"Это суперкатастрофа Бундесвера", русский дрон побеждает Абрамс. Информационные битвы и поражение Запада - 11.03.2024 Украина.ру
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"Это суперкатастрофа Бундесвера", русский дрон побеждает Абрамс. Информационные битвы и поражение Запада
"Это суперкатастрофа Бундесвера", русский дрон побеждает Абрамс. Информационные битвы и поражение Запада - 11.03.2024 Украина.ру
"Это суперкатастрофа Бундесвера", русский дрон побеждает Абрамс. Информационные битвы и поражение Запада
Такую оценку даёт немецкая газета "Берлинер цайтунг", по поводу прослушки немецких офицеров и их обсуждения ударов по Крымскому мосту: "это суперкатастрофа".
2024-03-11T06:23
2024-03-11T06:24
эксклюзив
россия
запад
сша
владимир путин
такер карлсон
макфол
впк
википедия
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Да, это суперкатастрофа для германского военного командования.И это только один из моментов успешного наступления России в информационной войне.До сих пор принято было считать, что в "информповестке" Россия проигрывает Западу. И это навязываемое из каждого утюга суждение, кстати, тоже, само по себе - часть информационной войны.Якобы куда уж отсталой России, против "Великого Запада", в хитрых и тонких информационных технологиях "русские варвары" не разбираются.Даже мем такой был: русский танк стоит в США, возле статуи Свободы. И один танкист говорит другому:- А все-таки жаль, Иван, что мы тогда проиграли информационную войну...И хотя мем насмешливо утверждает: итог информационной войны не так уж важен. На самом деле это, конечно же, не так.Но вот сейчас можно довольно уверенно утверждать, что по крайней мере часть информ войны Россия выигрывает. Пускай не полностью и не окончательно, но тенденция - налицо.А хитрые западные технологии - это всего лишь отрицание, ложь, дезинформация и сокрытие информации. Других нет."Абрамсы" встречают русский дронУдар за ударом получает западный ВПК. "Леопарды" горят, "Челленджеры" горят, французские танки даже не могут доехать до линии боевого столкновения. За 10 часов армия России уничтожила 10 процентов поставленных Украине хвалебных "Абрамсов". То есть в первые же часы, как американские танки появились вблизи ЛБС.Западный ВПК получает картинку, которую очень не хотел бы видеть. И очень не хотел бы, чтобы об этом писали. Но пишут, конечно."Танки "Абрамс" за 10 миллионов долларов не идут ни в какое сравнение с русским дроном за 500 долларов", - пишет "Азия Таймс".Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Плохо, что американские танки на русской земле. Хорошо, что они горят.""Не смотрите наверх!"Что же делают бойцы западного информационного фронта? Видео с горящими "Абрамсами" в США просто-напросто банят.Вместо видео "догорания американского танка", как совершенно неделикатно называют сей видеопродукт в нашем сегменте интернета, на экране у американского зрителя появляется надпись: "данное видео недоступно, поскольку вредит имиджу и деловой репутации компании."Вот и всё, чем может ответить гегемон.А разговоров то было! Про открытое общество, развитые демократии и неподкупную "четвёртую власть".Интервью Владимира Путина запрещено к просмотру!Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону "открытое общество" (эти слова обязательно надо брать в кавычки) всё-таки не могло полностью проигнорировать.Но западный обыватель смог посмотреть его целиком только в сети Х (спасибо Илону Маску) и на сайте самого Такера Карлсона.Все ссылки в Ютуб для западного зрителя ведут только на кусочки интервью. Все линки из Википедии - опять-таки, только на отрывки.Это принцип "открытых": Если не можешь отрицать - надо замалчивать.Поскольку даже не только интервью с Путиным, но обычное видео обычной московской улицы приводит обывателя в шок.Какой-то невероятный фурор произвело недавно видео - обычная съёмка улиц Москвы.24 миллиона за два дня посмотрели сюжет, ещё и двухлетней давности. Сюжет, на наш взгляд, ни о чём. Нарядно одетые девушки, лето, московские улицы. Что тут необычного?Комментаторы не могут сдержать изумления: "Чистые улицы? Нет бездомных? Такие красивые девушки? Нет ни одного человека с ожирением? Когда-то так было и в США", - пишут пользователи.Макфол и его угрозыА как все начиналось! С какой помпой.Бывший посол США в России Майкл Макфол торжественно обратился к русским в марте 2022 года (как раз сейчас ровно два года с момента публикации этих угроз):"Россияне! Вы будете жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь... Ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвале. У вас не будет больше иномарок, телефонов и импортной техники. Никто больше не пригласит вас на конференции..."Удивительно, что это пишет человек, который и по долгу службы, и вне службы много общался с русскими. Или он встречался только с "оппозицией"?Иномарки? Импортная техника? К сожалению, всего полно в магазинах. По прежнему нет возможности полноценно заняться импортозамещением.Отпуск в Тегеране? Так это же очень интересно!Впрочем, и в России есть что посмотреть. Кстати, граждане России через туризм неплохо спонсировали в прошлые годы Турцию, Египет, Таиланд и курортные страны Европы. На пару миллиардов евро в год.Теперь эти деньги останутся в России. Ну, немножко потратим на Тегеран и Пекин. Интересно же на великие страны посмотреть.Чем Макфол угрожал России ? Или он угрожал "элитам" и думал, что "элиты", которые рванули на Запад - наши "властители дум"?Эти люди совершенно не понимают, не понимали и не поняли Россию.Но может быть, с тех пор они поумнели?"Вербуйте комиков!"Пару недель назад в газете "Политико" появилась статья "Ведение психологической войны против России." Автор - бывший глава военной разведки США Девид Шедд.Он советует внушать россиянам, что из-за СВО падает престиж России в мире. Дескать, русские будут этим сильно озабочены, ведь они - известные патриоты.Использовать юмор (свежая идея!). Русские очень любят юмор. Для этого надо завербовать популярных в России комиков.Кажется, иноагентов Галкина и Слепакова уже завербовали, и они уже сигнализируют: ваш престиж падает. И что? Престиж может, и падает, но только у таки же западных "элитариев", как наши иноагенты. А это, можно сказать, даже позитив. Гораздо хуже было бы, если бы иноагенты нас хвалили.Из идей Шедда можно воспринять серьёзно только его советы нападать на церковь , православие и особенно - на Патриарха Кирилла. И пытаться воздействовать на этнические меньшинства.Спасибо, что предупредили. Хотя конечно, это было известно и до статьи Дэвида Шедда.Электронный концлагерьЕще в 2022 году "лидеры мнений" на Западе утверждали, что если будет замедлен (только замедлен, а не выключен) Фейсбук,* то люди в России выйдут на улицы и "снесут эту власть".Сегодня Фейсбук *и Инстаграм* запрещены, и никто не то что не вышел на улицы, но даже в интернете не протестует.Многие ушли во Вконтакт и Телеграм (по некоторым подсчетам, это больше 40 миллионов пользователей). И миграция продолжается."На Бали!"Пример блестящего отражения информационной диверсии, которая началась столь победно, а закончилась поражением, мы могли наблюдать два года назад: когда тысячи россиян из "креативного класса" (не только "креативные", но в основном) ринулись за рубеж.По информации, которую активно распространяли в соцсетях, всё должно было произойти по такому сценарию: мощные санкции Запада приводят к кризису, страна погружается в нищету и возможна гражданская война.А "креативные" пересидят это время где-нибудь на Бали, в Аргентине, в Сингапуре и в других "райских местах".Санкции не привели к нищете. "Райские места" оказались не столь уж привлекательными. И тихо, без инфошума, тысячи релокантов вернулись домой. Да, не все, конечно. Но очень многие.Величайшим информационным провалом стратегии Запада стала история с нашими артистами, которые также триумфально отказались от России два года назад, а сегодня не знают, как вернуться сюда на гастроли.Но нельзя, конечно, и утверждать, что информационная война уже полностью выиграна.Информация как оружиеЖурнал "Военная мысль" опубликовал статью, в которой утверждается: военная операция против России начнётся с глобального удара.Но предшествовать ему будет глобальная "информационная война".Планы Запада: провокационные, информационные и агрессивные действия, направленные на то, чтобы контролировать обстановку внутри страны.Можно внести только одну поправку: эта глобальная информационная война никогда и не прекращалась."Психоисторическая война", - называет то, что происходит последние лет 200 между условным Западом и Россией наш знаменитый историк Андрей Фурсов. И призывает готовить специалистов по психоистории. Это еще одна очень интересная тема: как на Украине переписывали историю.Эта война против России ведётся очень давно. И конечно, далеко не всегда мы её выигрываем. Но и далеко не проигрываем. А скоро научимся побеждать окончательно.*Соцсети, запрещенные в РФ
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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эксклюзив, россия, запад, сша, владимир путин, такер карлсон, макфол, впк, википедия, фейсбук
Эксклюзив, Россия, Запад, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Макфол, ВПК, Википедия, Фейсбук

"Это суперкатастрофа Бундесвера", русский дрон побеждает Абрамс. Информационные битвы и поражение Запада

06:23 11.03.2024 (обновлено: 06:24 11.03.2024)
 
Абрамс горит
Абрамс горит
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Такую оценку даёт немецкая газета "Берлинер цайтунг", по поводу прослушки немецких офицеров и их обсуждения ударов по Крымскому мосту: "это суперкатастрофа".
