Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского - 06.03.2024 Украина.ру
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Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского
Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского - 06.03.2024 Украина.ру
Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского
Ракетный обстрел Одессы 6 марта никак не связан в визитом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в город. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк
2024-03-06T22:01
2024-03-06T22:01
новости
одесса
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Ранее в этот же день ряд украинских СМИ, со ссылкой на греческий источник сообщали, что на кортеж главы киевского режима якобы совершено покушение. Позже сам Владимир Зеленский заявил, что "и слышал, и видел" атаку на него РФ. В министерстве обороны России подтвердили удар, уточнив, что он был направлен не на президента Украины, а на военный объект ВСУ – ангар в котором проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.
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новости, одесса, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, сво, мо рф
Новости, Одесса, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, МО РФ

Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского

22:01 06.03.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Ракетный обстрел Одессы 6 марта никак не связан в визитом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в город. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк
"Да, по Одессе был нанесён ракетный удар, вероятно, баллистическим оружием, с попаданием в одно из зданий в припортовой инфраструктуре. Но это никак не связано с конкретным визитом", – приводит её слова телеграм-канал "Униан".
Ранее в этот же день ряд украинских СМИ, со ссылкой на греческий источник сообщали, что на кортеж главы киевского режима якобы совершено покушение. Позже сам Владимир Зеленский заявил, что "и слышал, и видел" атаку на него РФ. В министерстве обороны России подтвердили удар, уточнив, что он был направлен не на президента Украины, а на военный объект ВСУ – ангар в котором проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.
киев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
28 февраля, 05:36
Проявление слабости и страха. Почему в Офисе Зеленского боятся Майдана-3Во вторник, 27 февраля, через несколько дней после празднования десятилетия переворота на Майдане украинские спецслужбы заявили о вероятности Майдана-3
 
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