https://ukraina.ru/20240307/1053772300.html

Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО

Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО - 07.03.2024 Украина.ру

Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО

В четверг, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с февраля 2022 года. Соответствующий документ появился на сайте главы киевского режима

2024-03-07T21:00

2024-03-07T21:00

2024-03-07T21:00

новости

украина

владимир зеленский

демобилизация

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052641880_164:89:882:493_1920x0_80_0_0_4e4fa3de7ae464704f41e320cce8c579.jpg

О том, что срочники, воюющие с начала спецоперации, будут демобилизованы "в ближайшее время" сообщал в ноябре прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Вместе с тем, сегодня в стране обещают в течение одной-двух недель окончательно принять новый законопроект об ужесточении мобилизации.

https://ukraina.ru/20240304/1053648213.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, демобилизация, сво, всу