https://ukraina.ru/20240309/1053792160.html

Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины

Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины - 09.03.2024 Украина.ру

Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины

Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал украинские атаки при помощи БПЛА по крупнейшему нефтяному терминалу Крыма, а также рассказал о рисках прямого военного столкновения стран Евросоюза с Россией

2024-03-09T15:40

2024-03-09T15:40

2024-03-09T15:40

видео

крым

крымский мост

фрг

бпла

ес

россия

сша

вооруженные силы украины

европа

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00:37 - Об идее украинских властей создать военную администрацию в Крыму; 02:04 - Об атаках беспилотников на нефтяной терминал Крыма; 03:26 - О движении по Крымскому мосту; 04:04 - Об утечке переговоров офицеров в ФРГ и о военной эскалации конфликта со странами ЕС; 08:08 - О рисках военного конфликта Европы с Россией; 09:48 - Об итогах "супервторника" в США; 11:21 - Кто в кресле президента США выгоден России?

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2024

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