Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания
Почти четыре миллиона долларов Украина потратит на строительство системы блокировки российского вещания на приграничных территориях страны. Об этом 7 марта сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины
"Система (прим. ред. – блокировки) будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской", – сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что во вторник, 5 марта, украинский Кабмин выделил Госспецсвязи 152 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на строительство системы блокировки трансляции программ российских теле - и радиоканалов на приграничных территориях.
Таким образом на Украине намерены вытеснить российские СМИ из информационного пространства, что, предполагается, сократит её влияние.
"Реализация проекта даст возможность вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины – возрастёт", – считают в Госспецсвязи.
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