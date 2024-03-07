Киев выделил 152 млн грн на блокировку российского телерадиовещания

Свобода слова нон грата. Как десять лет назад в Украине стартовала официальная цензура Ровно десять лет назад, 24 февраля 2014 года, победивший неонацистский режим, совершивший кровавый госпереворот, сам, по инициативе его идеологических обоснователей, обозначил, кого и чего он боится больше всего – правды о себе.