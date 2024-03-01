Госдума спросит бундестаг, почему он молчит об обсуждении нападения на Россию - 01.03.2024 Украина.ру
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Госдума спросит бундестаг, почему он молчит об обсуждении нападения на Россию
Госдума спросит бундестаг, почему он молчит об обсуждении нападения на Россию - 01.03.2024 Украина.ру
Госдума спросит бундестаг, почему он молчит об обсуждении нападения на Россию
Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров, на которой запечатлены доказательства подготовки атаки вооружённых сил Германии на Крымский мост. Об этом 1 марта заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв
2024-03-01T20:47
2024-03-01T23:06
новости
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сво
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всу
иностранные наемники
бундесвер
бундестаг
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В своём телеграм-канале он написал, что, очевидно, теперь следует потребовать от руководства ФРГ объяснений. Он подчеркнул, что немецким парламентариям также следует перечитать надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага. Напомним, аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале. В МИД России потребовали объяснений. В минобороны Германии отказались отвечать на сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту.
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новости, германия, украина, россия, сво, крымский мост, всу, иностранные наемники, бундесвер, бундестаг, госдума
Новости, Германия, Украина, Россия, СВО, Крымский мост, ВСУ, иностранные наемники, Бундесвер, Бундестаг, Госдума

Госдума спросит бундестаг, почему он молчит об обсуждении нападения на Россию

20:47 01.03.2024 (обновлено: 23:06 01.03.2024)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров, на которой запечатлены доказательства подготовки атаки вооружённых сил Германии на Крымский мост. Об этом 1 марта заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв
В своём телеграм-канале он написал, что, очевидно, теперь следует потребовать от руководства ФРГ объяснений.
"Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России", – написал Пискарёв.
Он подчеркнул, что немецким парламентариям также следует перечитать надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага.
Напомним, аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале. В МИД России потребовали объяснений. В минобороны Германии отказались отвечать на сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Вчера, 17:56
Слив переговоров немецких военных мог быть местью британских спецслужбПока канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о нежелании отправлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus, немецкие офицеры разрабатывают план уничтожения Крымского моста и считают, сколько ракет на это понадобится
 
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