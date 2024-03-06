https://ukraina.ru/20240306/1053748711.html

В минобороны РФ прокомментировали "покушение на Зеленского" – стреляли по военному объекту

В минобороны РФ прокомментировали "покушение на Зеленского" – стреляли по военному объекту - 06.03.2024 Украина.ру

В минобороны РФ прокомментировали "покушение на Зеленского" – стреляли по военному объекту

На фоне бездоказательных обвинений украинской стороны о якобы атаке российской армии на кортеж Владимира Зеленского в Одессе, в министерстве обороны РФ подтвердили удар – он был направлен не на главу киевского режима, а на военный объект ВСУ

2024-03-06T19:41

2024-03-06T19:41

2024-03-06T19:41

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Там уточнили, что цель удара достигнута, а сам объект поражён. О том, что кортеж украинского президента якобы обстреляли сегодня днём, сообщили украинские СМИ, а также сам Зеленский. Глава киевского режима заявил, что "и слышал, и видел" как на его жизнь покушалась РФ. В среду, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе визита гостю показали разрушенные украинской ПВО дома и церковь, также Киев традиционно просил оружие.

https://ukraina.ru/20240306/1053738408.html

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новости, россия, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, сво