Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной - 02.03.2024 Украина.ру
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Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной
Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной - 02.03.2024 Украина.ру
Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной
Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, в которой немецкие офицеры говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, несколько солдат бундесвера считают подлинной. Об этом пишет издание Welt
2024-03-02T10:03
2024-03-02T10:04
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Журналисты отмечают, что сегодня служба охраны Германии расследует обстоятельства перехвата российской стороной разговора офицеров бундесвера. Официально в ФРГ пока не давали комментариев по теме. Например, пресс-секретарь министерства обороны Германии отказалась говорить о содержании аудиозаписи, хотя очевидно, она её прослушала, пишет СМИ. „Мы проверяем, прослушивалась ли связь в районе ВВС“, – ограничилась она. Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ. МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.
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новости, германия, фрг, сво, мид рф, маргарита симоньян, бундесвер, крымский мост
Новости, Германия, ФРГ, СВО, МИД РФ, Маргарита Симоньян, Бундесвер, Крымский мост

Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной

10:03 02.03.2024 (обновлено: 10:04 02.03.2024)
 
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Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, в которой немецкие офицеры говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, несколько солдат бундесвера считают подлинной. Об этом пишет издание Welt

"Аудиозапись также распространяется в бундесвере, и несколько солдат сочли её подлинной", – говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что сегодня служба охраны Германии расследует обстоятельства перехвата российской стороной разговора офицеров бундесвера. Официально в ФРГ пока не давали комментариев по теме.
Например, пресс-секретарь министерства обороны Германии отказалась говорить о содержании аудиозаписи, хотя очевидно, она её прослушала, пишет СМИ.
„Мы проверяем, прослушивалась ли связь в районе ВВС“, – ограничилась она.
Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ.
МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.
Вчера, 23:29
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