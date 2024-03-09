В планы России не входит ликвидация Зеленского, который "мечется" по линии фронта - Полянский - 09.03.2024 Украина.ру
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В планы России не входит ликвидация Зеленского, который "мечется" по линии фронта - Полянский
В планы России не входит ликвидация Зеленского, который "мечется" по линии фронта - Полянский - 09.03.2024 Украина.ру
В планы России не входит ликвидация Зеленского, который "мечется" по линии фронта - Полянский
Уничтожение цеха про производству беспилотников в Одессе гораздо важнее, чем "мечущийся" по городам Украины Зеленский перед тем, как их освободит российская армия. Об этом заявил на выступлении в Совбезе ООН постпред России Дмитрий Полянский
2024-03-09T11:34
2024-03-09T11:56
новости
россия
одесса
украина
дмитрий полянский
владимир зеленский
дмитрий медведев
совбез
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Полянский заявил, что высокоточные удары российских ВКС по объектам на Украине, связанным с военным потенциалом киевского режима, не несут опасности для не находящихся на них мирных жителей страны.Постпред добавил, что на Западе знают о том, что время удара ВКС РФ в Одессе был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее – их сборки из поставляемых Великобританией компонентов.Для армии РФ эта цель гораздо важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский", делающий селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия, подчеркнул он."В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в "цирковой программе" не значилось", – подытожил Полянский.Напомним, 6 марта ряд украинских СМИ, со ссылкой на греческий источник сообщали, что на кортеж Зеленского в Одессе якобы было совершено покушение.Представители ООН в Совбезе подвергли критике РФ за удары по объектам в Одессе, которые были нанесены якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации.Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву выразил сожаление, что несчастный случай не определил судьбу президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Одессу, когда военные объекты в городе уничтожали ВС РФ.В пресс-службе Министерстве обороны России подтвердили удар, уточнив, что он был направлен не на президента Украины, а на военный объект – ангар в котором проводилась сборка и подготовка безэкипажных катеров для ВСУ.Сейчас Запад переходит к балансированию на грани начала прямых военных действий с Россией. Пока что это не прямое боестолкновение, но уже нечто близкое к прямой войне между Россией и НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Эксперт отметил, что у НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, подчеркнул Фененко.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Одесса, Украина, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Совбез, ООН, НАТО, СВО

В планы России не входит ликвидация Зеленского, который "мечется" по линии фронта - Полянский

11:34 09.03.2024 (обновлено: 11:56 09.03.2024)
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© AP / Yves Herman
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Уничтожение цеха про производству беспилотников в Одессе гораздо важнее, чем "мечущийся" по городам Украины Зеленский перед тем, как их освободит российская армия. Об этом заявил на выступлении в Совбезе ООН постпред России Дмитрий Полянский
Полянский заявил, что высокоточные удары российских ВКС по объектам на Украине, связанным с военным потенциалом киевского режима, не несут опасности для не находящихся на них мирных жителей страны.
"Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу [президента Украины Владимира] Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? Постарайтесь на него ответить, только честно", - обратился к присутствующим на заседании Совбеза ООН Полянский.
Постпред добавил, что на Западе знают о том, что время удара ВКС РФ в Одессе был уничтожен цех по производству морских беспилотников, а точнее – их сборки из поставляемых Великобританией компонентов.
Для армии РФ эта цель гораздо важнее, чем "мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский", делающий селфи в городах перед тем, как их освобождает российская армия, подчеркнул он.
"В Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала. Такого номера в "цирковой программе" не значилось", – подытожил Полянский.
Напомним, 6 марта ряд украинских СМИ, со ссылкой на греческий источник сообщали, что на кортеж Зеленского в Одессе якобы было совершено покушение.
Представители ООН в Совбезе подвергли критике РФ за удары по объектам в Одессе, которые были нанесены якобы в нескольких сотнях метров от кортежа Зеленского и греческой делегации.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву выразил сожаление, что несчастный случай не определил судьбу президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Одессу, когда военные объекты в городе уничтожали ВС РФ.
В пресс-службе Министерстве обороны России подтвердили удар, уточнив, что он был направлен не на президента Украины, а на военный объект – ангар в котором проводилась сборка и подготовка безэкипажных катеров для ВСУ.
Сейчас Запад переходит к балансированию на грани начала прямых военных действий с Россией. Пока что это не прямое боестолкновение, но уже нечто близкое к прямой войне между Россией и НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Эксперт отметил, что у НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, подчеркнул Фененко.
Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияОдессаУкраинаДмитрий ПолянскийВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевСовбезООННАТОСВО
 
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