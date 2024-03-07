Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн - 07.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240307/1053769046.html
Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн
Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн - 07.03.2024 Украина.ру
Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн
Норвегия намерена покрыть расходы на покупку одного миллиона артиллерийских снарядов калибра 155-го калибра и других типов вооружения для Украины. На инициативу президента Чехии, Осло готово выделить до 1,6 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно 153 миллионам долларов., сказано на сайте правительства
2024-03-07T16:44
2024-03-07T17:13
новости
украина
норвегия
чехия
вооруженные силы украины
сво
военная помощь
военная техника
финансирование
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_c1f2bf5e8ab5746ecdc38f52f45b70c8.jpg
Речь идёт об предложении Чехии, президент которой ранее сообщал, что нашёл источник по приобретению более 800 тысяч снарядов. Купить, как указывалось, такое количество оружия можно будет за 1,5 миллиарда долларов. С учётом того, что Норвегия развернула широкомасштабное производство оружия в стране несколько лет назад, Осло уже неоднократно передавал Киеву артиллерию 155-го калибра. Сегодня, как уточняется, Украина ещё больше нуждается в оружии и важно, чтобы оно было передано ВСУ как можно скорее. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что союзники Киева, в рамках инициативы Чехии, общими усилиями насобирали средства для приобретения 800 тысяч снарядов для украинской армии. Боеприпасы будут могут быть доставлены в страну в течение нескольких недель, но сроки могут быть изменены.
https://ukraina.ru/20231109/1050880997.html
украина
норвегия
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053418052_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4d40c5ce3c3630f67a27c05f3ff16179.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, норвегия, чехия, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника, финансирование, всу
Новости, Украина, Норвегия, Чехия, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника, финансирование, ВСУ

Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн

16:44 07.03.2024 (обновлено: 17:13 07.03.2024)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Норвегия намерена покрыть расходы на покупку одного миллиона артиллерийских снарядов калибра 155-го калибра и других типов вооружения для Украины. На инициативу президента Чехии, Осло готово выделить до 1,6 миллиарда норвежских крон, что эквивалентно 153 миллионам долларов., сказано на сайте правительства

"Сегодня мы решили внести до 1,6 миллиарда крон в инициативу под эгидой Чешской Республики, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину столь необходимым артиллерийским вооружением", – заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Речь идёт об предложении Чехии, президент которой ранее сообщал, что нашёл источник по приобретению более 800 тысяч снарядов. Купить, как указывалось, такое количество оружия можно будет за 1,5 миллиарда долларов.

"Норвежская поддержка в размере 1,6 миллиарда норвежских крон гарантирует полное финансирование инициативы.(...) Это обсуждалось на встрече доноров для Украины в Париже на прошлой неделе. Норвежский вклад был передан президенту Чехии Петру Павлу премьер-министром Йонасом Гаром Стере в телефонном разговоре в четверг утром", – уточнили в правительстве.

С учётом того, что Норвегия развернула широкомасштабное производство оружия в стране несколько лет назад, Осло уже неоднократно передавал Киеву артиллерию 155-го калибра. Сегодня, как уточняется, Украина ещё больше нуждается в оружии и важно, чтобы оно было передано ВСУ как можно скорее.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что союзники Киева, в рамках инициативы Чехии, общими усилиями насобирали средства для приобретения 800 тысяч снарядов для украинской армии. Боеприпасы будут могут быть доставлены в страну в течение нескольких недель, но сроки могут быть изменены.
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября 2023, 08:04
Это самый эффективный российский боеприпас, от которого не спрятаться - Kyiv IndependentРоссийский барражирующий боеприпас (беспилотник) "Ланцет" является самым эффективным в зоне СВО, от которого невозможно укрыться, эффективного средства борьбы с ним также не существует. Об этом пишет Kyiv Independent (KI)
 
НовостиУкраинаНорвегияЧехияВооруженные силы УкраиныСВОвоенная помощьвоенная техникафинансированиеВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:27Швеция официально присоединилась к НАТО
17:07Реквием по Никки. Что будет дальше с кампанией Хейли?
17:07Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы
17:02Война и выборы: украинская социология заметила излом
16:51Водные бунты в Европе - шанс для России. Но только после победы над Украиной
16:44Норвегия поддержит чешскую инициативу по покупке боеприпасов для Киева $153 млн
16:15Американцы без предупреждения заблокировали крупнейший украинский почтовый сервис 
15:538 марта: за что на Украине так не любят США?
14:28Минный террор ВСУ: на смену "лепесткам" пришли "колокольчики"
14:03О новом способе разгрома ВСУ, двух сценариях войны с НАТО и ещё одной мобилизации в России – Евсеев
13:39Американский полковник публично предложил отправить команды "Альфа" на Украину
13:37"За тобой уже выехали": власти обратились к пособникам ВСУ
13:00Уличные бои в Работино, провал укрепработ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 марта
12:42Брюссель опасается нового конфликта в Европе
12:26Киркоров засветился в милитари-костюме по цене антидронового ружья
12:15Типичная работа ЦИПсО - Кириенко о попытках Украины сорвать Всемирный фестиваль молодежи
11:44Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из Авдеевки
11:29Следком разыскивает около 700 иностранных наёмников, воюющих за ВСУ
10:56"Нас везли, как заключенных": пленный ВСУшник рассказал, как оказался в Авдеевке
10:48Мобилизованных в ВСУ проще сразу отвезти на фронт, учебок не хватает - Павлюк
Лента новостейМолния