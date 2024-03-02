Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлинной
10:03 02.03.2024 (обновлено: 10:04 02.03.2024)
© Public domain
© Public domain
Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, в которой немецкие офицеры говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, несколько солдат бундесвера считают подлинной. Об этом пишет издание Welt
"Аудиозапись также распространяется в бундесвере, и несколько солдат сочли её подлинной", – говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что сегодня служба охраны Германии расследует обстоятельства перехвата российской стороной разговора офицеров бундесвера. Официально в ФРГ пока не давали комментариев по теме.
Например, пресс-секретарь министерства обороны Германии отказалась говорить о содержании аудиозаписи, хотя очевидно, она её прослушала, пишет СМИ.
„Мы проверяем, прослушивалась ли связь в районе ВВС“, – ограничилась она.
Запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ.
МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.
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