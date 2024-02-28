Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден не нуждается в оценке умственных способностей, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт РИА Новости
"Президенту не нужна оценка умственных способностей, это не моя оценка, это оценка врача президента и невролога президента", – сказала она.
Жан-Пьер утверждает, что Байден каждый день "проходит оценку когнитивных способностей".
В среду, 28 февраля, хозяин Белого дома прошёл очередное медицинское обследование. По словам Байдена, специалисты не обнаружили ничего нового по отношению к прошлогодним результатам, согласно которым он здоров.
Ранее сообщалось, что в Конгресс США намерены внести резолюцию об отстранении действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от власти из-за снижения у него когнитивных способностей. Некоторые депутаты оценивают хозяина Белого дома как "стареющего лидера с плохой памятью".