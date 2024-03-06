https://ukraina.ru/20240306/1053734118.html

"Недопустимо кормить негодяев": иноагентам не позволят зарабатывать в России

"Недопустимо кормить негодяев": иноагентам не позволят зарабатывать в России - 06.03.2024 Украина.ру

"Недопустимо кормить негодяев": иноагентам не позволят зарабатывать в России

Совет Федерации 6 марта одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил также высказаться об идее запретить выплату денежного вознаграждения иноагентам по авторским правам. Люди, которые работают против интересов страны не должны получать доходы от российских граждан, полагает он

2024-03-06T11:47

2024-03-06T11:47

2024-03-06T12:44

эксклюзив

россия

украина

вячеслав володин

иностранные агенты

закон

реклама

авторское право

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102018/01/1020180115_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_6320b710bf4edc9a3f93c3203df009e9.jpg

Иноагенты в РФ и миреТермин "иностранный агент" появился в России в 2012 году. Законом оговаривается, что иноагентом считается лицо, которое получает поддержку из-за рубежа или находится "под иностранным влиянием в других формах". Со временем, этот статус стал распространяться на некоммерческие организации, СМИ, а также на незарегистрированные общественные объединения.Статус иноагента не запрещает деятельность той или иной организации или физлица, однако накладывает определенные ограничения. Например, им запрещено вести образовательную деятельность среди несовершеннолетних, работать членами избирательных комиссий, заключать контракт на военную службу в ВС РФ, участвовать в госзакупках и т.д.Кроме того, фигуранты единого реестра иноагентов должны делать соответствующую запись о своем статусе в документации, при упоминании в СМИ и проч.Законом предусматривается исключение обладателей этого статуса из реестра иноагентов при выполнении всех условий и отказа от иностранного финансирования.Законодательно определенный статус иностранного агента не является российским ноу-хау. Так, в США "Акт о регистрации иностранных агентов»"(Foreign Agents Registration Act, FARA) был принят еще в конце 1930-х гг.По этому закону, иноагенты обязаны раскрывать свои занятия и источники финансирования. Также говорится, что иностранным агентом считается лицо или организация, которая действует "по приказу, по просьбе, под руководством или под контролем иностранного принципала" и при этом занимается "политической деятельностью в интересах иностранного принципала".Несмотря на оговорку про политическую деятельность, ее трактовка может быть весьма широкой, например под нее попадает деятельность, направленная на изменение позиции правительства страны "или любой части населения" касательно внутренней и внешней политики Соединенных Штатов.Показательна в этом смысле история с телеканалом RT в США, который в 2017 году был вынужден зарегистрироваться в этой стране как иноагент по волюнтаристскому требованию американского Минюста. Это произошло несмотря на то, что финансирование канала идет от российской автономной некоммерческой организации, а не от властей РФ.За нарушение этого закона в США предусмотрена уголовная ответственность. В России наказание за нарушение закона об иноагентах иное - нарушителя штрафуют на 50 тыс. рублей для граждан и на 500 тыс. для юридических лиц. Уголовное наказание до двух лет лишения свободы грозит только лишь за нарушение, которое совершено третий раз в течение одного года.Как отмечал в ответ на критику закона об иноагентах президент РФ Владимир Путин, российские нормы в данном случае во многом аналогичны тем, что содержатся в американском законодательстве.По словам Путина, правозащитники регулярно обращают внимание властей на различные нюансы, в соответствующее законодательство постоянно вносятся изменения, направленные на его совершенствование.В последнее время еще ряд стран заявили, что разрабатывают свои законы об иностранных агентах. Такие планы, в частности, озвучивала Венгрия, Словакия и Киргизия.Без рекламыНа прошлой неделе Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете для российских граждан и компаний размещения рекламы на ресурсах иноагентов, а также рекламу таких ресурсов на любых платформах, включая сайты, блоги, соцсети. Теперь инициативу одобрил и Совет Федерации. Ответственность за нарушения закона будут нести как рекламодатели, так и распространители такой рекламы.