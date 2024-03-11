https://ukraina.ru/20240311/1053812830.html

"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского

"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского - 11.03.2024 Украина.ру

"Давайте снесём эту зелёную крысу": командиры ВСУ призывают к свержению Зеленского

Бойцы и командиры элитных подразделений ВСУ призывают к свержению президента Украины Владимира Зеленского, сообщили 11 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур РФ

2024-03-11T12:40

2024-03-11T12:40

2024-03-11T12:40

новости

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

цик

президентские выборы

александр сырский

всу

легитимность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053630393_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_fd27ac2ec455d2f07e515a4da89f783f.jpg

Источник рассказал, что российские специалисты получили доступ к закрытому телеграм-каналу "ParaBelum". В нём общаются представители разных украинских подразделений, в частности, разведки, спецназа, морской пехоты, разных националистических батальонов."Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", — сказал собеседник агентства.В распоряжении журналистов оказались материалы, в которых украинские военнослужащие высказывают недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и президента Украины Владимира Зеленского.Источник сообщил, что командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов призывает членов "ParaBelum" к свержению Зеленского."Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский – ред.) будет торпедировать всех… Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного!.. По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного. Эта крыса чувствует, что у него рейтинга ноль, а у Залужного рейтинга больше, и пытается его торпедировать", — говорится в голосовом сообщении Шевцова.На Украине активно обсуждают вопрос легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года – истечения срока его президентских полномочий.В ЦИК Украины объяснили, что Зеленский выполняет свои обязанности до присяги нового президента. А в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов. При этом запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции.

https://ukraina.ru/20240302/1053650955.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, цик, президентские выборы, александр сырский, всу, легитимность