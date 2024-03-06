Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg - 06.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240306/1053749073.html
Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg
Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg - 06.03.2024 Украина.ру
Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg
Союзники Киева общими усилиями насобирали средства для приобретения 800 тысяч снарядов для украинской армии. Боеприпасы будут могут быть доставлены в страну в течение нескольких недель, сообщает агентство Bloomberg
2024-03-06T20:56
2024-03-06T20:56
новости
украина
чехия
bloomberg
вооруженные силы украины
сво
военная помощь
военная техника
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_123:107:1924:1120_1920x0_80_0_0_908b489b4f57e771ed7be73518dc476f.jpg.webp
Ссылаясь на источники, СМИ пишет, что точные сроки поставки снарядов будут зависеть от контрактов и графиков поставок, а также могут быть изменены. Уточняется, что страны Запада объединились вокруг инициативы Чехии, президент которой ранее сообщал, что нашёл 800 тысяч снарядов, но их не отдадут бесплатно. Купить, как указывалось, такое количество оружие можно будет за 1,5 млрд долларов. Теперь же, когда вся сумма почти собрана, Чехия будет выполнять роль посредника со странами, которые готовы финансировать покупку боеприпасов для ВСУ. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными. Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно.
https://ukraina.ru/20240201/1053018610.html
украина
чехия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/08/1053163496_226:5:1744:1143_1920x0_80_0_0_eca6b3bccb3dbdc055c912f0e664266b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, чехия, bloomberg, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника, запад
Новости, Украина, Чехия, bloomberg, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника, Запад

Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg

20:56 06.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбойцы ВСУ
бойцы ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Союзники Киева общими усилиями насобирали средства для приобретения 800 тысяч снарядов для украинской армии. Боеприпасы будут могут быть доставлены в страну в течение нескольких недель, сообщает агентство Bloomberg
Ссылаясь на источники, СМИ пишет, что точные сроки поставки снарядов будут зависеть от контрактов и графиков поставок, а также могут быть изменены.
Уточняется, что страны Запада объединились вокруг инициативы Чехии, президент которой ранее сообщал, что нашёл 800 тысяч снарядов, но их не отдадут бесплатно. Купить, как указывалось, такое количество оружие можно будет за 1,5 млрд долларов.
Теперь же, когда вся сумма почти собрана, Чехия будет выполнять роль посредника со странами, которые готовы финансировать покупку боеприпасов для ВСУ.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, думая, что боеприпасы для Украины будут бесплатными. Часть снарядов Киев должен будет приобрести самостоятельно.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
1 февраля, 08:59
Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасахМинистр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из Евросоюза (ЕС), в котором описал критическую нехватку боеприпасов у Вооруженных сил (ВСУ), сообщило агентство Блумберг
 
НовостиУкраинаЧехияbloombergВооруженные силы УкраиныСВОвоенная помощьвоенная техникаЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:58Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер
20:56Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg
20:25Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии
20:04Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ
19:41В минобороны РФ прокомментировали "покушение на Зеленского" – стреляли по военному объекту
19:17Петр Акопов: В результате действий англосаксов мир поплыл и вопрос в том, когда начнут сливать Украину
19:16Три самолёта ВВС Великобритании безуспешно пытались пересечь границу РФ
19:03Путин рассказал о развитии Юга России: построят дороги, разделят грузовое и пассажирское сообщение
19:00Уничтоженный Abrams и успехи ВС РФ, Нуланд вместо Чайковского, удар по кортежу Зеленского. Итоги 6 марта
19:00Белый танец отменяется. Почему Зеленская и Навальная не будут слушать Байдена
18:41Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки
18:28Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах
18:00ЦИК Украины подтвердил легитимность Зеленского после окончания срока его президентства
17:39Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
17:11Медведев об отказе Зеленской от встречи с Байденом: вышло грустненько, но дед об этом не вспомнит
17:04"Украинка теперь Нуланд": в Киеве оперативно переименовали улицу Чайковского
16:41Российская система ПВО впервые сбила авиабомбу Hammer французского производства
16:34В Госдуме РФ поддержали закрепление квот для российского вина
16:28ВСУ потеряли очередной танк Abrams на авдеевском направлении
16:15Воевали против нацистов: власти Кременчуга демонтируют мемориальные доски Героям Советского Союза
Лента новостейМолния