечению безопасности и самого моста, и всей инфраструктуры. Какие меры вы считаете наиболее эффективными?
— И без этого разговора хорошо известно, что НАТО разрабатывает планы атаки на наши объекты инфраструктуры. Ситуация с "Северными потоками" нас очень многому научила. Что касается технических вопросов обеспечения безопасности, то это вопрос к сотрудникам министерства обороны.
— И без этого разговора хорошо известно, что НАТО разрабатывает планы атаки на наши объекты инфраструктуры. Ситуация с "Северными потоками" нас очень многому научила. Что касается технических вопросов обеспечения безопасности, то это вопрос к сотрудникам министерства обороны.
В стратегическом плане можно сказать следующее. Во-первых, лучшая защита — нападение. Нам нужно методично отодвигать границу [линию боевого соприкосновения] от объектов критически важной инфраструктуры.
Во-вторых, если с воздушными дронами мы добились огромного прогресса, то на море нам ещё предстоит большая работа. Россия, в первую очередь, сухопутная держава. Нам на цивилизационном уровне тяжелее вести борьбу на море — но всё возможно.
Во-вторых, если с воздушными дронами мы добились огромного прогресса, то на море нам ещё предстоит большая работа. Россия, в первую очередь, сухопутная держава. Нам на цивилизационном уровне тяжелее вести борьбу на море — но всё возможно.
Мы можем наносить непоправимый урон по портовой инфраструктуре врага до тех пор, пока Украина не будет полностью отрезана от Чёрного моря.
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— Вы являетесь последовательным защитником христианских ценностей. Скажите, верите ли вы заявлениям Папы Римского о том, что "Украина должна найти в себе мужество поднять белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, раз ВСУ явно проигрывают войну?
— Несмотря на то, что действующий Папа, судя по всему, искренне верующий человек, и, возможно, он действительно так считает, в целом об институте папства такого сказать нельзя.
— Несмотря на то, что действующий Папа, судя по всему, искренне верующий человек, и, возможно, он действительно так считает, в целом об институте папства такого сказать нельзя.
В своё время Святой престол был организатором одной из "крысиных троп", через которые в Латинскую Америку бежали фашистские преступники. Так что у Ватикана давние и очень тесные отношения с нацизмом, о чём мы никогда не забудем. Первое место, где мы будем искать беглых украинских нацистов, — это Ватикан.
— Как, с вашей точки зрения, спецоперация (СВО) отражается на внутренней жизни страны?
— Очевидно, что Россия выдержала натиск Запада и в военном, и в экономическом плане. Это важное достижение нашего народа, президента и правительства России. Во многом это стало возможным благодаря беспрецедентному сплочению россиян вокруг защиты своего Отечества.
— Очевидно, что Россия выдержала натиск Запада и в военном, и в экономическом плане. Это важное достижение нашего народа, президента и правительства России. Во многом это стало возможным благодаря беспрецедентному сплочению россиян вокруг защиты своего Отечества.
Это не значит, что сейчас допустимо расслабиться и почивать на лаврах. Одна из целей стратегии США — долгосрочное сдерживание, удушение России.
В скором времени нам необходимо качественно обновить свои подходы к развитию страны. Задача — качественное и количественное развитие экономики. Как минимум ближайшие шесть лет выход на эту траекторию будет ключевым приоритетом.
— Происходящее на Украине, Ближнем Востоке, в Африке – это локальные события, случайно совпадающие по времени, или фрагменты общей картины? Какие силы стоят за этим?
— Система международных отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, находится в глубоком кризисе. На практике это выражается в резком росте напряжённости в отношениях между странами.
— Система международных отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, находится в глубоком кризисе. На практике это выражается в резком росте напряжённости в отношениях между странами.
На этот кризис активно работали США — это была часть их глобальной стратегии по переделу мира после распада СССР. Но, как часто бывает, они сами создали монстра, который вышел из-под их контроля, и теперь всему миру приходится разгребать последствия преступной глупости — даже безумия — США.
Наша задача теперь — совладать с этим монстром и его создателями в придачу.
Президент Путин в своём выступлении на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи сказал очень важную вещь: США — сверхдержава, не справившаяся с грузом ответственности.
Президент Путин в своём выступлении на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи сказал очень важную вещь: США — сверхдержава, не справившаяся с грузом ответственности.
— Какие вопросы, на ваш взгляд, решит победа России на Украине? Или дело идёт к реальной мировой войне как единственному способу выйти из кризиса, и кто победит, тот и будет писать новые правила?
— Исторический опыт показывает, что закат любого миропорядка заканчивался глобальной войной. Наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны были как раз такими конфликтами.
— Исторический опыт показывает, что закат любого миропорядка заканчивался глобальной войной. Наполеоновские войны, Первая и Вторая мировые войны были как раз такими конфликтами.
Есть и хорошая новость — мы стали другими: сильнее и опытнее. Примеры тому — рост уровня образования и благосостояния, извлечённые из Великой Отечественной и Второй мировой уроки, наличие ядерного оружия.
03:58Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина"Европа наблюдает за всеми тенденциями в США, разделяясь в политических мнениях. А в это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно отступают за Авдеевкой, еще более накаляя напряжение на Западе.
Но, как говорится, хочешь мира — готовься к войне. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, и мы будем готовы.