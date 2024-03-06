Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии

"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров

В Германии обеспокоены не фактом переговоров об атаке на Крымский мост, а утечкой данных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе