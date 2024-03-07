Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии - 07.03.2024 Украина.ру
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Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии
Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии - 07.03.2024 Украина.ру
Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии
Союзники киевского режима смогли собрать сумму, необходимую для покупки 800 тысяч снарядов для украинской армии. Об этом 7 марта сообщил президент Чехии Пётр Павел
2024-03-07T20:26
2024-03-07T20:26
новости
чехия
украина
вооруженные силы украины
сво
военная помощь
военная техника
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Последней страной, дополнившей общий сбор стала Норвегия, выделившая Киеву 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов). Он уточнил, что далее стороны заключат меморандум с чешским правительством и установят взаимные отношения. Следующий шагом станет отправка странам графика поставок. Напомним, ранее президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. Всего в закупке приняли участие 18 стран. Как сообщало информационное агентство Bloomberg, снаряды для ВСУ могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель, но точные сроки не называются.
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новости, чехия, украина, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Чехия, Украина, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника

Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии

20:26 07.03.2024
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP / Petr David Josek
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Союзники киевского режима смогли собрать сумму, необходимую для покупки 800 тысяч снарядов для украинской армии. Об этом 7 марта сообщил президент Чехии Пётр Павел
Последней страной, дополнившей общий сбор стала Норвегия, выделившая Киеву 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов).

"По состоянию на сегодняшнее утро (четверг, 7 марта) мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть для 800 тысяч единиц", – цитирует чешского лидера РИА Новости.

Он уточнил, что далее стороны заключат меморандум с чешским правительством и установят взаимные отношения. Следующий шагом станет отправка странам графика поставок.
"Теперь всё будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.
Напомним, ранее президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. Всего в закупке приняли участие 18 стран. Как сообщало информационное агентство Bloomberg, снаряды для ВСУ могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель, но точные сроки не называются.
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