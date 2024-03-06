Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер - 06.03.2024 Украина.ру
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Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер
Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер - 06.03.2024 Украина.ру
Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер
Войска НАТО не зайдут на Украину, а вот смена украинских элит произойти может, уверен политолог, американист Грег Вайнер. Об этом он рассказал в интервью... Украина.ру, 06.03.2024
2024-03-06T20:58
2024-03-06T20:58
видео
грег вайнер
нато
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Войска НАТО не зайдут на Украину, а вот смена украинских элит произойти может, уверен политолог, американист Грег Вайнер. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Эксперт также ответил на вопросы о том, как развивается борьба за пост президента США, кто способен завершить украинский конфликт, каковы могут быть последствия "промежуточного окончания" войны и почему на Западе всё больше говорят о коррупции на Украине:00:46 - Почему все прогнозы Грега Вайнера сбываются?01:37 - О борьбе за пост президента США. Каковы шансы Байдена и Трампа на данном этапе? 03:49 - Кто может составить конкуренцию Байдену и Трампу? Насколько вероятно, что оба лидера гонки могут сойти с дистанции?05:02 - О вероятности гражданской войны в США; 05:46 - Об отношении к нелегальным мигрантам в американском обществе; 07:16 - В каком случае Байден может отказаться от участия в выборах и кто из политиков может его заменить? 12:15 - О политических перспективах Ники Хейли;13:50 - Когда может быть решён вопрос с финансированием Украины? 15:07 - В каком случае в США возникнет проблема выбора между внутренними проблемами страны и помощью Украине? 16:45 - О вероятности частного финансирования Украины со стороны США;17:58 - Хотят ли США раскола в Евросоюзе? 19:03 - Действительно ли на Украине столкнулись интересы США и Великобритании? 21:13 - Почему на Западе всё чаще говорят о коррупции на Украине?22:32 - Какие факторы могут повлиять на ход боевых действий на Украине? Введёт ли НАТО на Украину свои войска?24:10 - От чего зависит завершение конфликта на Украине? Есть ли предпосылки к смене элит? 27:10 - Какие последствия может иметь "заморозка" конфликта на Украине? *В интервью упоминается компания МЕTA, которая признана экстремистской и запрещена в России
сша
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видео, грег вайнер, нато, джо байден, сша, украина, запад, дональд трамп, украина.ру, ес, сво, война, видео
Видео, Грег Вайнер, НАТО, Джо Байден, США, Украина, Запад, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, СВО, война

Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер

20:58 06.03.2024
 
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Войска НАТО не зайдут на Украину, а вот смена украинских элит произойти может, уверен политолог, американист Грег Вайнер. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также ответил на вопросы о том, как развивается борьба за пост президента США, кто способен завершить украинский конфликт, каковы могут быть последствия "промежуточного окончания" войны и почему на Западе всё больше говорят о коррупции на Украине:

00:46 - Почему все прогнозы Грега Вайнера сбываются?
01:37 - О борьбе за пост президента США. Каковы шансы Байдена и Трампа на данном этапе?
03:49 - Кто может составить конкуренцию Байдену и Трампу? Насколько вероятно, что оба лидера гонки могут сойти с дистанции?
05:02 - О вероятности гражданской войны в США;
05:46 - Об отношении к нелегальным мигрантам в американском обществе;
07:16 - В каком случае Байден может отказаться от участия в выборах и кто из политиков может его заменить?
12:15 - О политических перспективах Ники Хейли;
13:50 - Когда может быть решён вопрос с финансированием Украины?
15:07 - В каком случае в США возникнет проблема выбора между внутренними проблемами страны и помощью Украине?
16:45 - О вероятности частного финансирования Украины со стороны США;
17:58 - Хотят ли США раскола в Евросоюзе?
19:03 - Действительно ли на Украине столкнулись интересы США и Великобритании?
21:13 - Почему на Западе всё чаще говорят о коррупции на Украине?
22:32 - Какие факторы могут повлиять на ход боевых действий на Украине? Введёт ли НАТО на Украину свои войска?
24:10 - От чего зависит завершение конфликта на Украине? Есть ли предпосылки к смене элит?
27:10 - Какие последствия может иметь "заморозка" конфликта на Украине?

*В интервью упоминается компания МЕTA, которая признана экстремистской и запрещена в России
 
ВидеоГрег ВайнерНАТОДжо БайденСШАУкраинаЗападДональд ТрампУкраина.руЕССВОвойна
 
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Заголовок открываемого материала
20:58Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер
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