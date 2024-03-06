Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии - 06.03.2024 Украина.ру
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Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии
Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии - 06.03.2024 Украина.ру
Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии
Слитая в сеть аудиозапись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту не подорвёт доверие к Германии, отношения с союзниками остались прежними, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц
2024-03-06T20:25
2024-03-06T20:25
новости
германия
россия
крымский мост
олаф шольц
маргарита симоньян
дмитрий медведев
rt
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В ходе совместной&nbsp;пресс-конференции&nbsp;с главами федеральных земель, на вопрос о том, какой ущерб отношениям с другими странами принесло широкое распространение разговора офицеров ФРГ, Шольц сказал, что аудиозапись ни них не повлияла. Напомним, 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своём телеграм-канале запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, где они обсуждают удары по Крымскому мосту и уничтожение гражданской инфраструктуры России. В Германии считают, что эта аудиозапись могла быть не единственной перехваченной российской стороной, что позже подтвердил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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новости, германия, россия, крымский мост, олаф шольц, маргарита симоньян, дмитрий медведев, rt, совбез, сво, бундесвер
Новости, Германия, Россия, Крымский мост, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев, RT, Совбез, СВО, Бундесвер

Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии

20:25 06.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Слитая в сеть аудиозапись разговора немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту не подорвёт доверие к Германии, отношения с союзниками остались прежними, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц
В ходе совместной пресс-конференции с главами федеральных земель, на вопрос о том, какой ущерб отношениям с другими странами принесло широкое распространение разговора офицеров ФРГ, Шольц сказал, что аудиозапись ни них не повлияла.
"Я уверен, что доверие между Германией и её союзниками и друзьями столь сильное, что то, что там случилось, на это доверие не повлияет", – цитирует его РИА Новости.
Напомним, 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своём телеграм-канале запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, где они обсуждают удары по Крымскому мосту и уничтожение гражданской инфраструктуры России. В Германии считают, что эта аудиозапись могла быть не единственной перехваченной российской стороной, что позже подтвердил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
4 марта, 14:18
"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров В Германии обеспокоены не фактом переговоров об атаке на Крымский мост, а утечкой данных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе
 
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