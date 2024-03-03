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Мир будет страшнее войны. Украинские политологи о будущем страны

Мир будет страшнее войны. Украинские политологи о будущем страны - 03.03.2024 Украина.ру

Мир будет страшнее войны. Украинские политологи о будущем страны

На Украине думают о будущем. Чем бы ни закончилась горячая фаза конфликта, после этого людям надо будет как-то устраивать свою жизнь, где-то и как-то добывать средства к существованию. Делать это будет совсем не так-то просто, полагают украинские эксперты.

2024-03-03T08:15

2024-03-03T08:15

2024-03-03T08:15

эксклюзив

украина

юлия тимошенко

эксперты

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Украинский демограф, академик НАНУ Элла Либанова считает, что после окончания конфликта на Украине определенное время будет доминировать "модель выживания"."Потому что Украина - бедная страна, а теперь еще и с разрушенной… ну, я не хочу сказать — полностью, но с очень разрушенной экономикой. И нам надо думать над тем, какую экономику мы хотим восстанавливать. Я далека от мысли, что мы будем отстраивать (комбинат) "Азовсталь" в том варианте, в каком он был", - поведала демограф в беседе с украинским политобозревателеи Виталием Портниковым в эфире канала "Espreso".По ее мнению, "не нужно этого делать, нужно современные производства развивать". И вообще - израильская модель экономики для Украины наилучшая.Либанова пояснила: депопуляция на Украине неминуема, будет дефицит рабочих рук, из уехавших украинцев вернутся далеко не все. Поэтому при сохранении действующей модели экономики неизбежна и массовая миграция из стран, которые еще беднее Украины. А это может быть опасно.Поэтому нужна такая модель, которая не потребует очень много рабочей силы, а это как раз вариант Израиля, считает академик НАНУ. Она добавила, что эта новая экономика должна будет учитывать, что на значительной территории будет проживать мало людей, а также должна будет учитывать и "близость очень агрессивного соседа".То есть, демограф исходит из предположения, что по завершению конфликта вне контроля России останутся значительные территории Украины. Но почти без людей. Что ж, это жизнь покажет.Но будет ли эта жизнь мирной? И готовы ли к мирной жизни люди на Украине? Известный украинский политолог Кость Бондаренко считает, что проблем по завершению конфликта будет не меньше, чем сейчас, а даже больше."В Германии, в Австрии в 43-м, 44-м годах ходила поговорка: "Наслаждайтесь войной, мир будет страшен". Представьте себе, что завтра начнется демобилизация, придут люди, которые не будут спрашивать, кто проиграл, кто не проиграл, кто виноват, кто не виноват, а будут спрашивать — а что делать дальше", - сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Он продолжил: "Разрушенная экономика, пустая казна, отсутствие помощи со стороны Запада, необходимость каким-то образом добиваться справедливости. И отсутствие обещанных льгот, отсутствие обещанных денег и прочее, и прочее, и прочее — что делать дальше? И тогда начнутся очень серьезные процессы, когда эти люди начнут сбиваться в стаи".Украинский политолог Михаил Чаплыга (начинал социалистом у Александра Мороза, теперь позиционирует себя как буржуазный националист, "опасный для русских" - Ред.) считает, что процесс эмиграции из Украины продолжится, особенно в том случае, если будет идти обострение на линии боевого соприкосновения — а обострение, по его мнению, произойдет обязательно и очень скоро, "русские к чему-то глобальному, большому готовятся"."Конечно, будут по мере возможности, кто имеет возможность — будут эмигрировать", - сказал эксперт в эфире того же канала Шелеста (признан иноагентом в РФ).Еще одна причина отъезда из страны тех, кто может — усиление мобилизации, которую, по его словам, уже некуда усиливать, "она и так уже на максимуме". И она будет продолжаться.Чаплыга также прокомментировал заявление главы ГУР Кирилла Буданова о том, что цель Украины (точнее, хозяев киевского режима — Ред.) - "развал России", задав вопрос: "скажите пожалуйста, когда Россия начнет валиться, обломки на кого сыпаться начнут?".Кроме того, по словам политолога, "глобальные империи являются гарантами существования друг друга: как Китай является гарантом существования США, так США является гарантом существования Китая, как Россия является гарантом существования США, так США являются гарантами существования России — это и есть то, что называется геостратегический баланс".В завершение еще несколько слов об усилении мобилизации и о несколько неожиданном пути решения демографической проблемы в стране, который выбрала то ли нынешняя украинская власть, то ли ее западные хозяева. Сказала эти несколько слов экс-премьер-министр Украины, лидер парламентской фракции партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Она заявила в своем видеообращении, что новый закон о мобилизации, как и предыдущий - "это не просто обычный нормативный акт, это не просто ошибка, и это не просто нарушение Конституции — это жесткий и циничный план, план постепенной ликвидации украинской нации, ее молодежи, ее патриотичной и преданной Украине настоящей элиты".Политик отметила такую странность: вместе с этим законопроектом почти одновременно вносится "закон о так называемом множественном гражданстве в Украине". Он дает право иностранцам из любой страны очень быстро и просто получить "по очень сокращенной процедуре" украинское гражданство, даже не проживая в стране. И получить таким образом все конституционные права.Рассказав об этом, Тимошенко высказала такое предположение: "возможно, кто-то таким пакетом законов решил заменить нам народ?".

https://ukraina.ru/20240229/1053602954.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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