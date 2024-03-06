https://ukraina.ru/20240306/1053748953.html
Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии
Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии - 06.03.2024 Украина.ру
Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии
Слитая в сеть аудиозапись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту не подорвёт доверие к Германии, отношения с союзниками остались прежними, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц
2024-03-06T20:25
2024-03-06T20:25
2024-03-06T20:25
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россия
крымский мост
олаф шольц
маргарита симоньян
дмитрий медведев
rt
совбез
сво
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В ходе совместной пресс-конференции с главами федеральных земель, на вопрос о том, какой ущерб отношениям с другими странами принесло широкое распространение разговора офицеров ФРГ, Шольц сказал, что аудиозапись ни них не повлияла. Напомним, 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своём телеграм-канале запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, где они обсуждают удары по Крымскому мосту и уничтожение гражданской инфраструктуры России. В Германии считают, что эта аудиозапись могла быть не единственной перехваченной российской стороной, что позже подтвердил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
https://ukraina.ru/20240304/1053692681.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, германия, россия, крымский мост, олаф шольц, маргарита симоньян, дмитрий медведев, rt, совбез, сво, бундесвер
Новости, Германия, Россия, Крымский мост, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев, RT, Совбез, СВО, Бундесвер
Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии
Слитая в сеть аудиозапись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту не подорвёт доверие к Германии, отношения с союзниками остались прежними, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц