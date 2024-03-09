https://ukraina.ru/20240309/1053789028.html
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов - 09.03.2024 Украина.ру
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Об этом заявил РИА Новости постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
2024-03-09T10:44
2024-03-09T10:44
2024-03-09T10:44
новости
россия
нато
украина
истребитель
великобритания
сша
война
военная эскалация
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/84/1017978433_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_c30464177137c8308c2c148c33b1791f.jpg
Появление боевой авиации НАТО над Черным морем является откровенной агрессией, которая ставит своей целью провоцировать Россию на жесткий ответ, заявил Мурадов.6 марта в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены в среду при приближении к госгранице России, сообщили в пресс-службе ведомства.При приближении истребителя ВКС России все самолеты развернулись в сторону границы, уточнили в ведомстве.Напомним, днём ранее подобный инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.Запад повышает градус эскалации и чем медленнее у России идут дела на фронте, тем больше там складывается ощущение, что теперь на РФ можно давить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Эксперт отметил, что у НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, подчеркнул Фененко.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240309/1053787819.html
россия
украина
великобритания
сша
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/84/1017978433_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ad8322249341bb30eb844c42297f1415.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, нато, украина, истребитель, великобритания, сша, война, военная эскалация, черное море, самолет, граница
Новости, Россия, НАТО, Украина, истребитель, Великобритания, США, война, военная эскалация, Черное море, самолет, граница
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Об этом заявил РИА Новости постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
Появление боевой авиации НАТО над Черным морем является откровенной агрессией, которая ставит своей целью провоцировать Россию на жесткий ответ, заявил Мурадов.
"Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов", - сказал он.
6 марта в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем.
Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены в среду при приближении к госгранице России, сообщили в пресс-службе ведомства.
При приближении истребителя ВКС России все самолеты развернулись в сторону границы, уточнили в ведомстве.
"Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, днём ранее подобный инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
Запад повышает градус эскалации и чем медленнее у России идут дела на фронте, тем больше там складывается ощущение, что теперь на РФ можно давить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Эксперт отметил, что у НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, подчеркнул Фененко.