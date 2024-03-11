https://ukraina.ru/20240311/1053826503.html
"Нужно оружие, а не белые флаги": в НАТО раскритиковали призыв Папы Римского к миру
"Нужно оружие, а не белые флаги": в НАТО раскритиковали призыв Папы Римского к миру - 11.03.2024 Украина.ру
"Нужно оружие, а не белые флаги": в НАТО раскритиковали призыв Папы Римского к миру
Украине не нужно "мужество белого флага" и переговоры о мире, о чём заявил 11 марта Папа Римский Франциск. Напротив, чтобы конфликт завершился, Киеву следует предоставить больше оружия, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг
2024-03-11T20:41
2024-03-11T20:41
2024-03-11T20:41
новости
украина
йенс столтенберг
нато
папа римский
ватикан
сво
переговоры
капитуляция
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В интервью Рейтерс глава блока раскритиковал слова понтифика, указав на то, что "сегодня не время говорить о капитуляции украинцев", а "если мы хотим достичь мирного долговременного решения путём переговоров, то путь к нему лежит через предоставление военной поддержки Украине". Глава НАТО считает, что "то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с силой на поле боя". О том, не считает ли генсек НАТО всё происходящее на Украине сегодня уже состоявшейся трагедией, журналисты не спросили. Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский уничижительно высказался в ответ на слова Папы Римского Франциска о том, что Украине необходимо иметь смелость поднять белый флаг и приступить к переговорам с Россией ради мира.
https://ukraina.ru/20230901/1049096583.html
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Украина.ру
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новости, украина, йенс столтенберг, нато, папа римский, ватикан, сво, переговоры, капитуляция
Новости, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Папа Римский, Ватикан, СВО, переговоры, капитуляция
"Нужно оружие, а не белые флаги": в НАТО раскритиковали призыв Папы Римского к миру
Украине не нужно "мужество белого флага" и переговоры о мире, о чём заявил 11 марта Папа Римский Франциск. Напротив, чтобы конфликт завершился, Киеву следует предоставить больше оружия, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг