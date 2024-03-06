https://ukraina.ru/20240306/1053723804.html

Владимир Козин: РФ может ударить первой, не потеряв лицо и опередив США и Британию в ядерной стратегии

Владимир Козин: РФ может ударить первой, не потеряв лицо и опередив США и Британию в ядерной стратегии - 06.03.2024 Украина.ру

Владимир Козин: РФ может ударить первой, не потеряв лицо и опередив США и Британию в ядерной стратегии

В Минобороны проанализировали сценарии возможного нападения на Россию. Из публикации в журнале "Военная мысль" следует, что это может произойти в виде воздушно-наземной или воздушно-морской операции, которая начнется с быстрого глобального и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов.

2024-03-06T05:14

2024-03-06T05:14

2024-03-06T05:14

интервью

ядерное оружие

вооружение

нато

украина

запад

сша

война

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/11/1037787631_68:8:858:452_1920x0_80_0_0_99e167dd96cdf70bccb0b296f103d881.jpg

Как России аккуратно перейти на стратегию нанесения первого ядерного удара, не подрывая свой престиж, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.— Владимир Петрович, что вы думаете о таком сценарии? — Не считаю, что нападение на Россию может произойти по сценарию, предложенному некоторыми иностранными специалистами, на которых ссылается журнал Министерства обороны России "Военная мысль". Уточню, что зарубежные эксперты предлагают создать и, очевидно, использовать, межвидовые высокомобильные многофункциональные группировки войск. Они, по их мнению, способны в короткие сроки нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре некоего "противника" в наземной, морской, воздушной, космической и информационной сферах. Почему я не считаю, что нападение на нашу страну может быть осуществлено именно таким образом? Во-первых, такой сценарий может оказаться ложным — чтобы ввести в заблуждение российскую сторону. Во-вторых, ничего не говорится об использовании в изложенном сценарии ядерного оружия НАТО. Но такое оружие может быть применено в первом превентивном и упреждающем ударе по России — в соответствии с действующими военными стратегиями трех ведущих ядерных стран-членов агрессивного военного пакта: Великобритании, США и Франции.— Как лично вы видите ситуацию с нападением на Россию?— Нападение на Россию могут осуществить входящие в трансатлантический альянс государства через комбинированный и масштабный удар ракетно-ядерных средств стратегического и тактического назначения названной ядерной тройки. И одновременно массировано ударить дальнобойными и высокоточными неядерными вооружениями морского, наземного и воздушного базирования по нашим критически важным военным и гражданским объектам. Цель — нанесение неприемлемого ущерба безопасности и обороноспособности российского государства.Учет ядерного фактора НАТО в этом контексте не является случайным. Помимо неизменной доктринальной возможности применения ракетно-ядерного оружия этого военного блока, в последние годы резко возросли количественные и качественные параметры и масштабы развертывания ракетно-ядерного оружия альянса в зонах передового базирования. То есть на территориях государств, входящих в Североатлантический союз и которые непосредственно прилегают к нашей территории. Причем, в зонах передового базирования, которые находятся на всех четырех географических направлениях.— Какие страны могут выступить против нас на море или сухопутно?— Наиболее вероятными активными исполнителями нанесения таких ударов по России могут стать США, Великобритания, Франция. Их поддержат Италия, Польша, Румыния, ФРГ и Финляндия, а также остальные государства, входящие в НАТО. Как известно, в этом военном альянсе состоит 31 государство. Его очередным участником скоро официально станет Швеция.Кроме того, отдельные натовские государства могут предоставить свою военную инфраструктуру (военно-воздушные и военно-морские базы, а также другие военные объекты) для развертывания и тылового обеспечения сил нанесения генерального удара.— Какие государства поддержат в таком случае Россию?— Не уверен, что нас открыто поддержат многие государства мира. Большая вероятность того, что эта поддержка будет доведена до российского руководства по закрытым каналам.— Какие, по-вашему, есть базовые сценарии прямого вооруженного вмешательства НАТО на Украине?— Таких сценариев может быть несколько. Например, нанесение массированного удара без использования ядерного оружия — только по группировке СВО, размещенной на Донбассе и в Новороссии, с таким расчетом, чтобы не вызвать начало Третьей мировой войны. Второй вариант — это нанесение такого удара по названным территориям, вошедшим в состав России, а также по остальной части нашего государства — в объеме, указанном в ответе на первый вопрос.Третий сценарий может преследовать цель затягивания неспровоцированной комбинированной вооруженной агрессии США и НАТО против России без применения ядерного оружия с территории Украины еще на несколько лет.Но трудно предположить, что ведущие страны НАТО подтолкнут нынешнее украинское руководство к полной капитуляции перед Москвой в самое ближайшее время. Будет ли содействовать такому развитию событий Дональд Трамп, если будет избран президентом, заранее сказать тоже невозможно. Хотя он сделал несколько четких заявлений в пользу прекращения нынешней войны, развязанной Западом против России.— Почему Америка предпочла идти по пути одновременного захвата власти в нескольких странах ради мирового господства? Ближний Восток, Карибы, Украина.— Видимо, в Вашингтоне считают, что США смогут решить такую сложнейшую стратегическую задачу, не подорвав основательно свою торгово-экономическую и финансово-банковскую систему, а также свой национальный облик в мире, который постепенно становится все более отвратительным.— Мы себя ограничили в области ядерного сдерживания НАТО и Украины, когда обязались не применять ядерное оружие и не наносить первыми ударов. Это последствия меморандума от 3 января 2022 года, который Россия подписала в рамках ядерной пятерки. (Пять постоянных членов Совбеза ООН, они же пять ядерных держав). А можем ли мы денонсировать сейчас этот меморандум?— Думаю, что это нецелесообразно делать по следующим соображениям.Во-первых, это политическая декларация стратегической ядерной пятерки, как вы верно напомнили. Ее главное положение: ядерная война не может быть развязана, так как в ней не будет победителей.Но это не международный договорный акт. То есть, все западные ядерные государства, подписавшие названную декларацию, могут просто проигнорировать ее в любой момент, имея более существенное и ключевое для обеспечения собственной безопасности положение (как они считают) о возможности нанесения первого ядерного удара по России, КНР и некоторым другим странам. Если Россия откажется от такой декларации, это, как мне представляется, не вынудит западных ядерных крестоносцев к отказу от применения ядерного оружия в первом ударе.А вот если Россия примет на себя обязательство о применении ядерного оружия в первом ударе, то это произведет на натовских ракетно-ядерных оруженосцев гораздо более сильное, отрезвляющее впечатление — нежели отказ от упомянутой декларации 2022 года, которая не имеет обязательный для выполнения характер. К ней, кстати говоря, не присоединились еще четыре государства, располагающие ядерным оружием. Это — Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея.— Каким же наиболее аккуратным образом Россия могла бы перейти на стратегию нанесения первого ядерного удара, не подрывая свой престиж? — Для начала можно было бы предложить всей ядерной девятке отказаться от применения ядерного оружия первыми или не применять его вообще. Вполне вероятно, что часть из них откажется поддержать такую инициативу. Скорее всего, быстро уклонится вся западная ядерная тройка НАТО.В таком случае, Москва имела бы веские основания для перехода на аналогичную стратегию нанесения инициативного первого ядерного удара, который указанная тройка Запада провозгласила практически сразу после начала ядерной эры (США). А также по мере поэтапного создания национальных ядерных вооружений и средств их доставки (Великобритания и Франция).Разумеется, политическое заявление России о переходе на стратегию использования ядерного оружия в инициативном, первом ядерном ударе должно быть оговорено обязательством, что оно не будет задействовано против участников военного союза, которые не размещают иностранное ядерное оружие и средства его доставки на своей территории. И которые не считают Россию своим врагом, не поставляют ее противникам тяжелые виды вооружений и не имеют с ними военно-технических соглашений по вопросам безопасности, направленных против суверенитета, независимости и территориальной целостности нашей страны.

https://ukraina.ru/20221116/1040897960.html

https://ukraina.ru/20240305/1053716187.html

https://ukraina.ru/20240305/1053713154.html

украина

запад

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, ядерное оружие, вооружение, нато, украина, запад, сша, война, россия