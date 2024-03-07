Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В четверг, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с февраля 2022 года. Соответствующий документ появился на сайте главы киевского режима
"Уволить в апреле-мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых (...)закончился во время действия военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года", – говорится в документе.
О том, что срочники, воюющие с начала спецоперации, будут демобилизованы "в ближайшее время" сообщал в ноябре прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Вместе с тем, сегодня в стране обещают в течение одной-двух недель окончательно принять новый законопроект об ужесточении мобилизации.
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