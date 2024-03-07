Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания - 07.03.2024 Украина.ру
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Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания
Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания - 07.03.2024 Украина.ру
Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания
Почти четыре миллиона долларов Украина потратит на строительство системы блокировки российского вещания на приграничных территориях страны. Об этом 7 марта сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины
2024-03-07T18:32
2024-03-07T18:32
новости
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киев
кабмин
верховная рада
свобода слова
телевидение
российская телевизионная и радиовещательная сеть
блокировка
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Уточняется, что во вторник, 5 марта, украинский Кабмин выделил Госспецсвязи 152 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на строительство системы блокировки трансляции программ российских теле - и радиоканалов на приграничных территориях. Таким образом на Украине намерены вытеснить российские СМИ из информационного пространства, что, предполагается, сократит её влияние. Ранее в Верховной Раде Украины заявили о необходимости запретить мессенджер Telegram, так как он, якобы, "содержит угрозы национальной безопасности". Украинцы выступили против такого решения, обвинив власти в ограничении прав и свобод граждан.
https://ukraina.ru/20240224/1053496321.html
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новости, украина, киев, кабмин, верховная рада, свобода слова, телевидение, российская телевизионная и радиовещательная сеть, блокировка
Новости, Украина, Киев, Кабмин, Верховная Рада, свобода слова, телевидение, Российская телевизионная и радиовещательная сеть, блокировка

Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания

18:32 07.03.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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Почти четыре миллиона долларов Украина потратит на строительство системы блокировки российского вещания на приграничных территориях страны. Об этом 7 марта сообщили в Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины
"Система (прим. ред. – блокировки) будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской", – сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что во вторник, 5 марта, украинский Кабмин выделил Госспецсвязи 152 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета на строительство системы блокировки трансляции программ российских теле - и радиоканалов на приграничных территориях.
Таким образом на Украине намерены вытеснить российские СМИ из информационного пространства, что, предполагается, сократит её влияние.

"Реализация проекта даст возможность вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины – возрастёт", – считают в Госспецсвязи.

Ранее в Верховной Раде Украины заявили о необходимости запретить мессенджер Telegram, так как он, якобы, "содержит угрозы национальной безопасности". Украинцы выступили против такого решения, обвинив власти в ограничении прав и свобод граждан.
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