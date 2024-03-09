Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве - 09.03.2024 Украина.ру
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Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве
Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве - 09.03.2024 Украина.ру
Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве
Пока в Киеве декоммунизируются мосты и метро, в соседней Полтаве такая же беда постигла лифты. В конце февраля – начале марта компания "Будкомплект" в ручном режиме остановила в городе сотни лифтов. Как и следовало ожидать, если в ВСУ забрить большинство лифтеров, обслуживать лифты будет некому.
2024-03-09T06:03
2024-03-09T06:03
полтава
полтавская область
кременчуг
павел мамаев
владимир зеленский
петр порошенко
вооруженные силы украины
слуга народа
сбу
эксклюзив
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Непрофессионалам такое дело не доверишь, так как это чревато трагическими последствиями. Новых лифтеров набрать и обучить на скорую руку невозможно.К этой проблеме добавляется дефицит электроэнергии, длительная нещадная эксплуатация советской инфраструктуры и нехватка средств в местных бюджетах, которые в этом году урезали в пользу центральной власти.Представители местной власти из партии Зеленского винят во всем обслуживающую компанию, которая, по их мнению, связана с бывшим мэром Александром Мамаем. В прошлом году избранного мэра Александра Мамая осудили на пять лет условно и сняли с должности мэра за то, что в городское коммунальное предприятие он нанял двух женщин, которые по совместительству выполняли работу домохозяек еще и у него на дому. Ранее Мамай критиковал "Слуг народа", и также наотрез отказывался декоммунизировать и дерусифицировать город.Заместитель городского главы Владимир Чередниченко на днях сообщил, что возобновление запуска лифтов уже начато, а скоро будет заключен временный договор с частной компанией, которая будет обслуживать лифтовое хозяйство. Однако обычно перед запуском лифта его должна обследовать специальная комиссия, поставить подпись под соответствующим документом, тем самым взять на себя ответственность. В случае аварии с жертвами члены комиссии должны отвечать перед судом. Чиновники не хотят брать на себя такую ответственность, так как знают, что квалифицированные лифтеры уже служат в ВСУ, уволились или сбежали.Интернет издание "Полтавщина" также сообщает, что новая компания, с которой намерены заключить договор на обслуживание лифтов, фактически является фирмой-прокладкой и не имеет ни соответствующего оборудования, ни персонала, за исключением директора.Следующей проблемой при тотальной мобилизации стал рост куч мусора и переполненные мусорные баки по всей Полтавской области. Оказалось, что мусор вывозить некому. В пятницу 8 марта в Полтаве проходит собрание рабочей группы областной администрации. В повестке дня – обсуждение вопроса о скоплении мусора на дорогах и во дворах. Поскольку рабочих здесь тоже не хватает, вопрос будут рассматривать и далее.Однако полтавские власти вместе с коммунальщиками нашли силы и возможности, чтобы 5 марта возле Музея Полтавской битвы высадить "дуб Карла XII". К шведскому королю это растение никакого отношения не имеет (обычный саженец из питомника), но это делается ради того, чтобы позлить россиян. К тому же, в новой украинской интерпретации истории шведский король только и думал, что о независимости Украины.Меж тем в Полтаве началась экономическая война между облэнерго и водоканалом. За долги за электроэнергию водоканалу в начале марта несколько раз отключали свет, даже резервные линии, что вызвало аварийные ситуации и поломку оборудования. Оба предприятия относятся к объектам критической инфраструктуры. В результате 6 марта глава областного совета Александр Беленький написал заявление на Полтаваоблэнерго в СБУ. "Сегодня ночью кабели вышли из строя, из-за чего упало давление. Это ощутили более ста тысяч полтавчан. С такими внутренними монополистами, которые готовы брать в заложники областной центр, нам и внешних врагов не надо. "Полтававодоканал" - стратегическое, но коммунальное предприятие. "Полтаваоблэнерго" - тоже стратегическое предприятие, но форма собственности другая, что позволяет играть в грязные игры", - пишет глава областного совета.Проблемы с инфраструктурой наблюдаются и в Кременчуге Полтавской области. В четверг 7 марта на приём к заместителю мэра города Ивану Москалику пришла группа женщин, требовавшая от него поехать и лично осмотреть их микрорайон, чтобы тот удостоверился, что там дороги в ужасающем состоянии. Горожанки даже предлагали варианты решения проблемы силами жителей. Однако для работ необходим грейдер для выравнивания поверхности. Такая машина имеется на балансе городе. Однако заммэра заявил, что в городе нет ни одного водителя грейдера. "Водитель устраивается и его сразу же мобилизуют в ВСУ", - объяснил проблему заместитель мэра Кременчуга.После отставки мэра Мамая в Полтаве без устали заседала топонимическая комиссия по декоммунизации. Однако на днях ее временно распустили, так как члены комиссии зашли в тупик. Они переименовывали советские названия улиц, называя их именами погибших украинских военнослужащих, но последних оказалось слишком много. Члены комиссии разбились на фракции и не могут договориться. Партия Зеленского лоббирует своего погибшего сторонника, партия Петра Порошенко – своего.Среди предложенных компромиссных вариантов: дробить улицы, чтобы каждый отрезок называть отдельным именем или же переименовывать улицы каждый год. Вероятно, по мере роста числа погибших украинских военнослужащих, в будущем придется рассматривать переименование каждой улицы раз в месяц или каждую неделю.На фоне разваливающегося городского хозяйства такие споры выглядят, конечно, нелепо. К тому же в случае одобрения одного из компромиссных вариантов город ожидает топонимический хаос, который сведет с ума еще не одного почтальона, таксиста и доставщика.
https://ukraina.ru/20240308/1053779810.html
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Дмитрий Ковалевич
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полтава, полтавская область, кременчуг, павел мамаев, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, слуга народа, сбу, эксклюзив
Полтава, Полтавская область, Кременчуг, Павел Мамаев, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, СБУ, Эксклюзив

Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве

06:03 09.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Max BondПолтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© commons.wikimedia.org / Max Bond
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Пока в Киеве декоммунизируются мосты и метро, в соседней Полтаве такая же беда постигла лифты. В конце февраля – начале марта компания "Будкомплект" в ручном режиме остановила в городе сотни лифтов. Как и следовало ожидать, если в ВСУ забрить большинство лифтеров, обслуживать лифты будет некому.
Непрофессионалам такое дело не доверишь, так как это чревато трагическими последствиями. Новых лифтеров набрать и обучить на скорую руку невозможно.
К этой проблеме добавляется дефицит электроэнергии, длительная нещадная эксплуатация советской инфраструктуры и нехватка средств в местных бюджетах, которые в этом году урезали в пользу центральной власти.
Представители местной власти из партии Зеленского винят во всем обслуживающую компанию, которая, по их мнению, связана с бывшим мэром Александром Мамаем. В прошлом году избранного мэра Александра Мамая осудили на пять лет условно и сняли с должности мэра за то, что в городское коммунальное предприятие он нанял двух женщин, которые по совместительству выполняли работу домохозяек еще и у него на дому. Ранее Мамай критиковал "Слуг народа", и также наотрез отказывался декоммунизировать и дерусифицировать город.
Заместитель городского главы Владимир Чередниченко на днях сообщил, что возобновление запуска лифтов уже начато, а скоро будет заключен временный договор с частной компанией, которая будет обслуживать лифтовое хозяйство. Однако обычно перед запуском лифта его должна обследовать специальная комиссия, поставить подпись под соответствующим документом, тем самым взять на себя ответственность. В случае аварии с жертвами члены комиссии должны отвечать перед судом. Чиновники не хотят брать на себя такую ответственность, так как знают, что квалифицированные лифтеры уже служат в ВСУ, уволились или сбежали.
Интернет издание "Полтавщина" также сообщает, что новая компания, с которой намерены заключить договор на обслуживание лифтов, фактически является фирмой-прокладкой и не имеет ни соответствующего оборудования, ни персонала, за исключением директора.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Вчера, 15:21
От равноправия к обязанности умирать. Что для современной Украины Международный женский деньМеждународный женский день 8 марта на Украине после Майдана стал одним из маркеров, определяющих закоренелых националистов. Для них он – пережиток советского прошлого, праздник, объединяющий украинцев с россиянами.
Следующей проблемой при тотальной мобилизации стал рост куч мусора и переполненные мусорные баки по всей Полтавской области. Оказалось, что мусор вывозить некому. В пятницу 8 марта в Полтаве проходит собрание рабочей группы областной администрации. В повестке дня – обсуждение вопроса о скоплении мусора на дорогах и во дворах. Поскольку рабочих здесь тоже не хватает, вопрос будут рассматривать и далее.
Однако полтавские власти вместе с коммунальщиками нашли силы и возможности, чтобы 5 марта возле Музея Полтавской битвы высадить "дуб Карла XII". К шведскому королю это растение никакого отношения не имеет (обычный саженец из питомника), но это делается ради того, чтобы позлить россиян. К тому же, в новой украинской интерпретации истории шведский король только и думал, что о независимости Украины.
Меж тем в Полтаве началась экономическая война между облэнерго и водоканалом. За долги за электроэнергию водоканалу в начале марта несколько раз отключали свет, даже резервные линии, что вызвало аварийные ситуации и поломку оборудования. Оба предприятия относятся к объектам критической инфраструктуры. В результате 6 марта глава областного совета Александр Беленький написал заявление на Полтаваоблэнерго в СБУ.
"Сегодня ночью кабели вышли из строя, из-за чего упало давление. Это ощутили более ста тысяч полтавчан. С такими внутренними монополистами, которые готовы брать в заложники областной центр, нам и внешних врагов не надо. "Полтававодоканал" - стратегическое, но коммунальное предприятие. "Полтаваоблэнерго" - тоже стратегическое предприятие, но форма собственности другая, что позволяет играть в грязные игры", - пишет глава областного совета.
Проблемы с инфраструктурой наблюдаются и в Кременчуге Полтавской области. В четверг 7 марта на приём к заместителю мэра города Ивану Москалику пришла группа женщин, требовавшая от него поехать и лично осмотреть их микрорайон, чтобы тот удостоверился, что там дороги в ужасающем состоянии. Горожанки даже предлагали варианты решения проблемы силами жителей. Однако для работ необходим грейдер для выравнивания поверхности. Такая машина имеется на балансе городе. Однако заммэра заявил, что в городе нет ни одного водителя грейдера. "Водитель устраивается и его сразу же мобилизуют в ВСУ", - объяснил проблему заместитель мэра Кременчуга.
После отставки мэра Мамая в Полтаве без устали заседала топонимическая комиссия по декоммунизации. Однако на днях ее временно распустили, так как члены комиссии зашли в тупик. Они переименовывали советские названия улиц, называя их именами погибших украинских военнослужащих, но последних оказалось слишком много. Члены комиссии разбились на фракции и не могут договориться. Партия Зеленского лоббирует своего погибшего сторонника, партия Петра Порошенко – своего.
Среди предложенных компромиссных вариантов: дробить улицы, чтобы каждый отрезок называть отдельным именем или же переименовывать улицы каждый год. Вероятно, по мере роста числа погибших украинских военнослужащих, в будущем придется рассматривать переименование каждой улицы раз в месяц или каждую неделю.
На фоне разваливающегося городского хозяйства такие споры выглядят, конечно, нелепо. К тому же в случае одобрения одного из компромиссных вариантов город ожидает топонимический хаос, который сведет с ума еще не одного почтальона, таксиста и доставщика.
 
ПолтаваПолтавская областьКременчугПавел МамаевВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныСлуга народаСБУЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
06:03Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве
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