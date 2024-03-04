По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии - 04.03.2024 Украина.ру
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По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии
По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии - 04.03.2024 Украина.ру
По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл по вызову в МИД РФ. В министерство его вызвали после публикации расшифровки переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, сообщает 4 марта РИА Новости
2024-03-04T12:08
2024-03-04T12:08
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Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл на Смоленскую площадь в МИД РФ, его окружили журналисты. На их вопросы он отвечать не стал.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне, 1 марта, рассказала в своём телеграм-канале, что в её распоряжение попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.Позднее Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму разговора, а также саму аудиозапись. Один из немецких офицеров заявил, что, с учётом размера моста, может понадобиться больше 20 ракет.Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстрое расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи.Ранее сообщалось, что немецкие журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.
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новости, россия, германия, мид рф, мид фрг, посол, дипломатические отношения
Новости, Россия, Германия, МИД РФ, МИД ФРГ, посол, дипломатические отношения

По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии

12:08 04.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПосол Германии А. Ламбсдорфф вызван в МИД России
Посол Германии А. Ламбсдорфф вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл по вызову в МИД РФ. В министерство его вызвали после публикации расшифровки переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, сообщает 4 марта РИА Новости
Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл на Смоленскую площадь в МИД РФ, его окружили журналисты. На их вопросы он отвечать не стал.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне, 1 марта, рассказала в своём телеграм-канале, что в её распоряжение попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.
Позднее Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму разговора, а также саму аудиозапись. Один из немецких офицеров заявил, что, с учётом размера моста, может понадобиться больше 20 ракет.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстрое расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи.
Ранее сообщалось, что немецкие журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.
силуэт мужчина интервью
Вчера, 17:18
Ветеран внешней разведки России о том, как была произведена запись совещания офицеров бундесвераПубликация беседы высших военных чинов бундесвера по поводу того, как они будут организовывать уничтожение Крымского моста, произвела эффект взрыва информационной бомбы как в России, так и на Западе. Притом на Западе, прежде всего в Германии, она вызвала весьма неоднозначный резонанс
 
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