https://ukraina.ru/20240309/1053789028.html

Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов

Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов - 09.03.2024 Украина.ру

Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией - Мурадов

Появление натовской боевой авиации над Черным морем является откровенной агрессией, провоцирующей Россию на жесткий ответ. Об этом заявил РИА Новости постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

2024-03-09T10:44

2024-03-09T10:44

2024-03-09T10:44

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украина

истребитель

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сша

война

военная эскалация

черное море

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Появление боевой авиации НАТО над Черным морем является откровенной агрессией, которая ставит своей целью провоцировать Россию на жесткий ответ, заявил Мурадов.6 марта в пресс-службе оборонного ведомства России сообщили, что истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. Самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании были обнаружены в среду при приближении к госгранице России, сообщили в пресс-службе ведомства.При приближении истребителя ВКС России все самолеты развернулись в сторону границы, уточнили в ведомстве.Напомним, днём ранее подобный инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.Запад повышает градус эскалации и чем медленнее у России идут дела на фронте, тем больше там складывается ощущение, что теперь на РФ можно давить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Эксперт отметил, что у НАТО есть разные сценарии, как устроить интервенцию на Украину или как поделить последнюю. Пока же западные страны подползают тихонько к России, желая повторить Суэцкий кризис, подчеркнул Фененко.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240309/1053787819.html

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новости, россия, нато, украина, истребитель, великобритания, сша, война, военная эскалация, черное море, самолет, граница