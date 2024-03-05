Какие гарантии получил Зеленский в Саудовской Аравии. Украинские эксперты о возможных условиях мира - 05.03.2024 Украина.ру
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Какие гарантии получил Зеленский в Саудовской Аравии. Украинские эксперты о возможных условиях мира
Какие гарантии получил Зеленский в Саудовской Аравии. Украинские эксперты о возможных условиях мира - 05.03.2024 Украина.ру
Какие гарантии получил Зеленский в Саудовской Аравии. Украинские эксперты о возможных условиях мира
Переговорный процесс идет в разных формах, отметил известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала "Вышка", недавняя поездка Зеленского в Саудовскую Аравию, возможно, была связана с тем, что там ему передали какие-то предложения (перед этим в Эр-Рияде побывала российская делегация)
2024-03-05T05:57
2024-03-05T07:25
эксклюзив
владимир зеленский
госгарантии
украина
михаил чаплыга
кость бондаренко
эксперты
переговоры
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Например, речь может идти о гарантиях личной безопасности его и его семьи — как дополнительные аргументы в пакете с другими предложениями."Есть еще одна версия, что, возможно, там озвучивались не личные гарантии, а озвучивались определенные риски, о которых стало известно российским спецслужбам и о которых российские спецслужбы доносят Зеленскому — мол, Владимир Александрович, пока вы тут воюете с нами, те, кого вы считаете своими друзьями, совсем вам не друзья, потому что они готовят это, это и это, у вас в окружении сидит другой-третий человек, который готовит такие-то шаги. И пока вы ждете, что что-то мы предпримем, предпримут другие. Будьте внимательны. И пока мы вам предлагаем некий вариант, который для вас может быть компромиссным, вы подумайте, потому что скоро вы можете потерять все", – изложил эксперт возможное содержание разговора.Бондаренко отметил также, что вряд ли слив о возможных договоренностях и сравнение их условий с обсуждавшимися в 2022 году в Стамбуле условиями мирного соглашения (а об этих условиях так кстати напомнило издание The Wall Street Journal) никакого очередного Майдана на Украине не вызовет."Другое дело, что война на Украине… украинцы не являются бенефициарами этой войны. И не они могут решать, когда идти на переговоры, а когда не идти на переговоры. У Украины есть так называемые партнеры, так называемые советники и т. д., с которыми Украина обязана советоваться. Так уж случилось исторически, что не субъектны мы решать те или иные вопросы, многие решаются и без нас", – сказал политолог. Он напомнил, что Зеленский после Саудовской Аравии полетел в Тирану, вероятно, для того, чтобы довести позицию российской стороны до сведения этих самых партнеров.По мнению Бондаренко, "дальше все будет зависеть от того, совпадает ли это с планами или же с настроениями США и Британии или не совпадает".Он также высказал предположение, что переговоры могут затянуться на несколько лет, поскольку в этом конфликте затронуты интересы разных стран.Покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга отметил в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ), что переговоры, по его мнению, идут и всегда шли — другой вопрос, о чем и на каких площадках. Он предположил, что в публичную плоскость они могут выйти "с началом лета" этого года. А вообще, по его словам, все ядерные страны поддерживают каналы коммуникации при любых условиях — "переговоры идут всегда, другое дело, что вам о них не сообщают".Эксперт отметил, что Москва не собирается говорить с Киевом, разговор возможен только с Вашингтоном. Которому Москва продемонстрировала, что у России все в порядке со средствами доставки ЯО.Тем временем на поле боя происходят сдвиги не в пользу Запада и Украины, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, именно в связи с этим Запад ищет резервные варианты дестабилизации в новых точках (например, Приднестровье) на тот случай, если произойдет перелом на линии фронта."Если, например, удастся им (русским. — Ред.) прорвать и выйти на Николаев – Одессу, а это — не думаю, что европейцы хотят допустить. Потому что тогда отрезать Украину от Черного моря, это значит — все. Это все, можно считать, что война закончена победой России, а украинским поражением", – сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, российским войскам в таком случае нет необходимости двигаться куда-то дальше – "тогда мы становимся территорией-обрубком, без Черного моря мы никому не нужны".Поэтому на тот случай, если события начнут развиваться в таком нежелательном для Запада направлении, там и готовят разные варианты решений, среди которых как военные, военно-стратегические, так и дипломатические, рассказал Карасев.В Киеве по-прежнему полагают, что Запад не должен допустить победы России в украинском конфликте. Как заявил в интервью каналу UkrLife секретарь СНБО Алексей Данилов, "Запад не сможет пережить наше (киевского режима. — Ред.) поражение". По его мнению, в таком случае "существование Евросоюза, существование Альянса в том виде, в каком оно есть, будет стоять под большим-большим вопросом".Отметим, на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что "сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России".Дипломат добавил, что именно на достижение этих целей и направлена СВО, и за Западом остается выбор, придется ли России воевать ради этого до конца, как она это "умеет делать", или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе одумаются и попытаются спасти хотя бы что-то от Украины.
https://ukraina.ru/20240304/1053680580.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, владимир зеленский, госгарантии, украина, михаил чаплыга, кость бондаренко, эксперты, переговоры
Эксклюзив, Владимир Зеленский, госгарантии, Украина, Михаил Чаплыга, Кость Бондаренко, эксперты, переговоры

