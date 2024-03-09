https://ukraina.ru/20240309/1053783006.html

Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве

Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве - 09.03.2024 Украина.ру

Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве

Пока в Киеве декоммунизируются мосты и метро, в соседней Полтаве такая же беда постигла лифты. В конце февраля – начале марта компания "Будкомплект" в ручном режиме остановила в городе сотни лифтов. Как и следовало ожидать, если в ВСУ забрить большинство лифтеров, обслуживать лифты будет некому.

2024-03-09T06:03

2024-03-09T06:03

2024-03-09T06:03

полтава

полтавская область

кременчуг

павел мамаев

владимир зеленский

петр порошенко

вооруженные силы украины

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Непрофессионалам такое дело не доверишь, так как это чревато трагическими последствиями. Новых лифтеров набрать и обучить на скорую руку невозможно.К этой проблеме добавляется дефицит электроэнергии, длительная нещадная эксплуатация советской инфраструктуры и нехватка средств в местных бюджетах, которые в этом году урезали в пользу центральной власти.Представители местной власти из партии Зеленского винят во всем обслуживающую компанию, которая, по их мнению, связана с бывшим мэром Александром Мамаем. В прошлом году избранного мэра Александра Мамая осудили на пять лет условно и сняли с должности мэра за то, что в городское коммунальное предприятие он нанял двух женщин, которые по совместительству выполняли работу домохозяек еще и у него на дому. Ранее Мамай критиковал "Слуг народа", и также наотрез отказывался декоммунизировать и дерусифицировать город.Заместитель городского главы Владимир Чередниченко на днях сообщил, что возобновление запуска лифтов уже начато, а скоро будет заключен временный договор с частной компанией, которая будет обслуживать лифтовое хозяйство. Однако обычно перед запуском лифта его должна обследовать специальная комиссия, поставить подпись под соответствующим документом, тем самым взять на себя ответственность. В случае аварии с жертвами члены комиссии должны отвечать перед судом. Чиновники не хотят брать на себя такую ответственность, так как знают, что квалифицированные лифтеры уже служат в ВСУ, уволились или сбежали.Интернет издание "Полтавщина" также сообщает, что новая компания, с которой намерены заключить договор на обслуживание лифтов, фактически является фирмой-прокладкой и не имеет ни соответствующего оборудования, ни персонала, за исключением директора.Следующей проблемой при тотальной мобилизации стал рост куч мусора и переполненные мусорные баки по всей Полтавской области. Оказалось, что мусор вывозить некому. В пятницу 8 марта в Полтаве проходит собрание рабочей группы областной администрации. В повестке дня – обсуждение вопроса о скоплении мусора на дорогах и во дворах. Поскольку рабочих здесь тоже не хватает, вопрос будут рассматривать и далее.Однако полтавские власти вместе с коммунальщиками нашли силы и возможности, чтобы 5 марта возле Музея Полтавской битвы высадить "дуб Карла XII". К шведскому королю это растение никакого отношения не имеет (обычный саженец из питомника), но это делается ради того, чтобы позлить россиян. К тому же, в новой украинской интерпретации истории шведский король только и думал, что о независимости Украины.Меж тем в Полтаве началась экономическая война между облэнерго и водоканалом. За долги за электроэнергию водоканалу в начале марта несколько раз отключали свет, даже резервные линии, что вызвало аварийные ситуации и поломку оборудования. Оба предприятия относятся к объектам критической инфраструктуры. В результате 6 марта глава областного совета Александр Беленький написал заявление на Полтаваоблэнерго в СБУ. "Сегодня ночью кабели вышли из строя, из-за чего упало давление. Это ощутили более ста тысяч полтавчан. С такими внутренними монополистами, которые готовы брать в заложники областной центр, нам и внешних врагов не надо. "Полтававодоканал" - стратегическое, но коммунальное предприятие. "Полтаваоблэнерго" - тоже стратегическое предприятие, но форма собственности другая, что позволяет играть в грязные игры", - пишет глава областного совета.Проблемы с инфраструктурой наблюдаются и в Кременчуге Полтавской области. В четверг 7 марта на приём к заместителю мэра города Ивану Москалику пришла группа женщин, требовавшая от него поехать и лично осмотреть их микрорайон, чтобы тот удостоверился, что там дороги в ужасающем состоянии. Горожанки даже предлагали варианты решения проблемы силами жителей. Однако для работ необходим грейдер для выравнивания поверхности. Такая машина имеется на балансе городе. Однако заммэра заявил, что в городе нет ни одного водителя грейдера. "Водитель устраивается и его сразу же мобилизуют в ВСУ", - объяснил проблему заместитель мэра Кременчуга.После отставки мэра Мамая в Полтаве без устали заседала топонимическая комиссия по декоммунизации. Однако на днях ее временно распустили, так как члены комиссии зашли в тупик. Они переименовывали советские названия улиц, называя их именами погибших украинских военнослужащих, но последних оказалось слишком много. Члены комиссии разбились на фракции и не могут договориться. Партия Зеленского лоббирует своего погибшего сторонника, партия Петра Порошенко – своего.Среди предложенных компромиссных вариантов: дробить улицы, чтобы каждый отрезок называть отдельным именем или же переименовывать улицы каждый год. Вероятно, по мере роста числа погибших украинских военнослужащих, в будущем придется рассматривать переименование каждой улицы раз в месяц или каждую неделю.На фоне разваливающегося городского хозяйства такие споры выглядят, конечно, нелепо. К тому же в случае одобрения одного из компромиссных вариантов город ожидает топонимический хаос, который сведет с ума еще не одного почтальона, таксиста и доставщика.

https://ukraina.ru/20240308/1053779810.html

полтава

полтавская область

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полтава, полтавская область, кременчуг, павел мамаев, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, слуга народа, сбу, эксклюзив