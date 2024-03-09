https://ukraina.ru/20240309/1053788863.html

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине - 09.03.2024 Украина.ру

Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине

Владимир Зеленский выступил против идеи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана провести мирный саммит с участием России. Об этом президент Украины сказал на пресс-конференции в Стамбуле, сообщает РИА Новости

2024-03-09T10:10

2024-03-09T10:10

2024-03-09T11:39

новости

россия

украина

турция

эрдоган

анкара

владимир зеленский

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/08/1047886124_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_b9e9d9f3615ead3b404f839219a4169a.jpg.webp

Зеленский подчеркнул, что Москва не должна принимать участие в разработке мирного плана по урегулированию украинского конфликта.В пятницу 8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова провести мирный саммит по Украине с участием России на своей территории."Мы готовы провести мирный саммит с участием России. Черноморская инициатива позволила предотвратить глобальный продовольственный кризис. Это соглашение снова было заключено в этом зале", - сказал Эрдоган в ходе заявление для прессы.Ранее турецкий лидер заявил о том, что Турция готова предоставить площадку для саммита по урегулированию военного конфликта с участием России и Украины. Эрдоган также отметил, что Анкара "принципиально поддерживает" план по мирному урегулированию, предложенный Зеленским". Однако, его словам, "необходимым условием для успеха мирных инициатив по Украине является участие обеих сторон", то есть Киева и Москвы.Дипломатическое сотрудничество между Турцией и Россией есть, и с каждым годом оно развивается. В Турции считают, что Россия — не только ее сосед, но и стратегический партнер. Об этом в интервью журналистам издания Украина.ру рассказал обозреватель турецкой газеты dikGAZETE, глава турецкой делегации Международного движения русофилов Ильбер Васфи Сель.Он отметил, что отношения между Россией и Турцией — очень близкие, они будут улучшаться, развиваться, это будет хорошо для обеих стран. Сегодня страны воюют против западной идеи, и победа будет за нами, заключил глава делегации.Полный текст интервью Ильбер Васфи Сель: Пока "демократический" Запад молчит, Россия строит многополярный мир читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240309/1053780949.html

россия

украина

турция

анкара

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, турция, эрдоган, анкара, владимир зеленский, переговоры