https://ukraina.ru/20240311/1053827623.html

Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине

Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине - 11.03.2024 Украина.ру

Представителя Ватикана вызвали на ковёр из-за слов Папы Римского об Украине

Постоянного дипломатического представителя Папы Римского Франциска на Украине Висвальдаса Кульбокаса вызвали в министерство иностранных дел страны из-за слов понтифика о том, что Киеву необходимо пойти на переговоры с Москвой. Об этом сообщили 11 марта в МИД Украины

2024-03-11T21:29

2024-03-11T21:29

2024-03-11T21:29

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папа римский

владимир зеленский

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переговоры

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Также там добавили, что "вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил". Только так возможна "победа добра над злом", считают в украинском МИДе. Ранее Папа Римский Франциск призвал киевский режим "найти в себе мужество, чтобы поднять белый флаг", а также пойти на переговоры, чтобы достичь мира. В ответ президент Украины Владимир Зеленский уничижительно высказался в ответ на слова понтифика, а в НАТО указали, что Киеву "нужно оружие, а не белые флаги".

https://ukraina.ru/20240306/1053738408.html

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новости, украина, папа римский, владимир зеленский, мид, нато, киев, сво, переговоры