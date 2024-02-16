Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда - 16.02.2024 Украина.ру
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Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда
Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда - 16.02.2024 Украина.ру
Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда
Президент США Джо Байден в соцсети X написал, что никогда не забудет "неспособность поддержать Украину". Однако американцы напомнили в комментариях о себе, и чьи интересы должен представлять Байден
2024-02-16T11:58
2024-02-16T11:58
новости
сша
президент сша
джо байден
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комментарий
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"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - написал Байден.Пользователям соцсети X не понравилось высказывание американского президента. Некоторые даже предположили, что сообщение случайно разместили на официальном аккаунте вместо пародийного."Неспособность поддержать Америку в этот критический момент никогда не будет забыта", - написали в комментариях."Ваша неспособность обезопасить границу и расставить приоритеты в отношении зарубежных стран тоже не будет забыта", - заявил другой. "Ты забыл, когда был вице-президентом, братан", - сыронизировал читатель."Неспособность поставить американцев на первое место в этот критический момент никогда не будет забыта", - поддержать другой.Джо Байден – самый старый президент США. Он стал президентом 21 января 2021 года, на тот момент ему было 78 лет. Он единственный, кто отпраздновал свое 81-летие, находясь у власти.Байден нередко допускает оговорки. В частности, в ходе предвыборной кампании Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом.В ноябре 2022 года Байден во время своего выступления во Флориде запутался в подробностях смерти собственного сына. Президент США заявил, что он погиб в Ираке, однако Бо Байден умер в 2015 году из-за рака мозга.Байден регулярно теряется в пространстве и путает своих же министров.На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.
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новости, сша, президент сша, джо байден, украина, комментарий
Новости, США, президент США, Джо Байден, Украина, комментарий

Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда

11:58 16.02.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Президент США Джо Байден в соцсети X написал, что никогда не забудет "неспособность поддержать Украину". Однако американцы напомнили в комментариях о себе, и чьи интересы должен представлять Байден
"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - написал Байден.
Пользователям соцсети X не понравилось высказывание американского президента. Некоторые даже предположили, что сообщение случайно разместили на официальном аккаунте вместо пародийного.
"Неспособность поддержать Америку в этот критический момент никогда не будет забыта", - написали в комментариях.
"Ваша неспособность обезопасить границу и расставить приоритеты в отношении зарубежных стран тоже не будет забыта", - заявил другой.
"Ты забыл, когда был вице-президентом, братан", - сыронизировал читатель.
"Неспособность поставить американцев на первое место в этот критический момент никогда не будет забыта", - поддержать другой.
Джо Байден – самый старый президент США. Он стал президентом 21 января 2021 года, на тот момент ему было 78 лет. Он единственный, кто отпраздновал свое 81-летие, находясь у власти.
Байден нередко допускает оговорки. В частности, в ходе предвыборной кампании Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом.
В ноябре 2022 года Байден во время своего выступления во Флориде запутался в подробностях смерти собственного сына. Президент США заявил, что он погиб в Ираке, однако Бо Байден умер в 2015 году из-за рака мозга.
Байден регулярно теряется в пространстве и путает своих же министров.
На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.
В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".
Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
8 февраля, 10:50
Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойникамиПрезидент США Джо Байден в очередной раз перепутал имена европейских лидеров и заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом Байден заявил на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке, пишет издание Bloomberg
 
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