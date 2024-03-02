https://ukraina.ru/20240302/1053664218.html

К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYT

К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYT - 02.03.2024 Украина.ру

К западу от Авдеевки у ВСУ "удивительно слабая" линия обороны – NYT

Западная газета New York Times похоже решила помочь российской армии окончательно освободить ДНР от присутствия украинской армии. В субботу, 2 марта, издание опубликовало спутниковые снимки укреплений ВСУ к западу от Авдеевки , назвав их "редкими" и "элементарными"

2024-03-02T11:28

2024-03-02T11:28

2024-03-02T11:28

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Журналисты отмечают, что линия обороны украинской армии за Авдеевкой представляет собой "элементарные земляные укрепления, часто с траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того". Продвижение российской армии на указанном участке фронта продолжается интенсивно, а потому Киев "может столкнуться с последствиями". NYT утверждает, что командование украинской армией имело достаточно времени для укрепления обороны за пределами города, однако "ничего существенного не произошло". Новые позиции ВСУ на авдеевском участке фронта не могут сравниться с линией обороны ВС РФ на юге, добавляет СМИ. В качестве примера источник приводит хорошо укреплённые российские позиции на запорожском направлении. Вместе с тем, журналисты обвиняют командиров ВСУ в запоздалой реакции – президент Украины Владимир Зеленский дал старт строительству обороны под Авдеевкой в ноябре прошлого года, а сегодня для этого уже не хватает ни средств, ни рабочих. Ранее на Украине нашли виновных в обрушении фронта – не командиры, а инженеры. Тем временем, главком украинской армии Александр Сырский анонсировал увольнение комбригов на восточном фронте из-за провала ВСУ на авдеевском направлении

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новости, всу, украина, донбасс, днр, авдеевка, наступление, вс рф