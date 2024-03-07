Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
Заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву досадно, что несчастный случай не определил судьбу президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Одессу, когда военные объекты в городе уничтожали ВС РФ
"Досадно всё равно как-то. Жаль, что точно (прим. ред. - ВС РФ) запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе", – написал Медведев в своём телеграм-канале.
Медведев подчеркнул, что никакого нападения на кортеж Зеленского, о чём писали украинские СМИ, не было и это очевидно всем. По его словам, если бы российской армии была поставлена такая цель – она безусловно была бы выполнена.
Заключил свой пост в сети Медведев известным латинским выражением "nullum malum sine aliquo bono!", что в переводе означает "нет худа без добра".
Напомним, 6 марта ряд украинских СМИ, со ссылкой на греческий источник сообщали, что на кортеж главы киевского режима в Одессе якобы совершено покушение. В министерстве обороны России подтвердили удар, уточнив, что он был направлен не на президента Украины, а на военный объект ВСУ – ангар в котором проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии. Также в Вооружённых силах Украины уточняли, что ракетный обстрел Одессы никак не связан в визитом президента Украины Владимира Зеленского.
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