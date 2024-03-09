Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины - 09.03.2024 Украина.ру
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Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины
Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины - 09.03.2024 Украина.ру
Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал украинские атаки при помощи БПЛА по крупнейшему нефтяному терминалу Крыма, а также рассказал о рисках прямого военного столкновения стран Евросоюза с Россией
2024-03-09T15:40
2024-03-09T15:40
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00:37 - Об идее украинских властей создать военную администрацию в Крыму; 02:04 - Об атаках беспилотников на нефтяной терминал Крыма; 03:26 - О движении по Крымскому мосту; 04:04 - Об утечке переговоров офицеров в ФРГ и о военной эскалации конфликта со странами ЕС; 08:08 - О рисках военного конфликта Европы с Россией; 09:48 - Об итогах "супервторника" в США; 11:21 - Кто в кресле президента США выгоден России?
крым
крымский мост
фрг
россия
сша
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видео, крым, крымский мост, фрг, бпла, ес, россия, сша, вооруженные силы украины, европа, дональд трамп, джо байден, севастополь, киев, война, дроны, феодосия, мост, видео
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Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины

15:40 09.03.2024
 
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Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал украинские атаки при помощи БПЛА по крупнейшему нефтяному терминалу Крыма, а также рассказал о рисках прямого военного столкновения стран Евросоюза с Россией
00:37 - Об идее украинских властей создать военную администрацию в Крыму;
02:04 - Об атаках беспилотников на нефтяной терминал Крыма;
03:26 - О движении по Крымскому мосту;
04:04 - Об утечке переговоров офицеров в ФРГ и о военной эскалации конфликта со странами ЕС;
08:08 - О рисках военного конфликта Европы с Россией;
09:48 - Об итогах "супервторника" в США;
11:21 - Кто в кресле президента США выгоден России?
 
ВидеоКрымКрымский мостФРГБПЛАЕСРоссияСШАВооруженные силы УкраиныЕвропаДональд ТрампДжо БайденСевастопольКиеввойнадроныФеодосиямост
 
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