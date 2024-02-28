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Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме

Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме - 28.02.2024 Украина.ру

Байдену не нужна оценка умственных способностей, заверили в Белом доме

Президент США Джо Байден не нуждается в оценке умственных способностей, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт РИА Новости

2024-02-28T23:56

2024-02-28T23:56

2024-02-28T23:56

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Жан-Пьер утверждает, что Байден каждый день "проходит оценку когнитивных способностей". В среду, 28 февраля, хозяин Белого дома прошёл очередное медицинское обследование. По словам Байдена, специалисты не обнаружили ничего нового по отношению к прошлогодним результатам, согласно которым он здоров. Ранее сообщалось, что в Конгресс США намерены внести резолюцию об отстранении действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена от власти из-за снижения у него когнитивных способностей. Некоторые депутаты оценивают хозяина Белого дома как "стареющего лидера с плохой памятью".

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новости, джо байден, сша, болезнь