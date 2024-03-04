По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл по вызову в МИД РФ. В министерство его вызвали после публикации расшифровки переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, сообщает 4 марта РИА Новости
Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл на Смоленскую площадь в МИД РФ, его окружили журналисты. На их вопросы он отвечать не стал.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне, 1 марта, рассказала в своём телеграм-канале, что в её распоряжение попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.
Позднее Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму разговора, а также саму аудиозапись. Один из немецких офицеров заявил, что, с учётом размера моста, может понадобиться больше 20 ракет.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстрое расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи.
Ранее сообщалось, что немецкие журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.
Вчера, 17:18Ветеран внешней разведки России о том, как была произведена запись совещания офицеров бундесвераПубликация беседы высших военных чинов бундесвера по поводу того, как они будут организовывать уничтожение Крымского моста, произвела эффект взрыва информационной бомбы как в России, так и на Западе. Притом на Западе, прежде всего в Германии, она вызвала весьма неоднозначный резонанс