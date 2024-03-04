"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров - 04.03.2024 Украина.ру
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"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров
"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров - 04.03.2024 Украина.ру
"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров
Запад выделил Украине в четыре раза больше средств, чем всей Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе
2024-03-04T14:43
2024-03-04T14:43
новости
россия
сергей лавров
эммануэль макрон
запад
войска
украина
инструктор
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Глава российской дипломатии начал с важности слов в международном общении: "Слова вылетают, и их не поймаешь", - сказал он. Глава российской дипломатии отметил, что давно известно, что англичане, французы, американцы в виде инструкторов уже давно работают на территории Украины, помогая им обслуживать, заряжать, наводить дальнобойные и прочие системы, которые Украине передаются в огромном количестве. Помощь Запада Украине за два года составила 250 миллиардов долларов. При этом, все африканские страны за этот же период получили от Запада и западных институтов 60 млрд долларов."Так что приоритеты Запада понятны", - резюмировал он.С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов" . Она предполагает поставки на Украину бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. При этом Латвия допустила подобное развитие событий, если такое решение примет НАТО.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, запад, войска, украина, инструктор
Новости, Россия, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, Запад, войска, Украина, инструктор

"Приоритеты Запада понятны": Запад выделил Киеву в 4 раза больше денег, чем всей Африке - Лавров

14:43 04.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Запад выделил Украине в четыре раза больше средств, чем всей Африке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 марта на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе
Глава российской дипломатии начал с важности слов в международном общении: "Слова вылетают, и их не поймаешь", - сказал он.

"Очень многие вещи сопряжены со случайно выскочившими словами, либо с осознанно произнесёнными провокационными демаршами. Европа упражняется в лице президента Макрона. "Мы пока ещё не решили, но ничего исключать нельзя. Направим войска", - заявил Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что давно известно, что англичане, французы, американцы в виде инструкторов уже давно работают на территории Украины, помогая им обслуживать, заряжать, наводить дальнобойные и прочие системы, которые Украине передаются в огромном количестве.
Помощь Запада Украине за два года составила 250 миллиардов долларов. При этом, все африканские страны за этот же период получили от Запада и западных институтов 60 млрд долларов.
"Так что приоритеты Запада понятны", - резюмировал он.
С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".
Президент Франции Эммануэль Макрон 27 февраля заявил о создании "коалиции для глубоких ударов" . Она предполагает поставки на Украину бомб и ракет среднего и дальнего действия. При этом французский лидер не исключил отправку западных войск на Украину в будущем.
Многие западные лидеры не согласились с высказыванием Макрона и заявили об отсутствии планов оправлять войска на Украину. При этом Латвия допустила подобное развитие событий, если такое решение примет НАТО.
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