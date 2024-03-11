"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского - 11.03.2024 Украина.ру
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"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского
"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского - 11.03.2024 Украина.ру
"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского
Бойцы и командиры элитных подразделений ВСУ призывают к свержению президента Украины Владимира Зеленского, сообщили 11 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ
2024-03-11T12:40
2024-03-11T12:40
новости
украина
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
цик
президентские выборы
александр сырский
всу
легитимность
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Источник рассказал, что российские специалисты получили доступ к закрытому телеграм-каналу "ParaBelum". В нём общаются представители разных украинских подразделений, в частности, разведки, спецназа, морской пехоты, разных националистических батальонов."Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", — сказал собеседник агентства.В распоряжении журналистов оказались материалы, в которых украинские военнослужащие высказывают недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского.Источник сообщил, что командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов призывает членов "ParaBelum" к свержению Зеленского."Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский – ред.) будет торпедировать всех… Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать", — говорится в голосовом сообщении Шевцова.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов. При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.
https://ukraina.ru/20240302/1053650955.html
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новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, цик, президентские выборы, александр сырский, всу, легитимность
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, ЦИК, президентские выборы, Александр Сырский, ВСУ, легитимность

"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского

12:40 11.03.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Бойцы и командиры элитных подразделений ВСУ призывают к свержению президента Украины Владимира Зеленского, сообщили 11 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ
Источник рассказал, что российские специалисты получили доступ к закрытому телеграм-каналу "ParaBelum". В нём общаются представители разных украинских подразделений, в частности, разведки, спецназа, морской пехоты, разных националистических батальонов.
"Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", — сказал собеседник агентства.
В распоряжении журналистов оказались материалы, в которых украинские военнослужащие высказывают недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского.
Источник сообщил, что командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов призывает членов "ParaBelum" к свержению Зеленского.
"Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский – ред.) будет торпедировать всех… Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать", — говорится в голосовом сообщении Шевцова.
На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.
В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов. При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.
Зеленский СНБО
2 марта, 05:33
Зеленский выше Конституции? Украинские эксперты о приближающемся "вакууме легитимности"В украинских экспертных и политических кругах обсуждают геополитические перспективы страны и приближающийся политический кризис, когда после 20 мая закончится пятилетний срок президентских полномочий Зеленского.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЦИКпрезидентские выборыАлександр СырскийВСУлегитимность
 
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