https://ukraina.ru/20240303/1053673838.html

Атаки на Крым и Санкт-Петербург, карт-бланш Сырскому. Главное на Украине на утро 3 марта

Атаки на Крым и Санкт-Петербург, карт-бланш Сырскому. Главное на Украине на утро 3 марта - 03.03.2024 Украина.ру

Атаки на Крым и Санкт-Петербург, карт-бланш Сырскому. Главное на Украине на утро 3 марта

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников над Крымом. Также стало известно об уничтожении беспилотника в Ленинградской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставил свободу действий в отношении комбригов главкому ВСУ Александру Сырскому

2024-03-03T09:33

2024-03-03T09:33

2024-03-03T10:54

эксклюзив

хроники

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/03/1053673716_0:0:1105:621_1920x0_80_0_0_5de2648661caf9554c50670b889026fc.jpg

Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщило рано утром 3 марта Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Живущий в Крыму первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил, что минувшая ночь стала самой массовой по использованию в Крыму беспилотников. "Эта ночь стала самой массовой по использованию в Крыму беспилотников. 38 БПЛА уничтожено средствами ПВО над территорией Республики Крым. Основной удар с 02:00 до 04:00 ночи был нанесен по Феодосии. Наблюдалось возгорание на нефтебазе, но оно было сразу потушено. В городе разрушений и пострадавших нет. В районе города Феодосии на Крымском полуострове ограничено движение по трассе "Таврида" - организован объезд участка в районе 89-го километра. Кроме того, ночью временно перекрывалось движение по Крымскому мосту. Спасибо ПВО, отлично сработали", - отметил он.Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе "Таврида" в районе Феодосии временно ограничено в направлении Керчи, организован объезд. Также был временно перекрыт Крымский мост, движение по нему возобновили спустя два часа.По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, движение автобусов по трассе "Таврида" также изменено, при этом поезда ходят в обычном режиме.Вечером 2 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении воздушной цели над регионом."В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", - написал он в своём телеграм-канале, прикрепив к записи видео с места событий.Позднее губернатор опубликовал фото момента уничтожения цели.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что находится на связи с командованием ЛВО."В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона", - написал Беглов в своём телеграм-канале..Он отметил, что продолжает работать оперативный штаб"В Питере ПВО сбило БПЛА, летевший над акваторией Финского залива к порту Бронка - глубоководному терминалу в Большом порту Санкт-Петербурга. То, что все эти беспилотники летят по СПб из Эстонии, Латвии или Финляндии, а никак не из Украины, уже всем очевидно. Но понятно, что публично об этом не заявишь", - прокомментировал произошедшее историк Александр Дюков.Бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев указал на то, что своими действиями прибалтийские государства осложняют своё положение."По ходу трибалты и станут следующими, кто нарывается на продление и обновление целей СВО. А самое интересное, что 5я статья не поможет. Ведь есть фактор украинских беженцев, которых они впитали очень много, и которые по сути русские. В трибалтийских вымиратах эти люди постепенно возвращаются к корнями, а после крушения украинского инфополя, трансформация взглядов у беженцев пойдет огромными темпами. Все детали сейчас не стоит раскрывать, но сокрушить нацистские режимы Прибалтики помогут изнутри те, кто косвенно стали первыми жертвами этих режимов", - отметил Васильев.Были и те, кто предполагал, что беспилотники могли запустить диверсанты с территории России."А насчёт уже не первого БПЛА по Петербургу я бы все же ставил не на финнов/прибалтов, а на диверсантов из числа нашей, отечественной захохлятины. Страна большая, места много. Если у нас можно толпой славоукраинствовать посреди столицы, то и с набором в диверсанты проблем, полагаю, тоже особых нет. Да это и не секрет. О необходимости абсолютно нулевой терпимости к заукраинцам говорил и говорю всегда. Что-то в этом деле, насколько я знаю, постепенно движется, но явно недостаточно. Их полпроцента, но воняют сильно и будут продолжать вонять сильнее", - отметил живущий в Санкт-Петербурге русский писатель Александр Пелевин.Ранее стало известно о попытке украинцев атаковать дроном Санкт-Петербург. Повреждения получил дом на Пискарёвском проспекте."Шаг войны: в первые дни СВО моей племяннице написали укропы: "заберите своего Стешина, его уже собаки едят". Связи со мной не было, "Восток" только-только вставал на ПВД под Мариуполем и готовился к штурму. Можно догадаться, что пережил ребенок и близкие. Вчера война пришла в соседние дома на Пискаревке. Племянница хорошо слышала прилет бандеровского БПЛА. Я написал ей: "Это агония, так нас победить невозможно". Барышня в Юнармии, смена растет. Бандеровцам все равно конец и достаточно близкий. На что надеются эти безумцы?" - прокомментировал ту атаку уроженец Санкт-Петербурга военкор Дмитрий Стешин.С жителями повреждённого дома встретился губернатор Санкт-Петербурга.Развязаны рукиПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому полную свободу действий в осуществлении кадровых перестановок в армии."У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые", – отметил Зеленский в своём вечернем обращении.По словам Зеленского, украинские командиры обязаны знать о реальных потребностях ВСУ и "чувствовать фронт".Кроме того, президент Украины отметил, что уже на следующей неделе, после возвращения главкома ВСУ с передовой, он ожидает от него доклад с конкретными предложениями.За несколько часов до этого Сырский сообщил о том, что недоволен некоторыми командирами бригад ВСУ."Продолжаю работать на восточном фронте. В течение трёх дней вполне стало понятно почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим — нет. Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных. Безусловно, большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия. Поэтому, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - написал Сырский в своём телеграм-канале.При этом Сырский также похвалил некоторые украинские бригады. Так, он отметил умелые действия 54-й омбр, стойкость и мужество бойцов 25-й овдбр и 47-й омбр, а также решительность и смелость 79-й одшбр.Сырский также положительно оценил замену одной из бригад на передовой после двух лет непрерывных боёв. Номер бригады он не назвал, однако украинские СМИ подозревают, что речь идёт от 110-й бригаде, понёсшей значительные потери в Авдеевке."Ситуация на фронте остаётся сложной, но контролированной", - также заявил Сырский.Ранее стало известно, что несколько украинских комбригов обратились в Офис президента Украины с требованием убрать Сырского с поста главкома ВСУ."Наш источник в ОП рассказал, что на имя президента поступило обращение от командиров большинства бригад ВСУ с просьбой вернуть Залужного на должность Главкома, чтобы остановить обвал фронта и поднять моральный дух в армии", – написал 29 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Он сообщил, что военные считают, что именно отставка с поста главкома ВСУ Валерия Залужного стала причиной того, что Украина в короткий срок потеряла Авдеевку.

https://ukraina.ru/20240302/1053669206.html

https://ukraina.ru/20240302/1053665356.html

https://ukraina.ru/20240302/1053662559.html

https://ukraina.ru/20240301/1053658167.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, сво, спецоперация