Да, это суперкатастрофа для германского военного командования.
И это только один из моментов успешного наступления России в информационной войне.
До сих пор принято было считать, что в "информповестке" Россия проигрывает Западу. И это навязываемое из каждого утюга суждение, кстати, тоже, само по себе - часть информационной войны.
Якобы куда уж отсталой России, против "Великого Запада", в хитрых и тонких информационных технологиях "русские варвары" не разбираются.
Даже мем такой был: русский танк стоит в США, возле статуи Свободы. И один танкист говорит другому:
- А все-таки жаль, Иван, что мы тогда проиграли информационную войну...
И хотя мем насмешливо утверждает: итог информационной войны не так уж важен. На самом деле это, конечно же, не так.
Но вот сейчас можно довольно уверенно утверждать, что по крайней мере часть информ войны Россия выигрывает. Пускай не полностью и не окончательно, но тенденция - налицо.
А хитрые западные технологии - это всего лишь отрицание, ложь, дезинформация и сокрытие информации. Других нет.
Французский танк
Французский танк
Французский танк
"Абрамсы" встречают русский дрон
Удар за ударом получает западный ВПК. "Леопарды" горят, "Челленджеры" горят, французские танки даже не могут доехать до линии боевого столкновения. За 10 часов армия России уничтожила 10 процентов поставленных Украине хвалебных "Абрамсов". То есть в первые же часы, как американские танки появились вблизи ЛБС.
Западный ВПК получает картинку, которую очень не хотел бы видеть. И очень не хотел бы, чтобы об этом писали. Но пишут, конечно.
"Танки "Абрамс" за 10 миллионов долларов не идут ни в какое сравнение с русским дроном за 500 долларов", - пишет "Азия Таймс".
Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Плохо, что американские танки на русской земле. Хорошо, что они горят."
"Не смотрите наверх!"
Что же делают бойцы западного информационного фронта? Видео с горящими "Абрамсами" в США просто-напросто банят.
Вместо видео "догорания американского танка", как совершенно неделикатно называют сей видеопродукт в нашем сегменте интернета, на экране у американского зрителя появляется надпись: "данное видео недоступно, поскольку вредит имиджу и деловой репутации компании."
Вот и всё, чем может ответить гегемон.
А разговоров то было! Про открытое общество, развитые демократии и неподкупную "четвёртую власть".
Интервью Владимира Путина запрещено к просмотру!
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону "открытое общество" (эти слова обязательно надо брать в кавычки) всё-таки не могло полностью проигнорировать.
Но западный обыватель смог посмотреть его целиком только в сети Х (спасибо Илону Маску) и на сайте самого Такера Карлсона.
Все ссылки в Ютуб для западного зрителя ведут только на кусочки интервью. Все линки из Википедии - опять-таки, только на отрывки.
Это принцип "открытых": Если не можешь отрицать - надо замалчивать.
Поскольку даже не только интервью с Путиным, но обычное видео обычной московской улицы приводит обывателя в шок.
Какой-то невероятный фурор произвело недавно видео - обычная съёмка улиц Москвы.
24 миллиона за два дня посмотрели сюжет, ещё и двухлетней давности. Сюжет, на наш взгляд, ни о чём. Нарядно одетые девушки, лето, московские улицы. Что тут необычного?
Комментаторы не могут сдержать изумления: "Чистые улицы? Нет бездомных? Такие красивые девушки? Нет ни одного человека с ожирением? Когда-то так было и в США", - пишут пользователи.
Санкции
Санкции
Санкции
Макфол и его угрозы
А как все начиналось! С какой помпой.
Бывший посол США в России Майкл Макфол торжественно обратился к русским в марте 2022 года (как раз сейчас ровно два года с момента публикации этих угроз):
"Россияне! Вы будете жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь... Ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвале. У вас не будет больше иномарок, телефонов и импортной техники. Никто больше не пригласит вас на конференции..."
