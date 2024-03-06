В минобороны РФ прокомментировали "покушение на Зеленского" – стреляли по военному объекту
На фоне бездоказательных обвинений украинской стороны о якобы атаке российской армии на кортеж Владимира Зеленского в Одессе, в министерстве обороны РФ подтвердили удар – он был направлен не на главу киевского режима, а на военный объект ВСУ
"В 11.40 (мск) Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины", – сообщили в оборонном ведомстве.
Там уточнили, что цель удара достигнута, а сам объект поражён.
О том, что кортеж украинского президента якобы обстреляли сегодня днём, сообщили украинские СМИ, а также сам Зеленский. Глава киевского режима заявил, что "и слышал, и видел" как на его жизнь покушалась РФ.
"Мы видели сегодня этот соответствующий удар. Вы видите, с кем мы имеем дело. Им всё равно, куда бить. Всех деталей ещё не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы, есть погибшие, и есть раненые", — запечатлел слова Зеленского "7 канал. Новости Одессы".
В среду, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе визита гостю показали разрушенные украинской ПВО дома и церковь, также Киев традиционно просил оружие.
14:40"Поговорить о разговорах". Запад готовится к переговорам с Россией, но мешает ЗеленскийКажется, все стороны, участвующие так или иначе в украинском конфликте, понимают, что чисто военного пути решения конфликта не существует и результатом должны стать переговоры. Тем не менее, никаких признаков готовности сторон к переговорам, кроме заявлений об их необходимости, не видно