По словам спикера Вячеслава Володина, иноагенты таким образом потеряют от 50 до 80 процентов своих доходов.Необходимость введения такого ограничения возникла после того, как стали всплывать многочисленные факты финансирования иноагентами Украины и ее армии. Приведем лишь некоторые из них.Телеведущая Татьяна Лазарева* перевела более 14 тыс. евро в фонд актера студии "Квартал 95" Александра Пикалова. По ее словам, эта организация якобы помогает реабилитации украинских детей, однако сам Пикалов числится бойцом Нацгвардии Украины и является спонсором нацбатальонов еще с 2014 года.Проживающий в Великобритании бизнесмен Евгений Чичваркин* в июне 2022 года признался, что направил на нужды ВСУ 2,5 млн долларов.Лидер группы "Би-2" Егор Бортник* в своих соцсетях писал, что жертвовал деньги на транспорт для украинской армии и заявлял, что будет спонсировать ВСУ до конца конфликта.Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* в беседе с пранкерами рассказала, что вместе со своими друзьями в США собрала 7 млн долларов, которые формально пошли в фонд помощи Украине, а в реальности были направлены на нужды ВСУ.Уже известно, что какие потери могут понести иноагенты из-за запрета рекламы на своих ресурсах. Блогер Юрий Дудь*, например, лишится около 70 процентов своих заработков, писал на днях телеграмм-канал Shot. Только его YouTube-канал потеряет приблизительно 100 млн рублей. При этом среди заказчиков рекламы на его канале числятся лишь испанское агентство недвижимости, языковая школа, сервис VPN и криптобиржа.Некоторые иностранные агенты начали сворачивать свои проекты из-за нового закона: журналистка Екатерина Гордеева* объявила о приостановке выпуска своего YouTube-шоу, а Алексей Пивоваров* уволил часть сотрудников своей "Редакции" и отказался от одноименного телеграм-канала.Авторские праваСогласно новому предложению Володина, иноагентам нужно перекрыть доходы не только от рекламы, но и от авторских отчислений.Актуальность этого предложения недавно подтвердила писательница Людмила Улицкая*. В беседе с пранкерами она призналась, что жертвует своей гонорар на украинскую армию. После этого издательство АСТ приостановило авторские отчисления Улицкой для проверки всех фактов.Судя по всему, примеру Улицкой следуют и другие писатели-иноагенты - Борис Акунин* и Дмитрий Быков*. Они публично изъявляли готовность помогать Украине финансово и неоднократно заявляли о поддержке киевского режима.Кроме писателей-иноагентов, чьи книги до сих пор можно свободно приобрести в российских книжных магазинах и на маркетплейсах, солидные доходы от авторских прав могут получать музыканты. Среди иноагентов таких целая россыпь - Андрей Макаревич*, Борис Гребенщиков*, Земфира*, рэперы Оксимирон*, Моргенштерн*, Noize MC*, лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский*, певица Монеточка* и другие.Все они так или иначе высказывались в поддержку Украины.Некоторые из перечисленных выше артистов одно время назад пытались оспорить в российских судах свой статус иноагента, однако безуспешно. Вероятно, что после новых законов о рекламе и авторских правах количество таких попыток только увеличится. Не стоит исключать и покаянного возвращения иноагентов в РФ ради заработков.По мнению политолога Ростислава Ищенко, такая перспектива не должна огорчать россиян."Со временем острота восприятия обществом предательства уехавших притупляется и им вновь несут деньги, посещая их мероприятия, покупая их продукцию. Но надо подчеркнуть и другую составляющую: мало кто из возвращенцев и наезжантов бывает столь же успешен, как был до отъезда. Меньшинство ничего не забывает и ничего не прощает – но это минимальная потеря аудитории. Главная же потеря проистекает из того, что "свято место пусто не бывает" - стоит тебе уехать и в борьбу за оставленную нишу бросаются конкуренты, аудитория переходит к ним и вернуть её практически невозможно", - писал он в своем материале для издания Украина.ру.Сдающегося врага берут в плен и направляют на восстановление им же разрушенного, отметил эксперт. По его мнению, в случае возвращения иноагентов их можно использовать на пользу стране: разрушать с их помощью западный миф и повышать сопротивляемость российского общества западной пропаганде.*Иностранный агент

https://ukraina.ru/20240212/1053254424.html

https://ukraina.ru/20240202/1053040645.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, вячеслав володин, иностранные агенты, закон, реклама, авторское право, всу