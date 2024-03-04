https://ukraina.ru/20240304/1053694346.html

"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров

"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров - 04.03.2024 Украина.ру

"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров

Запад выделил Украине в четыре раза больше средств, чем всей Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе

2024-03-04T14:43

2024-03-04T14:43

2024-03-04T14:43

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россия

сергей лавров

эммануэль макрон

запад

войска

украина

инструктор

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Глава российской дипломатии начал с важности слов в международном общении: "Слова вылетают, и их не поймаешь", - сказал он. Глава российской дипломатии отметил, что давно известно, что англичане, французы, американцы в виде инструкторов уже давно работают на территории Украины, помогая им обслуживать, заряжать, наводить дальнобойные и прочие системы, которые Украине передаются в огромном количестве. Помощь Запада Украине за два года составила 250 миллиардов долларов. При этом, все африканские страны за этот же период получили от Запада и западных институтов 60 млрд долларов."Так что приоритеты Запада понятны", - резюмировал он.С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов" . Она предполагает поставки на Украину бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. При этом Латвия допустила подобное развитие событий, если такое решение примет НАТО.

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новости, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, запад, войска, украина, инструктор