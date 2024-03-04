https://ukraina.ru/20240304/1053683972.html

"Никто в мире не будет умирать за Украину". Украинские эксперты о том, как бороться с "происками врага"

"Никто в мире не будет умирать за Украину". Украинские эксперты о том, как бороться с "происками врага" - 04.03.2024 Украина.ру

"Никто в мире не будет умирать за Украину". Украинские эксперты о том, как бороться с "происками врага"

На Украине эксперты ищут скрытые смыслы в послании Владимира Путина Федеральному cобранию, гадают об условиях возможного примирения и обсуждают намерение украинской власти закрыть Telegram

2024-03-04T09:23

2024-03-04T09:23

2024-03-04T10:24

эксклюзив

украина

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Украинский политолог Дмитрий Спивак обратил внимание на то, что если в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ предлагал говорить об Украине, то в адресованной миру части послании Федеральному Собранию он предлагает уже говорить о безопасности Европы и Евразии.Эксперт объясняет такое изменение масштаба выявившейся после заявления Эммануэля Макрона о возможном вводе войск стран НАТО на Украину слабостью Европы. Даже МИД Франции заявил, что французские солдаты не будут умирать за Украину."Они честные… они честно сказали, что никто за нас умирать в мире не будет", - подчеркнул Спивак. Он добавил, что реакция лидеров Европы на заявление Макрона показала полное отсутствие единства.По мнению эксперта, мировые элиты (то есть "те, кто управляет политиками") приняли решение заканчивать две войны - войну на Ближнем Востоке и войну на Украине. При этом Украина там не на первом месте, но лишь в числе прочих учитываемых факторов, в ряду "больших интересов"."Принято решение заканчивать пока войны, потому что протяженность этих войн может привести, по мнению западных аналитиков, к ядерному столкновению. А это абсолютно невыгодно тем, в чьих руках деньги. И абсолютно на это не готов, собственно, всесильный блок НАТО", - сказал Спивак в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Он добавил, что теперь общественное мнение начинают потихоньку подготавливать к осознанию необходимости завершения конфликта.Но что потом, будут ли эти мировые элиты думать об Украине? По мнению политолога, будут: возможно, дадут денег на восстановление, но в обмен на что-то (на что, не уточнил).Известный украинский политолог Кость Бондаренко в эфире ютуб-канала "Да это так" отметил, что речь Путина на 99 процентов была адресована внутренней российской аудитории, а Западу было отправлено практически только два месседжа.Первый: у нас есть оружие, "Сармат", "Кинжалы", "Цирконы" - это не мультики. И второй — перестаньте нас провоцировать, дальше Украины мы идти пока что не собираемся. И еще один посыл традиционный — "у нас своя суверенная демократия… не учите нас жить, как правильно строить демократию", - изложил эксперт свои впечатления от послания президента РФ.Он также отметил, что эксперты на Украине сейчас практически ничего не знают о России, не понимают расстановки сил, не знают, кто там принимает решения - "у нас Россию изучают по телеграм-каналам...".Кстати, о телеграм-каналах. Киевский режим продолжает потрясать публику дальнейшими шагами по развитию своей "демократии". Власти признали факт переговоров с администрацией Telegram о блокировке некоторых неугодных ей (то есть не подконтрольных ОП) телеграм-каналов. По некоторым данным, речь шла о каналах "Резидент" и "Легитимный". Не вышло, тогда пошли разговоры о запрете вообще всего мессенджера."Истерика вокруг телеги ярко демонстрирует страх властей из-за нарастающего недовольства как гражданских, так и военных лично Зеленским: его поведением, результатами политики и обещаниями.Конечно, главный информационный инструмент в стране — Телеграм — будет играть ключевую роль в этом вопросе, особенно на фоне обваливающихся рейтингов моноэфира", - отмечает в связи с этим оппозиционный телеграм-канал "ЗеРада".Нынешние украинские власти хотят запретить телеграм не зря. Слишком уж там свободное информационное пространство, как для киевского режима. Проиллюстрируем это утверждение отрывком из письма читателя, опубликованного "ЗеРадой":"...Иногда прямо жалею, что я не этот розовый пони и не воспринимаю войну как они, так было бы легче. Пошел себе в ТЦК воевать против орков, отправили на Восток, если повезет - выживешь, если не повезет - останешься без руки и ноги, а уж если конкретно не повезет - то привезут на щите, как они пишут, будешь "героєм". А так понимаешь, что война идет не за существование Украины, а за интересы Байдена и других западных элит, которые воспринимают твою родную страну как инструмент, который можно выгодно использовать - и тогда за что умирать? Или руку и ногу терять? За новою обложку западного журнала з "незламними українцями"? Поэтому "ухилянт". И вот так живешь с надеждой на лучшее, а его все нет и нет"...Согласитесь, в послушных Зеленскому СМИ и пабликах такое "письмо уклониста" не опубликовали бы. А ведь оно говорит о настроениях значительной части граждан страны.Но если власти рассчитывают информацию о таких настроениях заглушить, то свободный телеграм эти планы ломает."Характерно, что телемарафону, официальным СМИ и месседжам, доносимым спикерами власти, граждане в основном не верят. Телеграм уже перещеголял их, в особенности по части внимания молодежи", - констатирует телеграм-канал "Резидент".Поэтому стремление Киева заблокировать мессенджер вполне понятно.Но технически это вряд ли осуществимо, считает украинский политолог Руслан Бортник."Запретить телеграм практически невозможно, технически очень сложно реализовать. В мире еще нет такой страны, которая это реализовала, несмотря на попытки неоднократные", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Дикий Live".По его словам, все ключевые органы власти Украины имеют свои каналы, эксперты говорят о том, что "мы вытеснили российский контент с украинского рынка, у нас тут доминирует проукраинские телеграм-каналы".Тогда почему поднимается этот вопрос? По мнению Бортника, это делается для того, чтобы оказать влияние на руководство Telegram, добиться, чтобы оно пошло на более широкое сотрудничество с правоохранительными органами Украины "в части контроля за контентом, контроля собственников каналов, контроля аудитории каналов и всего остального".Возможно, тут играет роль и глобальная борьба разных соцсетей и информационных платформ, поскольку телеграм, согласно результатам соцопросов, является ведущей платформой информирования граждан (единый телемарафон далеко позади). Поэтому, возможно, телеграм пытаются дискредитировать лоббисты других платформ, лоббисты транснациональных информационных корпораций, предполагает Бортник.Он добавил, что часть украинской власти "разочарована падением доверия к национальному марафону и ищет врагов, почему так произошло - вместо того, чтобы проанализировать сам национальный марафон, качество его контента...".В свою очередь, Дмитрий Спивак заявил, что "мы имеем право на свободу слова" и на критику власти "даже во время войны", но подчеркнул, что должна быть "собственная внутренняя самоцензура, блокировка какая-то, какой-то шлагбаум должен быть у каждого".В то же время он не исключил, что украинская власть примет какое-то решение, которое усложнит деятельность телеграм-каналов. Политолог отметил, что сам-то он выступает за свободу слова, но считает, что нельзя ее путать с возможными "происками врага". По его словам, на такие вызовы противника в информационной сфере должны реагировать соответствующие спецслужбы.

https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина