Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн
16:44 07.03.2024 (обновлено: 17:13 07.03.2024)
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Норвегия намерена покрыть расходы на покупку одного миллиона артиллерийских снарядов калибра 155-го калибра и других типов вооружения для Украины. На инициативу президента Чехии, Осло готово выделить до 1,6 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно 153 миллионам долларов., сказано на сайте правительства
"Сегодня мы решили внести до 1,6 миллиарда крон в инициативу под эгидой Чешской Республики, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину столь необходимым артиллерийским вооружением", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
Речь идёт об предложении Чехии, президент которой ранее сообщал, что нашёл источник по приобретению более 800 тысяч снарядов. Купить, как указывалось, такое количество оружия можно будет за 1,5 миллиарда долларов.
"Норвежская поддержка в размере 1,6 миллиарда норвежских крон гарантирует полное финансирование инициативы.(...) Это обсуждалось на встрече доноров для Украины в Париже на прошлой неделе. Норвежский вклад был передан президенту Чехии Петру Павлу премьер-министром Йонасом Гаром Стере в телефонном разговоре в четверг утром", – уточнили в правительстве.
С учётом того, что Норвегия развернула широкомасштабное производство оружия в стране несколько лет назад, Осло уже неоднократно передавал Киеву артиллерию 155-го калибра. Сегодня, как уточняется, Украина ещё больше нуждается в оружии и важно, чтобы оно было передано ВСУ как можно скорее.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что союзники Киева, в рамках инициативы Чехии, общими усилиями насобирали средства для приобретения 800 тысяч снарядов для украинской армии. Боеприпасы будут могут быть доставлены в страну в течение нескольких недель, но сроки могут быть изменены.
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