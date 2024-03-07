Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы - 07.03.2024 Украина.ру
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Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы
Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы - 07.03.2024 Украина.ру
Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы
Заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву досадно, что несчастный случай не определил судьбу президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Одессу, когда военные объекты в городе уничтожали ВС РФ
2024-03-07T17:07
2024-03-07T17:07
новости
украина
владимир зеленский
дмитрий медведев
покушение
сво
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Медведев подчеркнул, что никакого нападения на кортеж Зеленского, о чём писали украинские СМИ, не было и это очевидно всем. По его словам, если бы российской армии была поставлена такая цель – она безусловно была бы выполнена. Заключил свой пост в сети Медведев известным латинским выражением "nullum malum sine aliquo bono!", что в переводе означает "нет худа без добра". Напомним, 6 марта ряд украинских СМИ, со ссылкой на греческий источник сообщали, что на кортеж главы киевского режима в Одессе якобы совершено покушение. В министерстве обороны России подтвердили удар, уточнив, что он был направлен не на президента Украины, а на военный объект ВСУ – ангар в котором проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии. Также в Вооружённых силах Украины уточняли, что ракетный обстрел Одессы никак не связан в визитом президента Украины Владимира Зеленского.
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новости, украина, владимир зеленский, дмитрий медведев, покушение, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, покушение, СВО

Досадно: Медведев пожалел, что Зеленский не погиб во время обстрела Одессы

17:07 07.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву досадно, что несчастный случай не определил судьбу президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Одессу, когда военные объекты в городе уничтожали ВС РФ

"Досадно всё равно как-то. Жаль, что точно (прим. ред. - ВС РФ) запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе", – написал Медведев в своём телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что никакого нападения на кортеж Зеленского, о чём писали украинские СМИ, не было и это очевидно всем. По его словам, если бы российской армии была поставлена такая цель – она безусловно была бы выполнена.
Заключил свой пост в сети Медведев известным латинским выражением "nullum malum sine aliquo bono!", что в переводе означает "нет худа без добра".
Напомним, 6 марта ряд украинских СМИ, со ссылкой на греческий источник сообщали, что на кортеж главы киевского режима в Одессе якобы совершено покушение. В министерстве обороны России подтвердили удар, уточнив, что он был направлен не на президента Украины, а на военный объект ВСУ – ангар в котором проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии. Также в Вооружённых силах Украины уточняли, что ракетный обстрел Одессы никак не связан в визитом президента Украины Владимира Зеленского.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевпокушениеСВО
 
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