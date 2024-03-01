https://ukraina.ru/20240301/1053659602.html

Госдума спросит бундестаг, почему он молчит об обсуждении нападения на Россию

Госдума спросит бундестаг, почему он молчит об обсуждении нападения на Россию - 01.03.2024 Украина.ру

Госдума спросит бундестаг, почему он молчит об обсуждении нападения на Россию

Госдума обратится к бундестагу из-за записи разговора немецких офицеров, на которой запечатлены доказательства подготовки атаки вооружённых сил Германии на Крымский мост. Об этом 1 марта заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарёв

2024-03-01T20:47

2024-03-01T20:47

2024-03-01T23:06

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В своём телеграм-канале он написал, что, очевидно, теперь следует потребовать от руководства ФРГ объяснений. Он подчеркнул, что немецким парламентариям также следует перечитать надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага. Напомним, аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера длительностью 38 минут 13 секунд опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале. В МИД России потребовали объяснений. В минобороны Германии отказались отвечать на сообщения о разговоре немецких высокопоставленных офицеров об ударе по Крымскому мосту.

https://ukraina.ru/20240301/1053655153.html

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новости, германия, украина, россия, сво, крымский мост, всу, иностранные наемники, бундесвер, бундестаг, госдума