https://ukraina.ru/20240306/1053749073.html
Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg
Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg - 06.03.2024 Украина.ру
Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg
Союзники Киева общими усилиями насобирали средства для приобретения 800 тысяч снарядов для украинской армии. Боеприпасы будут могут быть доставлены в страну в течение нескольких недель, сообщает агентство Bloomberg
2024-03-06T20:56
2024-03-06T20:56
2024-03-06T20:56
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Ссылаясь на источники, СМИ пишет, что точные сроки поставки снарядов будут зависеть от контрактов и графиков поставок, а также могут быть изменены. Уточняется, что страны Запада объединились вокруг инициативы Чехии, президент которой ранее сообщал, что нашёл 800 тысяч снарядов, но их не отдадут бесплатно. Купить, как указывалось, такое количество оружие можно будет за 1,5 млрд долларов. Теперь же, когда вся сумма почти собрана, Чехия будет выполнять роль посредника со странами, которые готовы финансировать покупку боеприпасов для ВСУ. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными. Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно.
https://ukraina.ru/20240201/1053018610.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, чехия, bloomberg, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника, запад
Новости, Украина, Чехия, bloomberg, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника, Запад
Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg
Союзники Киева общими усилиями насобирали средства для приобретения 800 тысяч снарядов для украинской армии. Боеприпасы будут могут быть доставлены в страну в течение нескольких недель, сообщает агентство Bloomberg