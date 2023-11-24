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На Украине пообещали демобилизовать срочников

На Украине пообещали демобилизовать срочников - 24.11.2023 Украина.ру

На Украине пообещали демобилизовать срочников

Военнослужащие срочной службы в ближайшее время будут демобилизованы. Такое обещание дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передаёт "Украинская правда"

2023-11-24T21:24

2023-11-24T21:24

2023-11-24T21:24

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По его словам, демобилизовать срочников попросил президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки. Срочники, у которых истёк срок службы, но желающие остаться на фронте, могут сделать это, заключив контракт. Остальные же будут демобилизованы, добавил секретарь СНБО.Напомним, с прошлого года на Украине не проводится призыв на срочную службу и не проходила демобилизация уже призванных военнослужащих. Примечательно, что в день объявления демобилизации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некий новый "комплексный мобилизационный план", суть которого будет раскрыта на предстоящей неделе.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, демобилизация, срочники, всу, сво