Какие гарантии получил Зеленский в Саудовской Аравии. Украинские эксперты о возможных условиях мира

05:57 05.03.2024 (обновлено: 07:25 05.03.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Переговорный процесс идет в разных формах, отметил известный украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала "Вышка", недавняя поездка Зеленского в Саудовскую Аравию, возможно, была связана с тем, что там ему передали какие-то предложения (перед этим в Эр-Рияде побывала российская делегация)
Например, речь может идти о гарантиях личной безопасности его и его семьи — как дополнительные аргументы в пакете с другими предложениями.
"Есть еще одна версия, что, возможно, там озвучивались не личные гарантии, а озвучивались определенные риски, о которых стало известно российским спецслужбам и о которых российские спецслужбы доносят Зеленскому — мол, Владимир Александрович, пока вы тут воюете с нами, те, кого вы считаете своими друзьями, совсем вам не друзья, потому что они готовят это, это и это, у вас в окружении сидит другой-третий человек, который готовит такие-то шаги. И пока вы ждете, что что-то мы предпримем, предпримут другие. Будьте внимательны. И пока мы вам предлагаем некий вариант, который для вас может быть компромиссным, вы подумайте, потому что скоро вы можете потерять все", – изложил эксперт возможное содержание разговора.
Бондаренко отметил также, что вряд ли слив о возможных договоренностях и сравнение их условий с обсуждавшимися в 2022 году в Стамбуле условиями мирного соглашения (а об этих условиях так кстати напомнило издание The Wall Street Journal) никакого очередного Майдана на Украине не вызовет.
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"Другое дело, что война на Украине… украинцы не являются бенефициарами этой войны. И не они могут решать, когда идти на переговоры, а когда не идти на переговоры. У Украины есть так называемые партнеры, так называемые советники и т. д., с которыми Украина обязана советоваться. Так уж случилось исторически, что не субъектны мы решать те или иные вопросы, многие решаются и без нас", – сказал политолог. Он напомнил, что Зеленский после Саудовской Аравии полетел в Тирану, вероятно, для того, чтобы довести позицию российской стороны до сведения этих самых партнеров.
По мнению Бондаренко, "дальше все будет зависеть от того, совпадает ли это с планами или же с настроениями США и Британии или не совпадает".
Он также высказал предположение, что переговоры могут затянуться на несколько лет, поскольку в этом конфликте затронуты интересы разных стран.
Покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга отметил в эфире ютуб-канала Александра Шелеста (признан иноагентом в РФ), что переговоры, по его мнению, идут и всегда шли — другой вопрос, о чем и на каких площадках. Он предположил, что в публичную плоскость они могут выйти "с началом лета" этого года. А вообще, по его словам, все ядерные страны поддерживают каналы коммуникации при любых условиях — "переговоры идут всегда, другое дело, что вам о них не сообщают".
Эксперт отметил, что Москва не собирается говорить с Киевом, разговор возможен только с Вашингтоном. Которому Москва продемонстрировала, что у России все в порядке со средствами доставки ЯО.
Тем временем на поле боя происходят сдвиги не в пользу Запада и Украины, считает украинский политолог Вадим Карасев. По его мнению, именно в связи с этим Запад ищет резервные варианты дестабилизации в новых точках (например, Приднестровье) на тот случай, если произойдет перелом на линии фронта.
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"Если, например, удастся им (русским. — Ред.) прорвать и выйти на Николаев – Одессу, а это — не думаю, что европейцы хотят допустить. Потому что тогда отрезать Украину от Черного моря, это значит — все. Это все, можно считать, что война закончена победой России, а украинским поражением", – сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.
По его словам, российским войскам в таком случае нет необходимости двигаться куда-то дальше – "тогда мы становимся территорией-обрубком, без Черного моря мы никому не нужны".
Поэтому на тот случай, если события начнут развиваться в таком нежелательном для Запада направлении, там и готовят разные варианты решений, среди которых как военные, военно-стратегические, так и дипломатические, рассказал Карасев.
В Киеве по-прежнему полагают, что Запад не должен допустить победы России в украинском конфликте. Как заявил в интервью каналу UkrLife секретарь СНБО Алексей Данилов, "Запад не сможет пережить наше (киевского режима. — Ред.) поражение". По его мнению, в таком случае "существование Евросоюза, существование Альянса в том виде, в каком оно есть, будет стоять под большим-большим вопросом".
Отметим, на заседании Совета Безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что "сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России".
Дипломат добавил, что именно на достижение этих целей и направлена СВО, и за Западом остается выбор, придется ли России воевать ради этого до конца, как она это "умеет делать", или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе одумаются и попытаются спасти хотя бы что-то от Украины.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийгосгарантииУкраинаМихаил ЧаплыгаКость Бондаренкоэкспертыпереговоры
 
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