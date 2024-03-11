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"Нужно оружие, а не белые флаги": в НАТО раскритиковали призыв Папы Римского к миру

"Нужно оружие, а не белые флаги": в НАТО раскритиковали призыв Папы Римского к миру - 11.03.2024 Украина.ру

"Нужно оружие, а не белые флаги": в НАТО раскритиковали призыв Папы Римского к миру

Украине не нужно "мужество белого флага" и переговоры о мире, о чём заявил 11 марта Папа Римский Франциск. Напротив, чтобы конфликт завершился, Киеву следует предоставить больше оружия, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг

2024-03-11T20:41

2024-03-11T20:41

2024-03-11T20:41

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йенс столтенберг

нато

папа римский

ватикан

сво

переговоры

капитуляция

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В интервью Рейтерс глава блока раскритиковал слова понтифика, указав на то, что "сегодня не время говорить о капитуляции украинцев", а "если мы хотим достичь мирного долговременного решения путём переговоров, то путь к нему лежит через предоставление военной поддержки Украине". Глава НАТО считает, что "то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с силой на поле боя". О том, не считает ли генсек НАТО всё происходящее на Украине сегодня уже состоявшейся трагедией, журналисты не спросили. Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский уничижительно высказался в ответ на слова Папы Римского Франциска о том, что Украине необходимо иметь смелость поднять белый флаг и приступить к переговорам с Россией ради мира.

https://ukraina.ru/20230901/1049096583.html

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новости, украина, йенс столтенберг, нато, папа римский, ватикан, сво, переговоры, капитуляция