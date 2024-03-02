https://ukraina.ru/20240302/1053663246.html

Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной

Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной - 02.03.2024 Украина.ру

Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной

Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, в которой немецкие офицеры говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, несколько солдат бундесвера считают подлинной. Об этом пишет издание Welt

2024-03-02T10:03

2024-03-02T10:03

2024-03-02T10:04

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Журналисты отмечают, что сегодня служба охраны Германии расследует обстоятельства перехвата российской стороной разговора офицеров бундесвера. Официально в ФРГ пока не давали комментариев по теме. Например, пресс-секретарь министерства обороны Германии отказалась говорить о содержании аудиозаписи, хотя очевидно, она её прослушала, пишет СМИ. „Мы проверяем, прослушивалась ли связь в районе ВВС“, – ограничилась она. Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ. МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.

https://ukraina.ru/20240301/1053661107.html

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новости, германия, фрг, сво, мид рф, маргарита симоньян, бундесвер, крымский мост