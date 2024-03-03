https://ukraina.ru/20240303/1053680174.html

"Здесь есть свобода и говорят "мы решим этот вопрос": почему бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

"Здесь есть свобода и говорят "мы решим этот вопрос": почему бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию - 03.03.2024 Украина.ру

"Здесь есть свобода и говорят "мы решим этот вопрос": почему бывшая глава МИД Австрии переехала в Россию

Во 2-й день, который проходит под девизом "Многонациональное единство", участников Всемирного фестиваля молодёжи ждали встречи с целым рядом иностранных гостей, которыt сейчас живут в России, одна из них - бывшая глава МИД Австрии, а ныне руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль

2024-03-03T20:09

2024-03-03T20:09

2024-03-03T20:11

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Санкции только подтолкнули Россию к развитиюОрганизаторы предложили ей несколько тем для выступления на выбор, и дипломат предпочла побеседовать о санкциях как символе провала."Введение санкций – это попытка добиться определённого поведения от конкретной страны. С Россией это не сработало", - подчеркнула Карин Кнайсль.Она уточнила, что ограничительные меры в отношении РФ ввели 42 государства: США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, страны ЕС и другие - но что примечательно, несмотря на это, крупные энергетические компании, в частности BP, Exxon, Totalenergies, никуда не уходили с российского рынка, поскольку не хотели терять деньги. В ответ РФ в 2014 году ввела контрсанкции, прежде всего в агропромышленном секторе."И это была первая волна подлинной диверсификации и импортозамещения. Я никогда не понимала, зачем России импортировать яблоки, например, из Австрии, если в российских садах есть множество прекрасных яблоневых деревьев?" - сказала бывший министр.В 2022 году после начала СВО против России ввели беспрецедентное количество санкций - 17 000."Среди них было много глупых. Заморозка активов ЦБ на сумму $300 млрд не имела смысла. Евросоюз ввёл 13-й пакет санкций, недавно они начали использовать доход от российских активов и на эти средства покупают оружие для Украины. Сейчас США оттуда уходят, и Европа хочется использовать эти деньги на вооружение", - сказала Кнайсль.Она уверена, что в случае с Россией санкции послужили импульсом к внутреннему развитию: сельское хозяйство на подъёме, разрабатываются собственные технологии."Россия меняется. Президент Путин 3 дня назад сказал, что Россия становится страной №1 по европейскому рейтингу.Санкции влияют на тех, кто их вводит, - немцы уже видят негативный эффект на ту же автомобильную индустрию. <...> Те, кто приезжают в Россию, видят, что всё работает, общество продолжает функционировать. Всё гораздо лучше, чем это отражается в западных медиа", - заявила Кнайсль.Главное, что беспокоит бывшего австрийского министра в Европе, - это тот факт, что в ЕС исчезает закон и свобода, призналась она.Россия - страна, где есть свободаБольшое внимание участников фестиваля было приковано к личной жизни гостьи, а именно - к её переезду в Россию в 2023 году. Прежде всего, почему она приехала сюда в такое непростое время."В 2020 году меня выгнали из Австрии, меня обвиняли во многом. Я переехала во Францию, на меня там не показывали пальцем, как на российского шпиона, но оттуда тоже выгнали. Потом я переехала в Ливан, я неплохо говорю по-арабски. Вообще мне нужно было сразу переехать из Франции в Россию! И затем меня пригласили в СПбГУ", - напомнила Кнайсль.В прошлом году она рассказывала, что на несколько месяцев сняла небольшой дом в деревне Петрушово Рязанской области, писала там книги и продолжала изучать русский язык. Сейчас дипломат призналась, что ещё не совсем хорошо говорит по-русски, из-за чего чувствует себя не вполне полноценно, но продолжает над этим работать."Очень искренне могу сказать, что в России есть свобода. И я люблю свободу. Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна. Есть свобода думать с коллегами, молодыми студентами, можно обсуждать факты. Делать это в Германии и Австрии больше нельзя. Если бы мне сегодня предложили работать в немецком университете, я бы сказала "нет, спасибо". Я предпочитаю работать с российскими коллегами", - сказала руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ.Она сообщила, что окончательно переехала в Россию, и уже присмотрела одно место на востоке страны, где хотела бы построить дом, чтобы остаться там, поскольку сама по себе не городской житель."В России я чувствую себя как дома. Я чувствую человеческое тепло", - призналась Кнайсль.А ещё дипломат рассказала об одной черте характера россиян, которая её поразила: "С тех пор как я приехала в сентябре, я не слышала в России мысли "это проблема", будь то на низком уровне или на более высоком уровне. Это меня очень впечатлило. В немецком это обычный ответ. Мне нравится, что в России говорят "мы решим этот вопрос". Это внушает надежду".Любопытно, что участница фестиваля из Эстонии, которая училась в российском университете, спросила гостью, как они, европейские студенты, могут помочь наладить академическое сотрудничество между странами ЕС и Россией.А девушка, приехавшая из Бразилии, поинтересовалась у Кнайсль, как незападные государства могут помочь России обойти санкции, на что бывшая глава МИД Австрии напомнила историю о недавнем визите канцлера ФРГ в Бразилию: "Олаф Шольц сказал, что Бразилия должна соблюдать санкции, но президент Лула да Силва ответил: "Но мы не хотим вводить санкции, это ваш конфликт". И немецкого канцлера очень удивило, что у Бразилии другие планы".Кнайсль вспомнила, что, когда только стала министром иностранных дел (в конце 2017 года), поинтересовалась у коллег, какой позиции ЕС придерживается по БРИКС, но никто не смог ответить - БРИКС не была на повестке дня, и это, по её словам, даёт представление о невежестве, царящем в Европе.И, конечно, нельзя было обойти стороной нынешнюю политическую ситуацию. Дипломата спросили, что, на её взгляд, произойдёт после окончания СВО, ведь спецоперация не может длиться вечно. По мнению Кнайсль, после завершения военных действия должна последовать юридическая фаза - нужно начинать судебные разбирательства, вернуться к бизнесу, как было раньше, невозможно, поэтому надо будет открыть новую страницу.

https://ukraina.ru/20240229/1053619706.html

https://ukraina.ru/20230505/1045995801.html

https://ukraina.ru/20240227/1053543302.html

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эксклюзив, россия, австрия, санкции, спецоперация, брикс