Удивительно, что это пишет человек, который и по долгу службы, и вне службы много общался с русскими. Или он встречался только с "оппозицией"?
Иномарки? Импортная техника? К сожалению, всего полно в магазинах. По прежнему нет возможности полноценно заняться импортозамещением.
Отпуск в Тегеране? Так это же очень интересно!
Впрочем, и в России есть что посмотреть. Кстати, граждане России через туризм неплохо спонсировали в прошлые годы Турцию, Египет, Таиланд и курортные страны Европы. На пару миллиардов евро в год.
Теперь эти деньги останутся в России. Ну, немножко потратим на Тегеран и Пекин. Интересно же на великие страны посмотреть.
Чем Макфол угрожал России ? Или он угрожал "элитам" и думал, что "элиты", которые рванули на Запад - наши "властители дум"?
Эти люди совершенно не понимают, не понимали и не поняли Россию.
Но может быть, с тех пор они поумнели?
"Вербуйте комиков!"
Пару недель назад в газете "Политико" появилась статья "Ведение психологической войны против России." Автор - бывший глава военной разведки США Девид Шедд.
Он советует внушать россиянам, что из-за СВО падает престиж России в мире. Дескать, русские будут этим сильно озабочены, ведь они - известные патриоты.
Использовать юмор (свежая идея!). Русские очень любят юмор. Для этого надо завербовать популярных в России комиков.
Кажется, иноагентов Галкина и Слепакова уже завербовали, и они уже сигнализируют: ваш престиж падает. И что? Престиж может, и падает, но только у таки же западных "элитариев", как наши иноагенты. А это, можно сказать, даже позитив. Гораздо хуже было бы, если бы иноагенты нас хвалили.
Из идей Шедда можно воспринять серьёзно только его советы нападать на церковь , православие и особенно - на Патриарха Кирилла. И пытаться воздействовать на этнические меньшинства.
Спасибо, что предупредили. Хотя конечно, это было известно и до статьи Дэвида Шедда.
Санкции
Санкции
Санкции
Электронный концлагерь
Еще в 2022 году "лидеры мнений" на Западе утверждали, что если будет замедлен (только замедлен, а не выключен) Фейсбук,* то люди в России выйдут на улицы и "снесут эту власть".
Сегодня Фейсбук *и Инстаграм* запрещены, и никто не то что не вышел на улицы, но даже в интернете не протестует.
Многие ушли во Вконтакт и Телеграм (по некоторым подсчетам, это больше 40 миллионов пользователей). И миграция продолжается.
"На Бали!"
Пример блестящего отражения информационной диверсии, которая началась столь победно, а закончилась поражением, мы могли наблюдать два года назад: когда тысячи россиян из "креативного класса" (не только "креативные", но в основном) ринулись за рубеж.
По информации, которую активно распространяли в соцсетях, всё должно было произойти по такому сценарию: мощные санкции Запада приводят к кризису, страна погружается в нищету и возможна гражданская война.
А "креативные" пересидят это время где-нибудь на Бали, в Аргентине, в Сингапуре и в других "райских местах".
Санкции не привели к нищете. "Райские места" оказались не столь уж привлекательными. И тихо, без инфошума, тысячи релокантов вернулись домой. Да, не все, конечно. Но очень многие.
Величайшим информационным провалом стратегии Запада стала история с нашими артистами, которые также триумфально отказались от России два года назад, а сегодня не знают, как вернуться сюда на гастроли.
Но нельзя, конечно, и утверждать, что информационная война уже полностью выиграна.

Информация как оружие
Журнал "Военная мысль" опубликовал статью, в которой утверждается: военная операция против России начнётся с глобального удара.
Но предшествовать ему будет глобальная "информационная война".
Планы Запада: провокационные, информационные и агрессивные действия, направленные на то, чтобы контролировать обстановку внутри страны.
Можно внести только одну поправку: эта глобальная информационная война никогда и не прекращалась.
"Психоисторическая война", - называет то, что происходит последние лет 200 между условным Западом и Россией наш знаменитый историк Андрей Фурсов. И призывает готовить специалистов по психоистории. Это еще одна очень интересная тема: как на Украине переписывали историю.
Эта война против России ведётся очень давно. И конечно, далеко не всегда мы её выигрываем. Но и далеко не проигрываем. А скоро научимся побеждать окончательно.
*Соцсети, запрещенные в РФ
 
ЭксклюзивРоссияЗападСШАВладимир ПутинТакер КарлсонМакфолВПКВикипедияФейсбук
 
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