Средства на покупку 800 тысяч снарядов для ВСУ собраны – президент Чехии
© AP / Petr David Josek
© AP / Petr David Josek
Союзники киевского режима смогли собрать сумму, необходимую для покупки 800 тысяч снарядов для украинской армии. Об этом 7 марта сообщил президент Чехии Пётр Павел
Последней страной, дополнившей общий сбор стала Норвегия, выделившая Киеву 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов).
"По состоянию на сегодняшнее утро (четверг, 7 марта) мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть для 800 тысяч единиц", – цитирует чешского лидера РИА Новости.
Он уточнил, что далее стороны заключат меморандум с чешским правительством и установят взаимные отношения. Следующий шагом станет отправка странам графика поставок.
"Теперь всё будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", – добавил он.
Напомним, ранее президент Чехии Пётр Павел инициировал общий сбор средств на закупку артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Чтобы приобрести 800 тысяч снарядов 155-го и 122-го калибров требовалось 1,5 миллиарда долларов. Всего в закупке приняли участие 18 стран. Как сообщало информационное агентство Bloomberg, снаряды для ВСУ могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель, но точные сроки не называются.