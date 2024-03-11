Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине - 11.03.2024 Украина.ру
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Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине
Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине - 11.03.2024 Украина.ру
Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине
Постоянного дипломатического представителя Папы Римского Франциска на Украине Висвальдаса Кульбокаса вызвали в министерство иностранных дел страны из-за слов понтифика о том, что Киеву необходимо пойти на переговоры с Москвой. Об этом сообщили 11 марта в МИД Украины
2024-03-11T21:29
2024-03-11T21:29
новости
украина
папа римский
владимир зеленский
мид
нато
киев
сво
переговоры
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Также там добавили, что "вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил". Только так возможна "победа добра над злом", считают в украинском МИДе. Ранее Папа Римский Франциск призвал киевский режим "найти в себе мужество, чтобы поднять белый флаг", а также пойти на переговоры, чтобы достичь мира. В ответ президент Украины Владимир Зеленский уничижительно высказался в ответ на слова понтифика, а в НАТО указали, что Киеву "нужно оружие, а не белые флаги".
https://ukraina.ru/20240306/1053738408.html
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новости, украина, папа римский, владимир зеленский, мид, нато, киев, сво, переговоры
Новости, Украина, Папа Римский, Владимир Зеленский, МИД, НАТО, Киев, СВО, переговоры

Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине

21:29 11.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВизит Папы Римского Франциска в Казахстан
Визит Папы Римского Франциска в Казахстан - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Постоянного дипломатического представителя Папы Римского Франциска на Украине Висвальдаса Кульбокаса вызвали в министерство иностранных дел страны из-за слов понтифика о том, что Киеву необходимо пойти на переговоры с Москвой. Об этом сообщили 11 марта в МИД Украины
"Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что на Украине разочарованы словами понтифика о "белом флаге" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором", – уточнили в ведомстве.
Также там добавили, что "вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил".
Только так возможна "победа добра над злом", считают в украинском МИДе.
Ранее Папа Римский Франциск призвал киевский режим "найти в себе мужество, чтобы поднять белый флаг", а также пойти на переговоры, чтобы достичь мира. В ответ президент Украины Владимир Зеленский уничижительно высказался в ответ на слова понтифика, а в НАТО указали, что Киеву "нужно оружие, а не белые флаги".
Переговоры России и Украины в Стамбуле
6 марта, 14:40
"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает ЗеленскийКажется, все стороны, участвующие так или иначе в украинском конфликте, понимают, что чисто военного пути решения конфликта не существует и результатом должны стать переговоры. Тем не менее, никаких признаков готовности сторон к переговорам, кроме заявлений об их необходимости, не видно
 
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