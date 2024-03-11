https://ukraina.ru/20240311/1053802175.html

ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово

ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово - 11.03.2024 Украина.ру

ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово

ВС РФ настолько эффективно воздействуют на ВСУ планирующими авиабомбами, что противник вынужден слишком близко подводить к линии фронта "Патриоты". Пытаясь защититься от планирующих бомб, противник лишает себя систем ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-11T05:10

2024-03-11T05:10

2024-03-11T05:10

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Не надо критично относиться к российскому вооружению, у которого конечно есть свои изъяны. Новое оружие не всегда эффективно используется командирами, также нельзя и недооценивать противника. Но военные постепенно доводят любое вооружение до состояния, когда враг начинает его бояться, рассказал эксперт.Это только первый опыт российских военных, им предстоит еще развивать свой потенциал. Таким образом ВСУ сами приближают свою гибель. Пытаясь защититься от планирующих бомб, противник лишает себя систем ПВО, отметил специалист.Западные системы пока более высокоточные и дальнобойные, поэтому российским военным нужно больше средств РЭБ, которые могли бы уводить эти высокоточные боеприпасы. Речь дет не только о зональных системах РЭБ, нужно чтобы они были в окопах, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.

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