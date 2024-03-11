Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине
Постоянного дипломатического представителя Папы Римского Франциска на Украине Висвальдаса Кульбокаса вызвали в министерство иностранных дел страны из-за слов понтифика о том, что Киеву необходимо пойти на переговоры с Москвой. Об этом сообщили 11 марта в МИД Украины
"Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что на Украине разочарованы словами понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором", – уточнили в ведомстве.
Также там добавили, что "вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил".
Только так возможна "победа добра над злом", считают в украинском МИДе.
Ранее Папа Римский Франциск призвал киевский режим "найти в себе мужество, чтобы поднять белый флаг", а также пойти на переговоры, чтобы достичь мира. В ответ президент Украины Владимир Зеленский уничижительно высказался в ответ на слова понтифика, а в НАТО указали, что Киеву "нужно оружие, а не белые флаги".
6 марта, 14:40"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает ЗеленскийКажется, все стороны, участвующие так или иначе в украинском конфликте, понимают, что чисто военного пути решения конфликта не существует и результатом должны стать переговоры. Тем не менее, никаких признаков готовности сторон к переговорам, кроме заявлений об их необходимости, не видно