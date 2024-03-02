К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYT - 02.03.2024 Украина.ру
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К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYT
К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYT - 02.03.2024 Украина.ру
К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYT
Западная газета New York Times похоже решила помочь российской армии окончательно освободить ДНР от присутствия украинской армии. В субботу, 2 марта, издание опубликовало спутниковые снимки укреплений ВСУ к западу от Авдеевки , назвав их "редкими" и "элементарными"
2024-03-02T11:28
2024-03-02T11:28
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Журналисты отмечают, что линия обороны украинской армии за Авдеевкой представляет собой "элементарные земляные укрепления, часто с траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того". Продвижение российской армии на указанном участке фронта продолжается интенсивно, а потому Киев "может столкнуться с последствиями". NYT утверждает, что командование украинской армией имело достаточно времени для укрепления обороны за пределами города, однако "ничего существенного не произошло". Новые позиции ВСУ на авдеевском участке фронта не могут сравниться с линией обороны ВС РФ на юге, добавляет СМИ. В качестве примера источник приводит хорошо укреплённые российские позиции на запорожском направлении. Вместе с тем, журналисты обвиняют командиров ВСУ в запоздалой реакции – президент Украины Владимир Зеленский дал старт строительству обороны под Авдеевкой в ноябре прошлого года, а сегодня для этого уже не хватает ни средств, ни рабочих. Ранее на Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры. Тем временем, главком украинской армии Александр Сырский анонсировал увольнение комбригов на восточном фронте из-за провала ВСУ на авдеевском направлении
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новости, всу, украина, донбасс, днр, авдеевка, наступление, вс рф
Новости, ВСУ, Украина, Донбасс, ДНР, Авдеевка, наступление, ВС РФ

К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYT

11:28 02.03.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Западная газета New York Times похоже решила помочь российской армии окончательно освободить ДНР от присутствия украинской армии. В субботу, 2 марта, издание опубликовало спутниковые снимки укреплений ВСУ к западу от Авдеевки , назвав их "редкими" и "элементарными"
"На этих линиях траншей отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы помочь замедлить российские танки и защитить основные дороги", – утверждает автор статьи.
Журналисты отмечают, что линия обороны украинской армии за Авдеевкой представляет собой "элементарные земляные укрепления, часто с траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того". Продвижение российской армии на указанном участке фронта продолжается интенсивно, а потому Киев "может столкнуться с последствиями".
NYT утверждает, что командование украинской армией имело достаточно времени для укрепления обороны за пределами города, однако "ничего существенного не произошло".
Новые позиции ВСУ на авдеевском участке фронта не могут сравниться с линией обороны ВС РФ на юге, добавляет СМИ. В качестве примера источник приводит хорошо укреплённые российские позиции на запорожском направлении.
"Вербовое (на запорожском направлении) имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточно широкой, чтобы заманить в ловушку наступающие танки и бронетехнику, за которой следует сеть цементных препятствий, известных как зубы дракона, которые также используются для остановки транспортных средств", – говорится в публикации.
Вместе с тем, журналисты обвиняют командиров ВСУ в запоздалой реакции – президент Украины Владимир Зеленский дал старт строительству обороны под Авдеевкой в ноябре прошлого года, а сегодня для этого уже не хватает ни средств, ни рабочих.
"Задержки в строительстве укреплений означают, что украинским войскам теперь придётся укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что значительно усложняет задачу", – заключил автор.
Ранее на Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры. Тем временем, главком украинской армии Александр Сырский анонсировал увольнение комбригов на восточном фронте из-за провала ВСУ на авдеевском направлении
- РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Вчера, 23:08
В ВСУ матом описали положение украинских солдат под Авдеевкой После освобождения Авдеевки, российская армия продолжает успешно наступать, перемалывая тонны техники противника. ВС РФ изменили тактику боёв и начали "давить" украинскую армию по всей полосе вокруг города, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин
 
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