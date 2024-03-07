Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО - 07.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240307/1053772300.html
Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО
Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО - 07.03.2024 Украина.ру
Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО
В четверг, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с февраля 2022 года. Соответствующий документ появился на сайте главы киевского режима
2024-03-07T21:00
2024-03-07T21:00
новости
украина
владимир зеленский
демобилизация
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052641880_164:89:882:493_1920x0_80_0_0_4e4fa3de7ae464704f41e320cce8c579.jpg
О том, что срочники, воюющие с начала спецоперации, будут демобилизованы "в ближайшее время" сообщал в ноябре прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Вместе с тем, сегодня в стране обещают в течение одной-двух недель окончательно принять новый законопроект об ужесточении мобилизации.
https://ukraina.ru/20240304/1053648213.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052641880_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_5a0c6a0e9ed6a995482a06dd507271d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, владимир зеленский, демобилизация, сво, всу
Новости, Украина, Владимир Зеленский, демобилизация, СВО, ВСУ

Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО

21:00 07.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В четверг, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с февраля 2022 года. Соответствующий документ появился на сайте главы киевского режима

"Уволить в апреле-мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых (...)закончился во время действия военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года", – говорится в документе.

О том, что срочники, воюющие с начала спецоперации, будут демобилизованы "в ближайшее время" сообщал в ноябре прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Вместе с тем, сегодня в стране обещают в течение одной-двух недель окончательно принять новый законопроект об ужесточении мобилизации.
Инспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 04:00
"Солдаты зарываются в землю": Евгений Ющук объяснил, почему отступают ВСУ, а Киев стал недееспособенУтрату Авдеевки солдаты ВСУ воспринимают тяжело. За укрепрайоном ВСУ не выстроили никаких полевых укреплений, поэтому их военные пытаются элементарно зарыться в землю, откуда их выбивают бомбами и артиллерией ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийдемобилизацияСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:45"Дамоклов меч": Украина должна пенсионерам страны 66 млрд грн
21:22Бербок напала на тех, кто не мобилизует всё для Украины – это безрассудно
21:00Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников, воевавших с начала СВО
20:39Зеленский назначил Залужного на должность посла Украины в Великобритании
20:26Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии
20:04На Украине задержали 4 граждан за пророссийские взгляды
19:41Рада распустит Запорожский облсовет, депутаты которого не работали 2 года
19:14РФ ответит на вступление Швеции в НАТО усилением группировки войск – сенатор
19:00Казахстан и оружие, и снова Taurus Итоги 7 марта на Украине
18:56Киев требует жителей 18 населённых пунктов Харьковской области эвакуироваться
18:32Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания
18:12Украина готовит механизм конфискации €300 млрд замороженных активов РФ
17:47В Казахстане прокомментировали сообщения СМИ о переговорах с Украиной по поставке ВСУ оружия
17:27Швеция официально присоединилась к НАТО
17:07Реквием по Никки. Что будет дальше с кампанией Хейли?
17:07Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы
17:02Война и выборы: украинская социология заметила излом
16:51Водные бунты в Европе - шанс для России. Но только после победы над Украиной
16:44Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн
16:15Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис 
Лента новостейМолния