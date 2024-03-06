https://ukraina.ru/20240306/1053751505.html

Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского

Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского - 06.03.2024 Украина.ру

Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского

Ракетный обстрел Одессы 6 марта никак не связан в визитом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в город. Об этом сообщила спикер Сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк

2024-03-06T22:01

2024-03-06T22:01

2024-03-06T22:01

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Ранее в этот же день ряд украинских СМИ, со ссылкой на греческий источник сообщали, что на кортеж главы киевского режима якобы совершено покушение. Позже сам Владимир Зеленский заявил, что "и слышал, и видел" атаку на него РФ. В министерстве обороны России подтвердили удар, уточнив, что он был направлен не на президента Украины, а на военный объект ВСУ – ангар в котором проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.

https://ukraina.ru/20240228/1053573497.html

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новости, одесса, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, сво, мо рф