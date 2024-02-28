Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме - 28.02.2024 Украина.ру
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Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме
Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме - 28.02.2024 Украина.ру
Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме
Президент США Джо Байден не нуждается в оценке умственных способностей, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт РИА Новости
2024-02-28T23:56
2024-02-28T23:56
новости
джо байден
сша
болезнь
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Жан-Пьер утверждает, что Байден каждый день "проходит оценку когнитивных способностей". В среду, 28 февраля, хозяин Белого дома прошёл очередное медицинское обследование. По словам Байдена, специалисты не обнаружили ничего нового по отношению к прошлогодним результатам, согласно которым он здоров. Ранее сообщалось, что в Конгресс США намерены внести резолюцию об отстранении действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от власти из-за снижения у него когнитивных способностей. Некоторые депутаты оценивают хозяина Белого дома как "стареющего лидера с плохой памятью".
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новости, джо байден, сша, болезнь
Новости, Джо Байден, США, болезнь

Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме

23:56 28.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден не нуждается в оценке умственных способностей, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт РИА Новости

"Президенту не нужна оценка умственных способностей, это не моя оценка, это оценка врача президента и невролога президента", – сказала она.

Жан-Пьер утверждает, что Байден каждый день "проходит оценку когнитивных способностей".
В среду, 28 февраля, хозяин Белого дома прошёл очередное медицинское обследование. По словам Байдена, специалисты не обнаружили ничего нового по отношению к прошлогодним результатам, согласно которым он здоров.
Ранее сообщалось, что в Конгресс США намерены внести резолюцию об отстранении действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от власти из-за снижения у него когнитивных способностей. Некоторые депутаты оценивают хозяина Белого дома как "стареющего лидера с плохой памятью".
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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