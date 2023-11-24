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На Украине пообещали демобилизовать срочников
На Украине пообещали демобилизовать срочников - 24.11.2023 Украина.ру
На Украине пообещали демобилизовать срочников
Военнослужащие срочной службы в ближайшее время будут демобилизованы. Такое обещание дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передаёт "Украинская правда"
2023-11-24T21:24
2023-11-24T21:24
2023-11-24T21:24
новости
украина
демобилизация
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По его словам, демобилизовать срочников попросил президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки. Срочники, у которых истёк срок службы, но желающие остаться на фронте, могут сделать это, заключив контракт. Остальные же будут демобилизованы, добавил секретарь СНБО.Напомним, с прошлого года на Украине не проводится призыв на срочную службу и не проходила демобилизация уже призванных военнослужащих. Примечательно, что в день объявления демобилизации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некий новый "комплексный мобилизационный план", суть которого будет раскрыта на предстоящей неделе.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, демобилизация, срочники, всу, сво
Новости, Украина, демобилизация, срочники, ВСУ, СВО
На Украине пообещали демобилизовать срочников
Военнослужащие срочной службы в ближайшее время будут демобилизованы. Такое обещание дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передаёт "Украинская правда"
По его словам, демобилизовать срочников попросил президент Украины Владимир Зеленский на заседании ставки.
"Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание для того, чтобы мы справедливо занимались вопросом присоединения к нашей армии тех людей, которые нам необходимы для обороноспособности страны", – уточнил Данилов.
Срочники, у которых истёк срок службы, но желающие остаться на фронте, могут сделать это, заключив контракт. Остальные же будут демобилизованы, добавил секретарь СНБО.
Напомним, с прошлого года на Украине не проводится призыв на срочную службу и не проходила демобилизация уже призванных военнослужащих.
Примечательно, что в день объявления демобилизации, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал некий новый "комплексный мобилизационный план", суть которого будет раскрыта на предстоящей неделе.