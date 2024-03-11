ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово - 11.03.2024 Украина.ру
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ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово
ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово - 11.03.2024 Украина.ру
ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово
ВС РФ настолько эффективно воздействуют на ВСУ планирующими авиабомбами, что противник вынужден слишком близко подводить к линии фронта "Патриоты". Пытаясь защититься от планирующих бомб, противник лишает себя систем ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-11T05:10
2024-03-11T05:10
новости
россия
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владимир евсеев
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"ланцет"
вооружение
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Не надо критично относиться к российскому вооружению, у которого конечно есть свои изъяны. Новое оружие не всегда эффективно используется командирами, также нельзя и недооценивать противника. Но военные постепенно доводят любое вооружение до состояния, когда враг начинает его бояться, рассказал эксперт.Это только первый опыт российских военных, им предстоит еще развивать свой потенциал. Таким образом ВСУ сами приближают свою гибель. Пытаясь защититься от планирующих бомб, противник лишает себя систем ПВО, отметил специалист.Западные системы пока более высокоточные и дальнобойные, поэтому российским военным нужно больше средств РЭБ, которые могли бы уводить эти высокоточные боеприпасы. Речь дет не только о зональных системах РЭБ, нужно чтобы они были в окопах, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, владимир евсеев, зрк patriot, "ланцет", вооружение, вс рф, всу, рэб, авиабомбы
Новости, Россия, США, Владимир Евсеев, ЗРК Patriot, "Ланцет", вооружение, ВС РФ, ВСУ, РЭБ, авиабомбы

ВСУ приближают свою гибель: эксперт рассказал, как русские "Ланцеты" выжигают "Патриоты" под Курахово

05:10 11.03.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
ВС РФ настолько эффективно воздействуют на ВСУ планирующими авиабомбами, что противник вынужден слишком близко подводить к линии фронта "Патриоты". Пытаясь защититься от планирующих бомб, противник лишает себя систем ПВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Не надо критично относиться к российскому вооружению, у которого конечно есть свои изъяны. Новое оружие не всегда эффективно используется командирами, также нельзя и недооценивать противника. Но военные постепенно доводят любое вооружение до состояния, когда враг начинает его бояться, рассказал эксперт.
"Посмотрите, что сейчас происходит на поле боя. Мы настолько эффективно воздействуем на ВСУ планирующими авиабомбами, что противник вынужден слишком близко подводить к линии фронта тех же "Патриотов", а мы в Курахово на расстоянии в 35 километров от передовой накрываем их "Ланцетами", - отметил Евсеев.
Это только первый опыт российских военных, им предстоит еще развивать свой потенциал. Таким образом ВСУ сами приближают свою гибель. Пытаясь защититься от планирующих бомб, противник лишает себя систем ПВО, отметил специалист.
Западные системы пока более высокоточные и дальнобойные, поэтому российским военным нужно больше средств РЭБ, которые могли бы уводить эти высокоточные боеприпасы. Речь дет не только о зональных системах РЭБ, нужно чтобы они были в окопах, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта, 04:36
Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУУ НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, если на место Владимира Путина когда-нибудь придет слабый политик.
 
НовостиРоссияСШАВладимир ЕвсеевЗРК Patriot"Ланцет"вооружениеВС РФВСУРЭБавиабомбы
 
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