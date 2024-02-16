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Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда

Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда - 16.02.2024 Украина.ру

Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда

Президент США Джо Байден в соцсети X написал, что никогда не забудет "неспособность поддержать Украину". Однако американцы напомнили в комментариях о себе, и чьи интересы должен представлять Байден

2024-02-16T11:58

2024-02-16T11:58

2024-02-16T11:58

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"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - написал Байден.Пользователям соцсети X не понравилось высказывание американского президента. Некоторые даже предположили, что сообщение случайно разместили на официальном аккаунте вместо пародийного."Неспособность поддержать Америку в этот критический момент никогда не будет забыта", - написали в комментариях."Ваша неспособность обезопасить границу и расставить приоритеты в отношении зарубежных стран тоже не будет забыта", - заявил другой. "Ты забыл, когда был вице-президентом, братан", - сыронизировал читатель."Неспособность поставить американцев на первое место в этот критический момент никогда не будет забыта", - поддержать другой.Джо Байден – самый старый президент США. Он стал президентом 21 января 2021 года, на тот момент ему было 78 лет. Он единственный, кто отпраздновал свое 81-летие, находясь у власти.Байден нередко допускает оговорки. В частности, в ходе предвыборной кампании Байден назвал Дональда Трампа действующим президентом.В ноябре 2022 года Байден во время своего выступления во Флориде запутался в подробностях смерти собственного сына. Президент США заявил, что он погиб в Ираке, однако Бо Байден умер в 2015 году из-за рака мозга.Байден регулярно теряется в пространстве и путает своих же министров.На одной из пресс-конференций Байден забыл, что на нем висит микрофон, и назвал "тупицей" журналиста Fox News Питера Дуси, спросившего у американского лидера об инфляции.В конце речи о новом исполнительном указе, касающемся абортов, Байден прочитал с суфлера "Конец цитаты. Повторить фразу".Во время одной из пресс-конференций Байден звал журналистку Джеки Валорски, сетуя на то, что она должна быть здесь, но ее нет. За несколько недель до этого Валорски погибла в автокатастрофе.

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