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По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии

По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии - 04.03.2024 Украина.ру

По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол Германии

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл по вызову в МИД РФ. В министерство его вызвали после публикации расшифровки переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, сообщает 4 марта РИА Новости

2024-03-04T12:08

2024-03-04T12:08

2024-03-04T12:08

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Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл на Смоленскую площадь в МИД РФ, его окружили журналисты. На их вопросы он отвечать не стал.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян накануне, 1 марта, рассказала в своём телеграм-канале, что в её распоряжение попала аудиозапись разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.Позднее Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму разговора, а также саму аудиозапись. Один из немецких офицеров заявил, что, с учётом размера моста, может понадобиться больше 20 ракет.Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстрое расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи.Ранее сообщалось, что немецкие журналисты возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, хотя утечка в сеть такого материала представляет собой информационную бомбу.

https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html

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