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Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн

Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн - 07.03.2024 Украина.ру

Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн

Норвегия намерена покрыть расходы на покупку одного миллиона артиллерийских снарядов калибра 155-го калибра и других типов вооружения для Украины. На инициативу президента Чехии, Осло готово выделить до 1,6 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно 153 миллионам долларов., сказано на сайте правительства

2024-03-07T16:44

2024-03-07T16:44

2024-03-07T17:13

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Речь идёт об предложении Чехии, президент которой ранее сообщал, что нашёл источник по приобретению более 800 тысяч снарядов. Купить, как указывалось, такое количество оружия можно будет за 1,5 миллиарда долларов. С учётом того, что Норвегия развернула широкомасштабное производство оружия в стране несколько лет назад, Осло уже неоднократно передавал Киеву артиллерию 155-го калибра. Сегодня, как уточняется, Украина ещё больше нуждается в оружии и важно, чтобы оно было передано ВСУ как можно скорее. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что союзники Киева, в рамках инициативы Чехии, общими усилиями насобирали средства для приобретения 800 тысяч снарядов для украинской армии. Боеприпасы будут могут быть доставлены в страну в течение нескольких недель, но сроки могут быть изменены.

https://ukraina.ru/20231109/1050880997.html

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новости, украина, норвегия, чехия, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника, финансирование, всу