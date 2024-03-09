Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов - 09.03.2024 Украина.ру
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Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов - 09.03.2024 Украина.ру
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов
Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Об этом заявил РИА Новости постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
2024-03-09T10:44
2024-03-09T10:44
новости
россия
нато
украина
истребитель
великобритания
сша
война
военная эскалация
черное море
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Появление боевой авиации НАТО над Черным морем является откровенной агрессией, которая ставит своей целью провоцировать Россию на жесткий ответ, заявил Мурадов.6 марта в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены в среду при приближении к госгранице России, сообщили в пресс-службе ведомства.При приближении истребителя ВКС России все самолеты развернулись в сторону границы, уточнили в ведомстве.Напомним, днём ранее подобный инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.Запад повышает градус эскалации и чем медленнее у России идут дела на фронте, тем больше там складывается ощущение, что теперь на РФ можно давить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Эксперт отметил, что у НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, подчеркнул Фененко.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, нато, украина, истребитель, великобритания, сша, война, военная эскалация, черное море, самолет, граница
Новости, Россия, НАТО, Украина, истребитель, Великобритания, США, война, военная эскалация, Черное море, самолет, граница

Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов

10:44 09.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве
Саммит НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Об этом заявил РИА Новости постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
Появление боевой авиации НАТО над Черным морем является откровенной агрессией, которая ставит своей целью провоцировать Россию на жесткий ответ, заявил Мурадов.
"Мы имеем дело с откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Ведь враг стремится выведать наши самые чувствительные точки не из любопытства, а для нанесения по ним ударов", - сказал он.
6 марта в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем.
Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены в среду при приближении к госгранице России, сообщили в пресс-службе ведомства.
При приближении истребителя ВКС России все самолеты развернулись в сторону границы, уточнили в ведомстве.

"Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, днём ранее подобный инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
Запад повышает градус эскалации и чем медленнее у России идут дела на фронте, тем больше там складывается ощущение, что теперь на РФ можно давить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
Эксперт отметил, что у НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, подчеркнул Фененко.
Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
08:12
Выбрана война. О новых планах Запада на УкраинеВсё началось с анонсированной отставки Виктории Нуланд. Учитывая возраст отставленной, это может быть концом успешно развивавшейся карьеры внучки местечковых эмигрантов и дочери Йельского профессора, пробившейся в высший эшелон американской политики, причём в самой закрытой и корпоративной его части – по ведомству Госдепа.
 
НовостиРоссияНАТОУкраинаистребительВеликобританияСШАвойнавоенная эскалацияЧерное моресамолетграница
 
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