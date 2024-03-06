https://ukraina.ru/20240306/1053749332.html

Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер

Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер - 06.03.2024 Украина.ру

Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер

Войска НАТО не зайдут на Украину, а вот смена украинских элит произойти может, уверен политолог, американист Грег Вайнер. Об этом он рассказал в интервью... Украина.ру, 06.03.2024

2024-03-06T20:58

2024-03-06T20:58

2024-03-06T20:58

видео

грег вайнер

нато

джо байден

сша

украина

запад

дональд трамп

украина.ру

ес

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Войска НАТО не зайдут на Украину, а вот смена украинских элит произойти может, уверен политолог, американист Грег Вайнер. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также ответил на вопросы о том, как развивается борьба за пост президента США, кто способен завершить украинский конфликт, каковы могут быть последствия "промежуточного окончания" войны и почему на Западе всё больше говорят о коррупции на Украине:00:46 - Почему все прогнозы Грега Вайнера сбываются?01:37 - О борьбе за пост президента США. Каковы шансы Байдена и Трампа на данном этапе? 03:49 - Кто может составить конкуренцию Байдену и Трампу? Насколько вероятно, что оба лидера гонки могут сойти с дистанции?05:02 - О вероятности гражданской войны в США; 05:46 - Об отношении к нелегальным мигрантам в американском обществе; 07:16 - В каком случае Байден может отказаться от участия в выборах и кто из политиков может его заменить? 12:15 - О политических перспективах Ники Хейли;13:50 - Когда может быть решён вопрос с финансированием Украины? 15:07 - В каком случае в США возникнет проблема выбора между внутренними проблемами страны и помощью Украине? 16:45 - О вероятности частного финансирования Украины со стороны США;17:58 - Хотят ли США раскола в Евросоюзе? 19:03 - Действительно ли на Украине столкнулись интересы США и Великобритании? 21:13 - Почему на Западе всё чаще говорят о коррупции на Украине?22:32 - Какие факторы могут повлиять на ход боевых действий на Украине? Введёт ли НАТО на Украину свои войска?24:10 - От чего зависит завершение конфликта на Украине? Есть ли предпосылки к смене элит? 27:10 - Какие последствия может иметь "заморозка" конфликта на Украине? *В интервью упоминается компания МЕTA, которая признана экстремистской и запрещена в России

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