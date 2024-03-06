Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер
Войска НАТО не зайдут на Украину, а вот смена украинских элит произойти может, уверен политолог, американист Грег Вайнер. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт также ответил на вопросы о том, как развивается борьба за пост президента США, кто способен завершить украинский конфликт, каковы могут быть последствия "промежуточного окончания" войны и почему на Западе всё больше говорят о коррупции на Украине:
00:46 - Почему все прогнозы Грега Вайнера сбываются?
01:37 - О борьбе за пост президента США. Каковы шансы Байдена и Трампа на данном этапе?
03:49 - Кто может составить конкуренцию Байдену и Трампу? Насколько вероятно, что оба лидера гонки могут сойти с дистанции?
05:02 - О вероятности гражданской войны в США;
05:46 - Об отношении к нелегальным мигрантам в американском обществе;
07:16 - В каком случае Байден может отказаться от участия в выборах и кто из политиков может его заменить?
12:15 - О политических перспективах Ники Хейли;
13:50 - Когда может быть решён вопрос с финансированием Украины?
15:07 - В каком случае в США возникнет проблема выбора между внутренними проблемами страны и помощью Украине?
16:45 - О вероятности частного финансирования Украины со стороны США;
17:58 - Хотят ли США раскола в Евросоюзе?
19:03 - Действительно ли на Украине столкнулись интересы США и Великобритании?
21:13 - Почему на Западе всё чаще говорят о коррупции на Украине?
22:32 - Какие факторы могут повлиять на ход боевых действий на Украине? Введёт ли НАТО на Украину свои войска?
24:10 - От чего зависит завершение конфликта на Украине? Есть ли предпосылки к смене элит?
27:10 - Какие последствия может иметь "заморозка" конфликта на Украине?
*В интервью упоминается компания МЕTA, которая признана экстремистской и запрещена в России
Эксперт также ответил на вопросы о том, как развивается борьба за пост президента США, кто способен завершить украинский конфликт, каковы могут быть последствия "промежуточного окончания" войны и почему на Западе всё больше говорят о коррупции на Украине:
00:46 - Почему все прогнозы Грега Вайнера сбываются?
01:37 - О борьбе за пост президента США. Каковы шансы Байдена и Трампа на данном этапе?
03:49 - Кто может составить конкуренцию Байдену и Трампу? Насколько вероятно, что оба лидера гонки могут сойти с дистанции?
05:02 - О вероятности гражданской войны в США;
05:46 - Об отношении к нелегальным мигрантам в американском обществе;
07:16 - В каком случае Байден может отказаться от участия в выборах и кто из политиков может его заменить?
12:15 - О политических перспективах Ники Хейли;
13:50 - Когда может быть решён вопрос с финансированием Украины?
15:07 - В каком случае в США возникнет проблема выбора между внутренними проблемами страны и помощью Украине?
16:45 - О вероятности частного финансирования Украины со стороны США;
17:58 - Хотят ли США раскола в Евросоюзе?
19:03 - Действительно ли на Украине столкнулись интересы США и Великобритании?
21:13 - Почему на Западе всё чаще говорят о коррупции на Украине?
22:32 - Какие факторы могут повлиять на ход боевых действий на Украине? Введёт ли НАТО на Украину свои войска?
24:10 - От чего зависит завершение конфликта на Украине? Есть ли предпосылки к смене элит?
27:10 - Какие последствия может иметь "заморозка" конфликта на Украине?
*В интервью упоминается компания МЕTA, которая признана экстремистской и запрещена в России